Naunhof startet in den Buchsommer

Von Anfang an war die Stadtbibliothek Naunhof dabei. Eine Unterbrechung kam für sie deshalb nicht in Frage, selbst wenn die Coronakrise noch anhält. Auch in diesem Jahr beteiligt sie sich am sächsischen Buchsommer. Zwar mit einigen Veränderungen, doch dafür soll die Abschlussveranstaltung umso toller ausfallen.

„Wir gehörten zu der Handvoll Bibliotheken im Freistaat, die 2012 mit dem Buchsommer begannen“, blickt Leiterin Stefanie Teichmann nicht ohne Stolz zurück. Inzwischen sind es über 100 geworden. Die Frage stellte sich für jede von ihnen, ob sie die Aktion dieses Mal ausfallen lässt. „Für uns kam das auf keinen Fall in Frage“, versichert Teichmann. Auf eine große Eröffnung mit Schulklassen und Zaubershow, wie aus den vergangenen Jahren gewohnt, musste sie allerdings schweren Herzens verzichten.

140 neue Titel für Kinder und Jugendliche

Vom Sächsischen Bibliotheksverband erhielt die Naunhofer Bibliothek 800 Euro für neue Medien und Veranstaltungen. Den Eigenanteil von 500 Euro, den sie leisten musste, überschritt sie wieder einmal, so dass sie 140 Titel der Kinder- und Jugendliteratur kaufen konnte. „Allesamt Neuerscheinungen aus den Bereichen Fantasy, Abenteuer und Humor, die der Buchmarkt hergibt“, versichert die Leiterin.

Anmeldungen noch möglich

53 Schüler haben sich für die Leseaktion bereits angemeldet. Jeder, der in den Ferien drei Bücher verschlingt, erhält am Ende ein Zertifikat und eine kleine Überraschung. Es dürfen freilich auch mehr Bücher sein. Und Anmeldungen sind zu den Öffnungszeiten weiterhin möglich. Eingetragene Nutzer der Bibliothek müssen die Kinder und Jugendlichen dafür nicht sein.

Zum Abschluss Künstler aus Portugal

In den Bibliotheksräumen gilt immer noch die Maskenpflicht. Und die Mitarbeiter trennen große Plexiglaswände von den Besuchern. „Corona kann aber toben wie es will, wir werden hundertprozentig unsere Abschlussveranstaltung des Buchsommers durchführen“, kündigt Stefanie Teichmann an. „Geplant ist sie für den 28. August, ab 10 Uhr, im Bürgersaal des Stadtguts. Den einzigen Strich durch die Rechnung könnte uns die Europäische Union machen, denn wir erwarten Künstler aus Portugal.“

Stadtbilbiothek Naunhof im Stadtgut, Markt 6, Öffnungszeiten montags bis freitags 10 bis 12 Uhr sowie zusätzlich dienstags 13 bis 17 Uhr und donnerstags 13 bis 16 Uhr

Von Frank Pfeifer