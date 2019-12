Naunhof rüstet sich für Zuzug: Kommune schafft Bauplätze

Kommentar von Frank Pfeifer

Naunhof bleibt auf Zuzug angewiesen, wenn es nicht schrumpfen soll. Deshalb geht die Stadt in die richtige Richtung, wenn sie ein neues Wohngebiet zwischen Parthestraße und Erdmannshainer Straße aus dem Boden stampfen lassen will. In einem Punkt sollte sie dort aber genau hinschauen.

Die Bevölkerungsentwicklung zeigt: Ohne Auswärtige, die nach Naunhof ziehen, würde es einsamer an der Parthe. Die Zahl derer, die sich Jahr für Jahr in der Stadt niederlassen, übersteigt die von jenen, die ihr den Rücken kehren, um rund 50. Die gleiche Differenz ergibt sich zwischen Sterbefällen und Geburten. Durch diesen Ausgleich gelang es in den vergangenen Jahren, die Bevölkerungszahl konstant bei ungefähr 8790 Einwohnern zu halten.

Ziel einer Kommune sollte es aber sein, sich weiterzuentwickeln, stärker zu werden. In Sachen Industrieansiedlungen sind Naunhof trotz seiner günstigen Anbindung an die Autobahn Grenzen gesetzt, weil es im Trinkwassereinzugsgebiet von Leipzig liegt und damit viele Gewerbearten verboten sind. Bleibt also nur, durch Zuwachs mehr an Bedeutung zu gewinnen. Hier wirkt sich die Nähe zu Leipzig positiv aus, viele Großstädter suchen nicht allzu weit entfernt von ihrer Arbeitsstätte ein ruhiges und bezahlbares Plätzchen zum Leben.

Naunhof gilt als attraktiv, auch wegen seiner Seen. Mit Nachfragen nach Bauplätzen wird deshalb das Rathaus überhäuft. Die Stadt tut gut daran, sie befriedigen zu wollen. Zwar klemmt’s mitunter wie in der Grünstadt, für die 2006 der Bebauungsplan genehmigt worden war und erst jetzt die Erschließung begann. Aber auf Dauer entstehen mehr und mehr Wohngebiete.

Nur an einem mangelt es. Gebrechliche Naunhofer brauchen unbedingt Angebote für betreutes Wohnen. Das letzte Projekt an der Ladestraße ist gescheitert. Eine Alternative könnte der Familienwohnpark im Sonnenwinkel bieten, denn zu Familien gehören auch die Alten. Die Chance, hier etwas zu tun, sollten Stadtverwaltung und Stadtrat nicht ungenutzt verstreichen lassen.