Naunhof löst Stabsstelle „Corona“ auf

„Der Corona-Krise kann vor Ort nunmehr im geregelten Verwaltungsbetrieb begegnet werden“, sagt Naunhofs Ordnungsamtsleiter Daniel Brcak. Die richtige Zeit also, den Stab aufzulösen, der die Allgemeinverfügungen des Freistaats in Bezug auf das Virus in der Stadt und den zur Verwaltungsgemeinschaft gehörenden Dörfern umsetzte. Zum Abschluss gibt es aber nicht nur Dankesworte, sondern auch Kritik.

An den Beginn erinnert Stadtrat Michael Eichhorn (Linke), der damals vorübergehend die Amtsgeschäfte führte. „Bürgermeister Volker Zocher war im Urlaub, als am Freitag, den 13. März, die Verordnung herauskam, dass ab der folgenden Woche alle Kindertagesstätten zu schließen sind. Es war Nachmittag und das Rathaus schon leer“, berichtet er. „Also holten wir die Amtsleiter zurück, um alles zu koordinieren.“

Krisenstab am 14. März beschlossen

Am Tag darauf beschloss der Stadtrat in einer Sondersitzung die Bildung des Krisenstabs. Ihm gehörten Eichhorn als erster Bürgermeister-Stellvertreter und die zweite Stellvertreterin Doris Meinel ( FDP) an; außerdem die Stadträte Marcus Blankenburg (UWV) und Michael Schramm ( CDU) sowie Stadtwehrleiter Thomas Conrath und aus der Stadtverwaltung Brcak, Kathrin Stehr, Simone Leutbecher und Anja Gaitzsch. Anna-Luise Conrad (parteilos) stieß am 17. März hinzu, zunächst als Beauftrage des Landrats für Naunhof. Seit 1. April ist sie Bürgermeisterin.

Gremium tagt 15-mal

Insgesamt trat das Gremium 15 -mal zusammen. Zu seinen wesentlichen Aufgaben gehörte laut Brcak die schnelle Information der Bevölkerung und Gewerbetreibenden über die aktuellen Umstände. Außerdem bewältigte der Stab das Herunterfahren des öffentlichen Lebens. Er überwachte die Schließung von Betrieben mit Publikumsverkehr, zum Beispiel des Krankenhauses, der Altenheime, Hotels und Gaststätten, aber auch die Einhaltung der Abstands- und Maskenpflicht.

Unter seiner Regie wurde eine Freiwilligenzentrale und ein Nothilfetelefon eingerichtet. Im späteren Verlauf der Krise konnte der Stab sogar Masken, Desinfektionsmittel und Schutzanzüge beschaffen. Zuletzt organisierte er nach Brcaks Worten die schrittweise Wiedereröffnung aller kommunalen Einrichtungen, also der Kindertagesstätten, Schulen, der Bibliothek, des Begegnungszentrums, der Touristinformation, des Rathauses und des Waldbads.

Dank an die Mitwirkenden

Bürgermeisterin Conrad dankt allen Beteiligten für das konstruktive Mitwirken. „Das war eine unheimliche Erleichterung für mich beim Einstieg in das Amt“, sagt sie. Eichhorn betont, es habe sich um eine gute Zusammenarbeit aller gehandelt, die er sich bis zu diesem Zeitpunkt nicht hätte vorstellen können. Blankenburg dankt Conrad, die zügig agiert habe, sowie der Bevölkerung, die alle Entscheidungen ohne Murren umgesetzt habe.

Kritik am Landrat

Ihre Enttäuschung über den Landrat bringt Meinel zum Ausdruck. „Manche Entscheidungen hat er uns überlassen“, kritisiert er. Ordnungsamtsleiter Brcak bestätigt: „Erneut und wiederholt wurde die Erfahrung gemacht, dass Stadt und Gemeinden im Ereignisfall auf sich selbst gestellt sind und bleiben. Hilfe von dritter Seite ist bei allgemeiner Betroffenheit grundsätzlich nicht zu erwarten.“ Diese Lehre solle in ein Notfallmanagement für den Bevölkerungsschutz einfließen, das Naunhof erstellen will, um schwerwiegenden Ereignissen besser entgegnen zu können.

Von Frank Pfeifer