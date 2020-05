Naunhof gelingt der große Coup mit Leipziger Wasserwerken

Naunhof

Eine neue Aufbereitungsanlage wollen die Leipziger Wasserwerke (LWW) in Naunhof errichten. Die Stadt steht dem Vorhaben aufgeschlossen gegenüber und stimmte jetzt vier Verträgen mit dem Unternehmen zu, die aus ihrer Sicht gute Konditionen bieten. Es gibt aber auch Skepsis.

An der Erdmannshainer Straße soll das neue Gebäude für die künftige Wasserversorgung der Region stehen. „Wie es aussehen wird, wissen wir noch nicht“, erklärt der amtierende Bauamtsleiter Thomas Hertel gegenüber der LVZ. Die Trinkwasserleitung, die schon das Wasserwerk 1 mit dem vorgesehenen Standort der Aufbereitungsanlage verbindet, werde in eine Rohwasserleitung umfunktioniert. Und vom Wasserwerk 2 aus solle eine neue Leitung dorthin verlegt werden.

Anzeige

Ausgediente Gebäude werden zurückgebaut

„Geht die neue Technik in Betrieb, haben die alten Gebäude unserer beiden Naunhofer Wasserwerke ausgedient, sie werden zurückgebaut“, sagt Hertel.

Weitere LVZ+ Artikel

Unter dem früheren Bürgermeister Volker Zocher (parteilos) war das Projekt schon einige Zeit in geheimen Sitzungen mit dem Stadtrat erörtert worden. Die Absichtserklärung, die er mit den LWW ausgearbeitet hatte, stieß aber, wie erst jetzt zu erfahren war, bei vielen Abgeordneten auf Widerspruch. Seine Nachfolgerin im Amt, Anna-Luise Conrad (parteilos), vermochte es innerhalb weniger Wochen, den Vorschlag der Mandatsträger umzusetzen und aus einem unverbindlichen Text konkrete Verträge zu schmieden. Diese legte sie dem Parlament vor, das sie allesamt abnickte.

Erster Vertrag: Flächentausch

Im ersten Kontrakt geht es um einen Flächentausch. Die Stadt vermacht den LWW ein 93 400 Quadratmeter großes freies Areal an der Erdmannshainer Straße, das der Leipziger Stadtkonzern für die Errichtung der Wasseraufbereitungsanlage benötigt. „Mir ist es gelungen, den Grundstückspreis dafür auf 20 Euro pro Quadratmeter hochzuhandeln“, sagt Conrad.

Im Gegenzug überlassen die LWW der Kommune ein nebenan befindliches kleines Areal aus ihrem Besitz zum selben Preis. Die Stadt, die unweit die Errichtung einer Kindertagesstätte ins Auge fasst, würde dieses Land benötigen, um deren Außengelände zu erweitern.

Sogenannte Tunnellösung: Eine Schleife könnte die verlängerte Osttangente, die noch nicht gebaut ist und in der Zeichnung von links nach rechts verläuft, mit der parallel darunter verlaufenden Ladestraße verbinden und dabei die dazwischen liegende Bahnlinie unterqueren. Quelle: Stadtverwaltung Naunhof

Auch in der Innenstadt geben die LWW zwei Grundstücke an Naunhof ab, die zusammen 6506 Quadratmeter groß sind – die Quadratmeterpreise liegen bei 0,64 beziehungsweise 4,50 Euro. An der Luther- und Nordstraße gelegen, wären sie erforderlich, um die sogenannte Tunnellösung für die Erweiterung der Osttangente zu schaffen. Wie es mit diesem Projekt weitergeht, ist allerdings unter der neuen Regie im Rathaus wieder ganz offen.

Zweiter Vertrag: Wasserlieferung

Der zweite Vertrag hat die Wasserlieferung der LWW an die Stadt zum Inhalt. „Wir konnten eine reduzierte Kaufsumme herausholen“, sagt Hertel. Als Laufzeit wurden 20 Jahre vereinbart – mit jeweils fünfjährigen Verlängerungen, falls keiner kündigt. „Von den guten Konditionen profitiert die Bevölkerung. Der Wasserpreis unseres Eigenbetriebs lässt sich auf einem relativ niedrigen Niveau halten“, schätzt der Abgeordnete Mario Schaller (Bürgerinitiative Naunhof).

Dritter Vertrag: Ausgleichszahlung

Eine Summe von 30 000 Euro überweisen die LWW per drittem Vertrag an Naunhof. Diese Summe ist als Nachteilsausgleich gedacht, weil der Moritzsee im Trinkwasserschutzgebiet liegt. Die Stadt möchte ihn gerne als Freizeit- und Erholungsgebiet ausbauen. Zunehmende Besucherströme würden aber die derzeitigen abflusslosen Gruben für die Abwasserbeseitigung überlasten. Laufen sie wegen zu großer Einleitungen oder wegen eines Hochwassers in der Faulen Parthe über, könnte das Grundwasser verunreinigt werden.

War Ende 2014 ein Konzept: So ein Amphietheater mit Seebühne sollte am Moritzsee entstehen. Davon redet schon lange niemand mehr. Quelle: Büro Knoblich

Deshalb will die Kommune eine Machbarkeitsstudie für den See erstellen lassen, die ein Abwasserkonzept beinhaltet. Das Geld vom Kommunalen Unternehmen der Stadt Leipzig kann sie dafür gut gebrauchen. „Es geht nicht darum, am See Hochhäuser oder Bootsstege zu errichten“, betont Bürgermeisterin Conrad. „Ich habe ein großes Interesse daran, die Bürger an einem Konzept zu beteiligen, damit wir am Ende das haben, was wir wollen.“

Vierter Vertrag: Inbetriebnahme

Der vierte Vertrag befasst sich mit der Inbetriebnahme der modernen Wasseraufbereitungsanlage. Den neuen Übergabepunkt an das Trinkwassernetz der Stadt, durch den sich die Fließrichtungen in einigen Leitungen ändern wird, bauen die LWW auf eigene Rechnung. Der Konzern zahlt an Naunhof außerdem eine Pauschale von 60 000 Euro für die Beseitigung von Rohrschäden, die bei der Umstellung auftreten können. Und er stellt Trinkwasser nicht in Rechnung, das für Rohrspülungen bei eventuellen Braunfärbungen benötigt wird.

Kritik: Parthe trocknet aus

Kritik am Vorhaben kommt von Stadtrat Martin Schäfer ( Bündnis 90/Grüne). Er vermutet, dass die monatelange Austrocknung der Parthe mit der Grundwasserförderung der LWW zusammenhängt. „Mit der neuen Anlage könnte das Unternehmen seine wasserrechtliche Genehmigung ausschöpfen, was das Problem verschärft“, argwöhnt er. Bislang ist das wegen der alten Technik nicht möglich.

War im Winter, als dieses Foto entstand, schon seit Monaten ausgetrocknet: die Parthe in Lindhardt. Nach dem jüngsten Regen führte sie wieder etwas Wasser. Quelle: Thomas Kube

Einen Vorschlag von Hermann Kinne (Freie Wählervereinigung Fuchshain), wissenschaftliche Untersuchungen zum Partheproblem anstellen zu lassen, begrüßen mehrere Abgeordnete. Nur Gabriele Wegel ( CDU) wendet ein: „Meines Erachtens gab es schon mal ein Gutachten. Wir würden jetzt viel Geld für ein neues ausgeben, und am Ende kommen wieder Leute, die sagen, sie glauben die Ergebnisse nicht.“

Von Frank Pfeifer