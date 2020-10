Naunhof sichert sich Grundstück für Tunnel am Bahnübergang

Naunhof

Wer da dachte, die Tunnellösung für eine Erweiterung der Osttangente sei vom Tisch, der irrt. Am Donnerstagabend sicherte sich der Stadtrat Grundstücke an der Ladestraße, die eventuell für diese Verkehrsanlage gebraucht werden. Naunhof übergibt dem Eigentümer im Gegenzug zwei Flächen an der Großsteinberger Straße.

Im Raum steht weiterhin eine Verlängerung der Straße des 9. November von der Wurzener zur Großsteinberger Straße, mit der die Innenstadt vom Verkehr entlastet werden soll. Die sogenannte Tunnellösung sieht vor, beide Bahnübergänge für Kraftfahrzeuge zu schließen, nur noch Fußgänger und Radfahrer dürften sie dann passieren.

Stadt hält sich Tunneloption offen

Damit auch Kraftfahrzeuge von einer Seite der Gleise auf die andere gelangen können, würde zwischen der neu angelegten Achse, die als erweiterte Osttangente bezeichnet wird, und der Ladestraße ein Tunnel gegraben. Dieser ließe sich aber beidseitig nur anbinden, wenn er über eine riesige Schleife mit den Verkehrsadern verbunden würde. Für einen Teil dieser Schleife wäre die freie Fläche zwischen Rewe-Markt und Schulstraße notwendig, die nun ins Eigentum der Stadt übergeht, um sich alle Optionen offenzuhalten.

So sähe die Tunnellösung aus: Die Osttangente nördlich der Bahnlinie würde von der Wurzener Straße am linken Bildrand zur Großsteinberger Straße am rechten Bildrand weitergebaut. Von ihr aus führt in der Mitte eine große Schleife unter den Gleisen hindurch nach Süden, wo sie auf die Ladestraße aufbindet. Quelle: Stadtverwaltung Naunhof

„Die Tunnellösung war eine Vorzugsvariante des Stadtrats“, erinnert Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos). Sie betont aber zugleich, dass es noch keine Beschlüsse gibt, sie zu verwirklichen oder abzulehnen. Das hörte sich bei ihrem Amtsvorgänger Volker Zocher (parteilos) anders an, der seinerzeit davon sprach, das Parlament hätte sich schon für die Variante entschieden.

Unterführung nicht zum Nulltarif

„ Zocher hatte uns erklärt, die Deutsche Bahn finanziert den Tunnel komplett“, rekapituliert der Abgeordnete Michael Schramm ( CDU). „Das stellte sich im Nachhinein als falsche Aussage heraus, denn für uns ergibt sich kein Null-Summen-Spiel. Naunhof müsste zum Beispiel für den Bau der Fußwege aufkommen.“ Deshalb rückt Schramm, früher ein Befürworter des Unterfangens, von seiner Position ab und sagt: „Wenn die Stadt hier viel bezahlen muss, hat sich die Sache für mich erledigt.“

Auch betreutes Wohnen denkbar

Auch ohne Tunnel, so der Christdemokrat, sei die Fläche an der Ladestraße von großem Nutzen. Bislang gehörte der Stadt nur ein 15 Meter breiter Streifen, mit dem sie nichts anfangen konnte. Ist der Grundstückstausch per Vertrag besiegelt, stehen ihr viel mehr Optionen offen. Schramm: „Dann können wir ein großes Areal entwickeln. Denkbar wäre sogar ein Projekt für Betreutes Wohnen, nachdem das letzte an diesem Standort gescheitert ist.“

Erstes Projekt war gescheitert

Projektträger war seinerzeit die SRM Immobilien GmbH mit Sitz in Zossen. Geschäftsführer Stefan Martin hatte schon Bruchbuden abreißen lassen, dann entwickelte sich ein Streit zwischen der Stadt und ihm, woraufhin das Vorhaben platzte. Seitdem versuchte er das knapp 2500 Quadratmeter große Gebiet zu verkaufen. Nun also bekommt es die Stadt zu einem Quadratmeterpreis von 75 Euro pro Quadratmeter.

Stadt tauscht Grundstücke ein

Im Gegenzug übergibt sie der Firma SRM zwei Grundstücke an der Großsteinberger Straße, die zusammengenommen ähnlich groß sind, für den gleichen Quadratmeterpreis. Die Kommune, so Bürgermeisterin Conrad, hat keine Einwände gegen die Pläne Martins, dort ein Sechsfamilien- und ein Doppelhaus zu errichten.

Weiteres Grundstück geht an Privathand

Ebenfalls verzichtet die Stadt darauf, ihr Vorkaufsrecht für ein kleines Grundstück an der Ecke Ladestraße/Schulstraße wahrzunehmen. Stefan Martin kann es deshalb verkaufen. „Ich habe einen Interessenten“, sagt er. Das angrenzende leerstehende Wohnhaus, auf das die Stadt auch keinen Wert legte, sei er schon losgeworden.

