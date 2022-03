Naunhof nimmt neuen Anlauf auf Stadtsanierungsprogramm

Naunhof

Gescheitert ist die Stadt mit ihrem jüngsten Versuch, ein neues Sanierungsprogramm aufzulegen. Doch aufgeben will sie nicht, soeben startete sie nochmals durch. Sie will Fördermittel auftreiben, mit denen sowohl die öffentliche Hand als auch Privateigentümer notwendige Investitionen vornehmen können. Eine Zusage gibt es schon für die Revitalisierung des ehemaligen Sachsenpelz-Geländes.

Lange zurück liegt das erste Stadtsanierungsprogramm von 1993 bis 2017. Deshalb entschloss sich Naunhof zu Beginn des vergangenen Jahres, einen Antrag für das Bund-Länder-Programm „Lebendige Zentren“ zu stellen und steckte dafür in einem Grobkonzept ein Gebiet ab, das ungefähr von der Erdmannshainer Straße bis zur Oberschule und vom ehemaligen Sachsenpelzgelände bis zum Bahnhof reichte.

Konzept mit vier Schwerpunkten

Angestrebt war, bis 2030 eine „nachhaltige Innenstadt“ zu entwickeln. „Wir wollten möglichst viele Projekte angeben, auch wenn sich damit Millionensummen auftürmten. Die Hoffnung bestand darin, wenigstens die Hälfte genehmigt zu bekommen“, erklärt Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos). Die Folge war: Naunhof erhielt gar nichts. Sachsen hatte für sein Förderprogramm zu wenig Geld, so dass manch Kommune das Nachsehen hatten. Von Naunhof forderte der Freistaat, einige Maßnahmen zu streichen und sich auf Schwerpunkte zu konzentrieren.

Dieses Gebiet wurde bereits im Grobkonzept abgesteckt. Es reicht von der Erdmannshainer Straße im Osten bis zur Oberschule im Westen. An der nördlichen Ecke schließt es das ehemalige Sachsenpelz-Areal ein, die südliche Spitze markiert das Bahnhofsgelände. Quelle: Wüstenrot, Bearbeitung: Frank Pfeifer

„Es ist nicht negativ, wenn man in einem Jahr nicht aufgenommen wird“, meint Uwe Wildenauer von der Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH, der die Stadt seit 1994 zum Thema Sanierungsgebiet betreut. Er erarbeitete ein Feinkonzept für eine nachhaltige Innenstadt, mit dem die Kommune einen zweiten Anlauf zur Aufnahme in das Förderprogramm starten will. Es gliedert sich in vier Hauptbestandteile, die auch andere Förderprogramme berücksichtigen.

Revitalisierung von Sachsenpelz

Der erste bezieht sich auf den Städtebau. Höchste Priorität haben hier die Erweiterungen der Grundschule und ihrer Turnhalle. Weitere Ziele sind unter anderem der Grunderwerb, um eine neue Kindertagesstätte errichten zu können, die Modernisierung des Vereinshauses und ein städtebaulicher Wettbewerb.

Den Strukturwandel in der Braunkohleregion hat der zweite Schwerpunkt als Hintergrund. Das mit Abstand größte Vorhaben auf diesem Gebiet stellt die Revitalisierung des ehemaligen Sachsenpelz-Geländes dar, um die sich die Stadt seit einer Ewigkeit bemüht. Der Bund gab grünes Licht, für rund sechs Millionen Euro die im Zuge der jahrzehntelangen Pelzproduktion kontaminierte Liegenschaft abzureißen und den Untergrund zu sanieren. Rund 150 neue Arbeitsplätze könnten auf dem Gelände geschaffen werden. „Wir sind erpicht auf eine 90-prozentige Förderung, gegebenenfalls sogar auf eine etwas höhere“, erklärt Bürgermeisterin Conrad.

Geld für Privateigentümer

Der Stadtentwicklung über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, kurz EFRE, widmet sich der dritte Schwerpunkt. Naunhof erhofft sich vor allem Geld, um die Oberschule modernisieren und durch einen dringend notwendigen Ergänzungsbau erweitern zu können. Weitere Ideen sind die Erstellung einer Insel zur Erzeugung von Nahwärme und die Schaffung sozialer Partnerschaften der Stadt mit Vereinen und Bürgern.

Schließlich sollen auch Privateigentümer von dem Sanierungsprogramm profitieren. „Wir haben schon den Fördertopf der Kreditanstalt für Wiederaufbau für Klimaschutzmaßnahmen angezapft“, erläutert Anna-Luise Conrad. Bürger sollen zunächst informiert werden, welche individuellen Lösungen für sie die besten sind bei der Modernisierung von Häusern, dem Energieträgerwechsel, der Gebäudedämmung und der Gestaltung rückwärtiger Gebäudelagen. Ziel ist es, eine passgenaue Förderung zu erhalten.

Entscheidung im Frühherbst

„Ich bin der Überzeugung, dass uns eine runde Sache gelungen ist“, meint die Bürgermeisterin. Sie hofft, nachdem das Konzept den Stadtrat passiert hat, im Frühherbst in das Sanierungsprogramm aufgenommen zu werden. „Wir wollen uns damit ein zweites Standbein schaffen, um uns nicht allein auf die Fachförderung für Schulen zu beschränken, die schon sechsfach überzeichnet ist.“

Von Frank Pfeifer