Naunhof

In Naunhof wird es nach Lage der Dinge in der zu Ende gehenden Legislaturperiode keinen beschlossenen Haushalt geben. Der vermutlich letzte Versuch dazu scheiterte am Montagabend im Stadtgut nach nicht einmal 25 Minuten. „Ich bekomme wenigstens Sitzungsgeld, Sie nicht“, raunte ein sichtlich enervierter Hermann Kinne (fraktionslos) einem der Gäste der öffentlichen Sondersitzung zu.

Unabhängige Wähler forcieren Sonderstadtrat

Der Antrag zu selbiger war von der Fraktion der Unabhängigen Wählervereinigung (UWV) mit Unterstützung der FDP-Stadträtin Doris Meinel am 6. Mai gestellt worden. Der einzige Tagesordnungspunkt sah die Beratung und Beschlussfassung des Haushaltes und der Haushaltsatzung 2019 sowie des Finanzplanes und des Investitionsprogramms für die Jahre 2020 bis 2022 vor.

Die CDU-Fraktion indes hielt dies für keine gute Idee und stellte in Person von Gerold Meyer einen Antrag zur Absetzung des (einzigen) Tagesordnungspunktes, der mit sieben Ja- gegen fünf Nein-Stimmen angenommen wurde. Die Argumentation der CDU: Die Stadträte hätten noch keine Möglichkeit gehabt, sich in den 437 eng beschriebene Seiten umfassenden Haushaltsentwurf einzuarbeiten, zudem stehe noch die Empfehlung des Finanzausschusses aus. Entsprechend sei eine Diskussion über das Themenpaket ebenso „unmöglich wie unverantwortlich“.

Klares Votum für Entscheidung durch neues Parlament

„Unsere Entscheidungen in diesem Fall reichen weit in die Zukunft und sind von großer richtungsweisender Bedeutung“, so Meyer. Außerdem sollte der Haushalt nicht in den Wahlkampf hinein gezogen werden. Dies vorzuhaben, warf der CDU-Abgeordnete der UWV vor. „Bei der Formulierung dieses Antrages ging es Ihnen nur um den 26. Mai“, nahm Meyer Bezug auf den Tag der Kommunalwahlen und unterfütterte seinen Vorwurf mit jenem Passus der Städte- und Gemeindeordnung, auf dessen Basis die UWV-Fraktion und die FDP-Stadträtin Doris Meinel ihren Antrag formuliert hatten. Dem hielt der UWV-Abgeordnete Marcus Blankenburg entgegen, dass es die Pflicht des Stadtrates sei, einen Haushalt zu beschließen. „Wir hätten es schon vor Monaten tun können, die Meinungen im Finanzausschuss gingen lediglich in zwei bis drei Punkten auseinander“, so Blankenburg.

Klausur für neu gewählte Abgeordnete

Der CDU in ihrer Argumentation bei sprang die Linken-Fraktion. „Es kommt selten vor, dass ich Herrn Meyer recht gebe, aber in diesem konkreten Fall habe ich mich auch gefragt, warum gerade die UWV jetzt aktiv wird“, sagte Michael Eichhorn, der die Antwort gleich mitlieferte. „Weil Wahlkampf ist.“ Mit einer übers Knie gebrochenen Beschlussfassung schränke man den Spielraum des neuen Stadtrates ein. „Das neu gewählte Gremium sollte sich gleich nach der Wahl in Klausur begeben und danach zu einer schnellen Beschlussfassung schreiten, alles andere ist Murks.“

Auch Mario Schaller von der Bürgerinitiative Naunhof folgte der Argumentation seiner CDU- und Linken-Stadtratskollegen. „Die UWV ist im November nicht mitgegangen, den Haushalt auf die Tagesordnung zu setzen, Stand heute müssen wir von völlig anderen finanziellen Möglichkeiten der Stadt ausgehen, die entsprechend weiterführende Investitionen ermöglichen“, so Schaller. Dagegen konnte Hermann Kinne das Argument seiner einstigen CDU-Fraktionskollegen, die UWV habe mit dem Antrag zur Sondersitzung Wahlkampf machen wollen, nicht ganz nachvollziehen. „Wo ist das Problem? Es heißt nun einmal Wahlkampf und nicht Wahlfrieden!“

Zocher : Gemeinderat ist keine Plattform für Wahlkampf

Dem entgegnete Bürgermeister Volker Zocher (fraktionslos), dass es diesbezüglich aber nicht unerheblich auf die Örtlichkeit ankomme. „Herr Kinne, ich muss Sie korrigieren: Ein Stadt- respektive Gemeinderat ist keine Wahlkampf-Plattform.“

In dem Naunhofer Gremium dürfte es in dieser Legislatur keine Beschlussfassung mehr zu dem Themenkomplex Haushalt und Investitionen geben. „Die Empfehlung des Finanzausschusses liegt nach wie vor nicht vor, und es ist unwahrscheinlich, dass die Zeit bis zur nächsten und letzten Stadtratssitzung vor der Wahl am 23. Mai ausreichen wird“, informierte Heike Thom aus der Geschäftsstelle des Stadtrates.

Von Roger Dietze