Naunhof

Im Schnitt sechs Kilometer - soweit ist in Afrika der Weg zum Wasser. Den Menschen helfen, die dort solche Strecken zurücklegen müssen, war Anliegen in Naunhof. Dort fand jetzt ein großer Spendenlauf statt. Dahinter stehen die Diakonie Leipziger Land und das Freie Gymnasium Naunhof. Die Partner schlossen sich damit Global 6K an - einer weltweiten Bewegung, die die Hilfsorganisation World Vision ins Leben gerufen hat.

Es geht darum, sechs Kilometer zu laufen und mit den eingenommenen Startspenden 6000 Kinder in Afrika zu unterstützen. In Naunhof gingen immerhin 110 Teilnehmer aller Altersklassen an den Start. „Jeder musste mindestens fünf Euro Startgebühr für den guten Zweck zahlen, weiß Cornelia Killisch von der Diakonie. „Viele gaben allerdings auch mehr. Am Ende haben wir einen Erlös von über 900 Euro erreicht.“

49.000 Teilnehmer in 23 Ländern dabei

Nach Angaben von World Vision haben sich im letzten Jahr weltweit 49.000 Teilnehmer in 23 Ländern beteiligt. Erstmals fand nun auch in Naunhof solch ein Global 6K-Lauf statt. Für Tobias Jahn ist dies ein „sehr gutes Projekt, bei dem man laufend helfen kann“. „Gemeinsam zu joggen tut gut, aber der Sport steht dabei nicht im Vordergrund“, sagt der Leiter der Diakonie Leipziger Land. Das Ganze sei eher eine „bewusstseinsbildende Maßnahme“: „Für uns ist Wasser selbstverständlich, in Afrika müssen die Menschen weite Wege dafür auf sich nehmen“, so Jahn weiter, „beim Global 6K kann man im doppelten Wortsinn etwas bewegen und Trinkwasserprojekte unterstützen“.

Von Thomas Kube