Naunhof will sein Bauamt digitalisieren

Naunhof/Belgershain/Parthenstein

Einen Energieberater möchte Naunhof einstellen. Er soll auch für Belgershain, jedoch vorerst nicht für Parthenstein zuständig sein. Seine Aufgabe wird darin bestehen, im kommunalen Bauamt ein digitales Management einzuführen.

„Wir verwalten unsere Gebäude mit Stift und Papier“, erläuterte Christoph Lippold, der in der Behörde für die Liegenschaften der Verwaltungsgemeinschaft mitverantwortlich ist, kürzlich den Stadträten. „Es gibt keine digitalen Pläne, zum Beispiel für die Parthelandhalle. Erhalten wir Anfragen, muss jemand ins Archiv rennen.“

Die Anforderungen an die Stadt als Betreiber von Einrichtungen würden aber wachsen. „Behörden fordern, dass wir moderne Technik einsetzen“, erläuterte Lippold. Deshalb sei es sinnvoll, einen Energieberater einzustellen, der zunächst die erforderliche Software anschaffen und in einem zweiten Schritt prüfen soll, welche Daten digitalisiert werden müssen. Für deren Einpflege in den Computer könnten Studenten über eine Kooperation mit Hochschulen gefunden werden.

Energieeinsparung als Ziel

„Wenn alles läuft, können wir unsere über 50 Objekte überwachen“, führte Lippold weiter aus. „Das wäre dann eine Basis für spätere Investitionen.“ Wesentlicher Bestandteil sei auch ein kommunales Energiemanagement, über das sich Kosten, Verbräuche und CO2-Emissionen verringern ließen. Lippold erwartet Einsparungen von 10 bis 30 Prozent.

Stelle wird gefördert

Noch wissen die Mitarbeiter des Bauamts, wo was im Archiv steht. Ein Großteil der Verwaltung, so Lippold, geht aber in den nächsten fünf Jahren in Rente. Dann werde es schwieriger, die gesuchten Unterlagen zu finden. Deshalb sei es sinnvoll, jetzt zu handeln. Die Stelle eines Energieberaters werde für drei Jahre zu 90 Prozent gefördert – wobei die Zusage der Beihilfen noch aussteht. Und wenn die finanzielle Unterstützung endet, könne der- oder diejenige einen Beschäftigten ersetzen, der ausscheidet. Somit würden dann keine zusätzlichen Personalkosten entstehen.

Ihr täglicher Newsletter aus Grimma Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Grimma direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Grundsatzkritik kam von Mario Schaller (Bürgerinitiative Naunhof). „Das Bauamt weiß nicht, wann was gebaut wurde und gewartet werden mus. Ein Armutszeugnis!“, sagte er. „Und dann sollen wir jetzt eine Person einstellen, die alles zusammenträgt. Traurig, dass das bis jetzt noch nicht geschehen ist.“ Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos) konterte: „Ich stelle mich hinter die Mitarbeiter, jeder hat einen Überblick über seinen Bereich.“ Jetzt gehe es um einen schnellen Zugriff auf Daten, den jemand einrichten soll, der über die notwendige Qualifikation dazu verfügt.

Parthenstein macht noch nicht mit

Während der Naunhofer Stadtrat mehrheitlich und der Belgershainer Gemeinderat geschlossen zustimmten, lehnte jener von Parthenstein die Schaffung der neuen Stelle ab. „Ich konnte zu dieser Sitzung nicht anwesend sein und hatte den Bürgermeister vorher nicht richtig gebrieft“, räumte Christoph Lippold ein. So wird laut Conrad wohl vorerst nur ein Energieberater auf eine 75-prozentige Anstellung angeheuert werden können. „Damit verliert die Stelle für Bewerber an Attraktivität. Außerdem wird es schwierig, mit Parallelsystemen zu arbeiten“, sagte sie. Vielleicht entscheide sich Parthenstein später doch noch zum Beitritt.

Von Frank Pfeifer