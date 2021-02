Impftermine für Senioren will ab der kommenden Woche die Stadt Naunhof vermitteln. Berechtigte, denen ansonsten niemand hilft, können sich dann unter einer Telefonnummer im Rathaus melden. Impfstoff herbeizaubern können die dortigen Mitarbeiter allerdings auch nicht.

Begehrter Pieks: Ältere, die sich impfen lassen könnten, scheitern momentan nicht nur am fehlenden Impfstoff, sondern auch an den Möglichkeiten zur Vereinbarung eines Termins. Die Stadt Naunhof will ihnen nun helfen. Quelle: André Kempner