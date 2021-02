Naunhof kaufte zu Unrecht Gelände vom Alten Kranwerk

Naunhof

Dreieinhalb Jahre hat die Kommunalaufsicht des Landkreises gebraucht, um eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den damaligen Naunhofer Bürgermeister Volker Zocher (parteilos) zu beantworten. Das Schreiben liegt nun der LVZ vor, und es birgt Brisanz, geht es doch letztlich um die Chancen für einen Weiterbau der Osttangente. Nach dem Dafürhalten des Landratsamts handelte das Stadtoberhaupt 2017 zwar rechtswidrig, doch daran lasse sich nichts mehr ändern.

2007 hatte Heiko Guter das Alte Kranwerk aus Privathand erworben, der Stadt aber für zehn Jahre ein Vorkaufsrecht für den hinteren Streifen eingeräumt. Weil die Kommune jene rund 800 Quadratmeter eventuell für einen Weiterbau der Osttangente braucht, nahm Zocher das Vorkaufsrecht wenige Tage vor Ablauf der Frist wahr, und zwar am 17. Juli 2017. Aber hat er das gedurft?

Michael Eichhorn beschwert sich über Zocher

Stadtrat Michael Eichhorn (Linke) bezweifelte das und schickte am 28. August 2017 eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Zocher ans Landratsamt. Seiner Meinung nach hatte der Bürgermeister über eine Summe entschieden, über die er nicht allein befinden durfte. Der Abgeordnete führte zwar noch weitere Gründe an, doch auf diese ging die Kommunalaufsicht in ihrer jetzigen Antwort nicht ein.

LRA: Bürgermeister überschritt sein Limit

Sie befasste sich ausschließlich mit der Frage, ob Zocher sein Budget überschritt. Laut damaliger Hauptsatzung von Naunhof, heißt es in dem Schreiben, durfte er bis zu 30 000 Euro eigenmächtig ausgeben. Die Wahrnehmung des Vorkaufsrechts überschritt aber diese Summe. Das Fazit der Behörde lautet: „Insofern war (...) der damalige Bürgermeister Volker Zocher nicht berechtigt, den notariellen Kaufvertrag zu unterzeichnen, vielmehr hätte es dafür einen Beschluss des Stadtrates bedurft.“

Halle erhöht Gesamtwert

Zwar gab es in der Hauptsatzung auch einen Passus, wonach Zocher unter Umständen bis zu 60 000 Euro bezahlen konnte, ohne das Parlament zu fragen. Da aber im Falle des Straßenbaus eine Halle des Kranwerks abgerissen werden müsste und die Stadt sich zum Wiederaufbau verpflichtet hatte, wäre laut Landratsamt auch dieser Verfügungsrahmen deutlich gesprengt gewesen. Kostenschätzungen für die Errichtung einer Halle, so Eichhorn in seiner Dienstaufsichtsbeschwerde, bewegen sich zwischen 800 000 und 1,3 Millionen Euro.

Vertrag laut LRA trotzdem gültig

Wer nun glaubt, damit sei die Sache vom Tisch, der irrt zumindest aus Sicht der Kommunalaufsicht. „Die Gemeinde wird auch durch solche Rechtshandlungen berechtigt und verpflichtet, die der Bürgermeister ohne die erforderliche Beschlussfassung durch den Gemeinderat oder abweichend davon vorgenommen hat“, heißt es in ihrem Brief. Will heißen: Zocher unterzeichnete den notariellen Kaufvertrag zwar unrechtmäßig, trotzdem sei dieser gültig.

Es hätte zwar für das Landratsamt die Möglichkeit bestanden, disziplinarisch gegen Zocher vorzugehen. Da aber dessen Amtszeit am 31. März 2020 endete, sieht die Behörde auch hier keine Handhabe mehr.

Eichhorn will Überprüfung

Diese Antwort befriedigt Michael Eichhorn nicht. „Da mir zwar inhaltlich vollumfänglich Recht gegeben, aber gleichzeitig feststellt wird, dass daraus keinerlei Konsequenzen folgen, möchte ich das Ganze noch einmal von der nächsthöheren Instanz prüfen lassen“, kündigt der Abgeordnete an, den außerdem die lange Bearbeitungsfrist ärgert.

Frage nach Sinn von Parlamenten

„Dann könnte theoretisch jeder Bürgermeister einfach auf Stadtratssitzungen verzichten und selbst alles entscheiden. Das wäre dann zwar illegal, aber offensichtlich nicht zu ahnden“, kommentiert Eichhorn. „Da stellt sich die Frage, warum sich Tausende in ehrenamtlicher Arbeit für ihre Gemeinde einsetzen, wenn sie faktisch gar keine Mittel zum Durchgreifen haben, um ihren in der Gemeindeordnung formulierten Auftrag der Beseitigung von eventuellen Missständen durch den Bürgermeister zu erfüllen. Das ist eigentlich ein Schlag ins Gesicht. Denn eins ist ja klar festgestellt worden: Als Zocher das Vorkaufsrecht 2017 zog, hatte er keine Berechtigung dazu.“

Oberlandesgericht muss urteilen

In die nächsthöhere Instanz geht nicht nur die Dienstaufsichtsbeschwerde, sondern auch das Gerichtsverfahren von Guter gegen die Stadt. Das Landgericht Leipzig hatte ihm zwar das strittige Land zugesprochen. Weil die Stadt Berufung einlegte, soll – nach einer Vertagung des ursprünglichen Termins – am 24. März im Oberlandesgericht Dresden verhandelt werden, wobei das jetzige Schreiben der Kommunalaufsicht sicherlich eine Rolle spielen wird.

Von Frank Pfeifer