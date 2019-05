Naunhof wächst und wächst. Ein neues Wohngebiet entstand kürzlich an der Wiesenstraße. Die Grünstadt am Grillensee soll alle bisherigen Dimensionen sprengen. Nun also auch noch eine Bebauung gleich nebenan. Sieht alles auf den ersten Blick hervorragend aus und ist grundsätzlich auch zu begrüßen. Doch eine Frage ist ungeklärt: Quo vadis, Naunhof?

Wohin will Naunhof gehen? Über die gesamte jüngste Legislaturperiode hinweg forderten Stadträte, endlich ein Konzept aufzustellen. Vor allem Abgeordnete von Unabhängiger Wählervereinigung, Bürgerinitiative Naunhof und CDU hakten immer wieder nach. Doch die Verwaltung legte ihnen nie das gewünschte Papier zur Diskussion vor.

Dabei wäre so viel zu klären. In Kindergärten werden die Plätze knapp, der Startschuss für die Erweiterung der Grundschule ist noch nicht gefallen, auch in der Oberschule geht es immer enger zu. Wie viel Zuzug kann Naunhof mit der jetzigen Infrastruktur vertragen?, lautet eine der Fragen. Und weiter: Soll sich die Stadt verdichten oder weiter ausdehnen? Bleiben die Seen so naturnah wie jetzt oder werden Teile – wie auch immer – umgestaltet?

Eine umfassende Konzeption hätte schon längst auf den Tisch gemusst. Jetzt kündigt Bürgermeister Volker Zocher an, damit solle sich der nächste Stadtrat befassen. Er, der bei jeder besten Gelegenheit vorrechnet, wie viele Tage er noch regieren muss, meint damit wohl gleichzeitig, dass erst sein Nachfolger Pläne zu entwickeln hat. So dürften weitere neun Monate Untätigkeit in dieser Sache ins Land ziehen.