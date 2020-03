Naunhof lässt Fenster in Vereinshaus zumauern

Naunhof

Optisch wirkt das Ganze wie nach dem Mauerbau 1961 an der Bernauer Straße in Berlin. Auf einer Seite des Naunhofer Vereinshauses ließ die Kommune die Fenster Hals über Kopf zusetzen. Mit den Nutzern, für die nun im wahren Wortsinn dunkle Zeiten hereingebrochen sind, sprach im Vorfeld kein Verantwortlicher. Diese schieben Frust, wird doch ihre ehrenamtliche Arbeit erheblich behindert. Antworten, die sie aus dem Rathaus erhalten, befriedigen sie nicht.

Carola Wielgosch führt zur Etage des Mal- und Zeichenzirkels, den sie regelmäßig besucht. „Hier in unserem Flur war es bisher hell“, erklärt die 70-Jährige, während sie sich Schritt für Schritt in die Finsternis vortastet, in die nicht mal der Hauch eines Lichtstrahls eindringt. Mit Mühe findet sie das Loch, in das ihr Schlüssel passt. Sie dreht ihn, klinkt und öffnet die Tür zum hellen Atelier – endlich Sicht.

Flure kaum noch nutzbar

Im Flur lagern zahlreiche Malutensilien. Jetzt kann nach dem Lichtschalter gesucht werden, der etwas verborgen angebracht ist. Allerdings funktioniert er nicht, die Leuchten bleiben aus. „Das ist doch kein Zustand“, kritisiert Wielgosch. „Wir haben auch Kindergruppen zu Gast, mit denen wir arbeiten.“

In den Räumen darunter hat der Töpferverein sein Domizil. „Zu uns kommen im 14-tägigen Rhythmus Oberschüler im Rahmen der Ganztagsbetreuung“, sagt dessen Vorsitzende, Christine Meißner. Hier brennen zwar die Lampen im Flur, doch der Arbeitsplatz mit Tageslicht ist futsch. „Bei uns fällt im Grunde ein Raum weg“, bedauert die 67-Jährige.

Hässliche Ansicht

Der Verlust der Atmosphäre ist das Eine. Aber es steigen auch die Stromkosten, die die Vereine zu tragen haben. Und das Ganze sieht obendrein hässlich aus, befinden die beiden Frauen. Weil die Fenster aus fest installierten Glasbausteinen bestehen, konnten beim Zumauern die Innenseiten nicht verputzt werden. Die Fugen sind durch die Scheiben zu erkennen.

Bürgermeister spricht von Eile

„Im Dach gab es einen Schaden, der ein Versicherungsfall war“, erläutert Bürgermeister Volker Zocher (parteilos). „Das Geld mussten wir zügig verbauen. Und weil die Gerüste einmal standen, haben wir uns gleich mit an die Wand gemacht.“ Deshalb sei es in der Eile nicht möglich gewesen, an die Vereine eine Information rauszugeben.

Laut dem amtierenden Bauamtsleiter Thomas Hertel steht das Gebäude auf der Grundstücksgrenze. „Auf dieser Seite sind keine Fenster zulässig“, sagt er. „Gemäß der brandschutztechnischen Vorschrift wurden sie geschlossen.“ Hinterher soll die Wand komplett neu verputzt werden, nachdem schon der alte Putz abgehackt worden ist.

Dach schon lange beschädigt

Wielgosch und Meißner können über solche Worte nur den Kopf schütteln. Das undichte Dach sei schon seit mindestens zwei Jahren ein Thema, längst würde sich durch die Nässe der Putz in den Toiletten lösen. Von einer Eile, die Absprachen mit den Vereinen verhinderte, könne also keine Rede sein.

Auch das Argument mit der Grundstücksgrenze halten die beiden Frauen für an den Haaren herbeigezogen. „Dieses Gebäude ist über 100 Jahre alt und stand hier als Erstes. Es hat also Bestandsschutz. Und wer später hierher zog, wusste, auf was er sich einlässt“, meint Wielgosch.

Schaller : Mit Vereinen reden!

Dass der Bestandsschutz greift, denkt auch Stadtrat Mario Schaller (Bürgerinitiative Naunhof). Der Bauingenieur ist vom Fach und erläutert darüber hinaus: „Es stimmt einfach nicht, wenn Hertel sagt, es gäbe keine Brandschutzfenster. Heute kann man sie kaufen, aber sie kosten viel Geld, zumal sie mit einer elektrischen Steuerung ausgestattet sein müssten.“

Eine andere Frage sei, ob so eine große Investition getätigt werden sollte. „Aber man muss doch mit den Leuten reden und ihnen den Sachverhalt erklären“, fordert Schaller. „Wir schimpfen uns Stadt der Vereine. Doch wenn Vertreter von ihnen den Mut aufbringen, ihre Probleme anzusprechen, werden sie abgebügelt.“

Bitte um Rückbau

„Wir freuen uns, dass das Gebäude wetterfest gemacht wird“, betont Carola Wielgosch. „Gern sind wir in diesem Haus, das unser früherer Bürgermeister Uwe Herrmann geschaffen hat.“ Froh wären sie und Christine Meißner, wenn die frisch aufgesetzten Mauern entfernt werden könnten. Wenigstens die zwei Fenster im Treppenhaus würden gebraucht, sie sind aus ihrer Sicht wichtig für die Querlüftung.

