Naunhof und Großpösna kooperieren bei Freizeitangeboten

Einen sogenannten grundzentralen Verbund bilden jetzt Naunhof und Großpösna. Die neue Einheit rechnet sich mehr Chancen für ihre Entwicklung aus. Auf verschiedenartigen Gebieten soll sich die Zusammenarbeit intensivieren.

Nachdem sich zunächst der Großpösnaer Gemeinderat und vergangene Woche auch der Naunhofer Stadtrat jeweils einstimmig für die Kooperationsvereinbarung ausgesprochen hatten, setzten am Dienstag beide Bürgermeisterinnen ihre Unterschriften unter den Text. „Wir sind jeweils zu klein für Grundzentren, gemeinsam erfüllen wir aber alle Kriterien“, sagte jene vom 5350 Einwohner zählenden Großpösna, Gabriela Lantzsch (parteilos). Nach ihren Worten stärkt der Verbund den Landkreis vor den Toren der Großstadt Leipzig.

Synergien im touristischen Bereich

Aus Sicht des Regionalplanungsverbandes sollen sich die zwei Kommunen besonders auf dem Gebiet des Tourismus ergänzen und weiterentwickeln. Naunhof mit seinen 8650 Einwohnern verfügt über zwei gut besuchte Seen, die naturbelassen blieben, sowie einen Kletterwald. Lantzsch bezeichnet den Störmthaler See als Grünen See – an weiten Uferabschnitten bietet er Raum für die Bildung von Ökosystemen, punktet aber auch mit solchen Attraktionen wie dem Ferienressort Lagovida, dem schwimmenden Veranstaltungsort Vineta und dem Bergbautechnikpark.

Die Unterschriften unter beiden Ausfertigungen der Kooperationsvereinbarung. Quelle: Thomas Kube

Wer die Region besucht, erfährt mitunter nichts davon, was er in der Umgebung finden kann. „Jeder von uns wird zwar weiter seine Gäste selbst betreuen“, erklärte Naunhofs Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos). Die Besucher sollen aber besser informiert werden, was sie beim jeweiligen Partner erwarten können – nicht nur hinsichtlich der touristischen Infrastruktur, sondern auch bei der Bekanntmachung von Veranstaltungen. Das Haus Grillensee und die Kultur WerkStadt in Naunhof sowie das Landwirtschaftsschulheim Dreiskau-Muckern können dabei wichtige Rollen spielen.

Großpösnaer Schüler für Naunhofer Schulen

Nicht nur Fremden, sondern auch den eigenen Einwohnern soll die Kooperation zu Gute kommen. „Es muss nicht jeder das Selbe bauen“, verdeutlichte Lantzsch und konkretisierte: „In Naunhof gibt es Pflegeeinrichtungen, und wir schaffen gerade gegenüber vom Pösna-Park betreutes Wohnen.“ Die Stadt verfüge über eine Oberschule und ein Gymnasium. Für Kinder und Jugendliche aus Großpösna sei es ein kurzer Weg dorthin, allerdings müsse dafür der Öffentliche Personennahverkehr ausgebaut werden.

Verschiedenartige Abstimmungen

Darüber hinaus geht es um Abstimmungen im Bereich der Kindertagesstätten sowie der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Hinsichtlich der Kultur- und Umweltbildung sehen beide Seiten gemeinsames Potenzial in den Akteuren vom Alten Kranwerk, vom Botanischen Garten und vom Waldpädagogischen Zentrum im Oberholz.

Verbund als Teil des Parthelandes

Nicht alles soll nur auf der Ebene des neuen Grundzentrums ablaufen. Viele Kooperationsmöglichkeiten ergeben sich auch aus der Zusammenarbeit im Aktionsraum Partheland, dem neben der Verwaltungsgemeinschaft Naunhof und Großpösna auch Brandis, Borsdorf und Machern angehören. Die Kommunen brachten schon ein gemeinsames Gewerbeamt mit Sitz in Naunhof auf den Weg, schufen eine gemeinsame Stellenbörse mit Jobs in der Region, verständigten sich über die Vereinigung der Meldeämter zu einer Dienststelle, kreierten ein gemeinsames Wanderwegekonzept, entwickeln eine Bürger-App und sind dabei, ihre Bibliotheken zu vernetzen.

Eigenständigkeiten bleiben gewahrt

Sowohl im Aktionsraum Partheland als auch im neuen grundzentralen Verbund wollen die beteiligten Kommunen eigenständig bleiben. „Wir möchten nicht, dass das böse Wort Eingemeindung über allem schwebt“, versicherte Conrad. Und Lantzsch fügte an: „Je größer Einheiten werden, desto schwieriger lassen sie sich handhaben. Bürgernähe lebt sich besser im Kleinen.“

Persönliche Beziehungen mitentscheidend

Mit der Bildung des neuen Verbunds endet zugleich der alte zwischen Naunhof und Brandis. „Er kam sowieso nicht über Rudimentäres hinaus. Wir haben eine Löschhilfevereinbarung beschlossen und etwas Land getauscht“, sagte vergangene Woche Hermann Kinne von der Freien Wählervereinigung Fuchshain im Stadtrat. Es steht und fällt mit den handelnden Personen, weiß Gabriela Lantzsch. In diesem Sinne betonte sie: „Ich freue mich riesig über die engere Zusammenarbeit mit Naunhof. Mit Anna-Luise Conrad macht das richtig Spaß.“

