Details zur Tunnellösung an der Osttangente nennt jetzt Naunhofs Bürgermeister Volker Zocher. Er spricht von einer guten Entscheidung des Stadtrats. Doch das kann nicht jeder nachvollziehen.

Naunhof macht Details zur Tunnellösung an Osttangente öffentlich

Baumaßnahme - Naunhof macht Details zur Tunnellösung an Osttangente öffentlich