Naunhof lüftet Geheimnisse um Äpfel

Naunhof

Normalerweise richten die Naunhofer ihren Fokus auf den Erdapfel,wie sie gerade erst wieder beim großen Kartoffelfest deutlich zum Ausdruck gebracht haben. Dass sie sich aber auch stark für das Pendant am Baum interessieren, zeigte am Dienstagnachmittag die erste Apfelsorten-Bestimmung in der Stadt- und Touristinformation. Die Einrichtung im Bahnhof verzeichnete den besucherreichsten Tag in ihrem reichlich einjährigen Bestehen.

Schlange vor Naunhofer Stadtinformation

Erste Interessenten stehen schon 15 Minuten vor Beginn auf der Matte, bis zum Ende wird die Schlange nicht abreißen. In Körben, Beuteln und Taschen werden Äpfel herbeigetragen in der Hoffnung, mehr über sie zu erfahren. Stefan Eschke, Technischer Betriebsleiter der Wurzener Prüfstelle des Bundessortenamts, und sein Amtsvorgänger Roland Lebe mühen sich, die Neugier zu befriedigen.

Hohe Identifizierungsrate

„Rund 90 Prozent der Sorten lassen sich identifizieren“, sagt Eschke, während Lebe gerade wieder einen Apfel in die Hand nimmt und den Besitzer nach Reifetermin sowie Alter und Wuchsform des Baums befragt. Auf diese Weise kann er schon mal Sorten ausschließen, die es noch nicht gab, als das Gehölz gesetzt wurde.

Ist er sich nicht sicher, schneidet er die Frucht auf, schaut sich die Struktur des Kerngehäuses und die Größe der Samen an. Schließlich schneidet er sich eine Scheibe ab und kostet. In der Regel folgt dann ein sicheres Urteil.

McIntosh schmeckt am besten

Von den Gärten ihrer Kinder haben Gabriele und Dietmar Pilz aus Brandis drei Sorten mitgebracht. Die beiden finden es beachtlich, dass sie alle bestimmt wurden. „Vor allem ging es uns um den Apfel, von dem wir jetzt wissen, dass es ein McIntosh ist, denn er schmeckt uns und den Enkeln am besten“, sagt die Frau. „Schön, dass es so ein Angebot der Prüfstelle gibt.“

Christiane Ganske aus Naunhof legt fünf Äpfel von der Streuobstwiese eines Bekannten vor, vier Namen nimmt sie mit nach Hause. „Er wird sich sicher freuen“, meint sie. Erfolglos geht hingegen die Lindhardter Familie Kusek heim, die drei Bäume aus Kernen gezogen hat, die freilich nicht veredelt sind und entsprechend kleine Früchte tragen.

Zusatzangebot des Bundessortenamts

Das Bundessortenamt versteht die Veranstaltung als zusätzlichen Service für die Bevölkerung. „Unsere Hauptaufgabe liegt darin, einen Sortenschutz über 30 Jahre zu erteilen, also eine Art Patent für neue Beeren-, Stein- und Kernobstsorten, die in den Handel gelangen“, erläutert Eschke. „Außerdem stehen bei uns jeweils drei Bäume der Sorten, die wir geprüft haben beziehungsweise die eine besondere Bedeutung in Deutschland haben. Wir sind verpflichtet, davon Reißer abzugeben, aus denen sich Liebhaber neue Bäume züchten können.“

Veranstaltung ein Volltreffer

Ein paar Sätze am Rande, dann geht Eschke wieder zu seinem Kollegen, denn die nächsten Naunhofer treten schon von einem Fuß auf den anderen. „Mit so einem Zuspruch hatten wir nicht gerechnet“, sagt ein begeisterter Norman Käckermann von der Stadt- und Touristinformation. „Hätte ja sein können, das gar niemand kommt.“ Sein Team, das in loser Folge Veranstaltungen auf die Beine stellt, hatte mal wieder nach etwas gesucht, was die Menschen anspricht, und einen Volltreffer gelandet.

Von Frank Pfeifer