Naunhof/Ammelshain

Ihre Saison beenden die Gospel Changes traditionell mit einem Konzert im Naunhofer Ortsteil Ammelshain. Für den von Maik Gosdzinski aus Threna gegründeten Chor spielt die Parthestadt seit geraumer Zeit eine besondere Rolle. Und diese wird sich sogar noch verstärken, im Rahmen eines neuen Projekts.

Am Sonntag gastiert das Ensemble in der Ammelshainer Kirche. „Sie war zu unseren Saisonabschlüssen letztens immer gut gefüllt“, bilanziert Gosdzinski. Diesmal hat er zwei eigene Kompositionen ins Programm aufgenommen. Ansonsten gehören neue und altbekannte Songs dazu, auf besondere Bitten auch große Hits wie „Oh happy day“ und „Halleluja“.

Bach-Bearbeitung zu hören

Erstmals sang der Chor am vergangenen Sonntag in der Leipziger Universitätskirche eine Bearbeitung von Bachs „Jesus bleibet meine Freude“. Der Amerikaner Richard Smallwood legte über die bekannte Barockmelodie einen Gospel. „Ein sehr ruhiges und meditatives Stück, das wir in Ammelshain nochmals aufführen“, kündigt Gosdzinski an. Er selbst versucht sich gerade daran, in ähnlicher Weise das Bach-Werk „Air“ mit einem Gospel zu koppeln.

Erste CD entsteht im Gospel-Mekka

Aus der Feder des 38-Jährigen, der als Kantor in der Kirchgemeinde Fuchshain, Großpösna, Kleinpösna und Seifertshain angestellt ist, stammen schon mehrere Lieder. „Vor wenigen Tagen haben wir beschlossen, eine erste CD vorwiegend mit Songs von mir aufzunehmen“, verrät er. Naunhof, wohin die Liebhaber des Musikstils längst schon pilgern, gerät dabei noch mehr in den Fokus.

Aus Kansas City nach Naunhof: Isaac S. Cates leitete im Juni vergangenen Jahres in der Parthenstadt einen Gospel-Workshop. Quelle: Roger Dietze

Choraufnahmen im Naunhofer Bürgersaal

Anfang Februar kommenden Jahres wird es für die Gospel Changes ein Probenwochenende im Bürgersaal des Stadtguts geben, zu dem als Dozent der Grammy-nominierte Jazz-Sänger Rabih Lahoud aus dem Libanon anreist. „Mitte Februar soll eine Band, die eigens aus befreundeten Musikern aus Deutschland und Italien zusammengestellt wird, die Musik im Leipziger Echolux-Studio einspielen“, schildert Gosdzinski den weiteren Verlauf der Produktion. „Und vom 6. bis 8. März erfolgt die Aufnahme des Chorgesangs wiederum im Naunhofer Bürgersaal.“

Im Vergleich zu Kirchen gibt es in diesem Raum einen geringeren Widerhall, er erscheint also für solche Zwecke als optimaler. Mit Küche, Begegnungsstätte für die Mahlzeiten und Toiletten bietet er außerdem gute logistische Voraussetzungen, die er schon zu einem Gospel-Workshop im vergangenen Jahr bewies.

Spenden benötigt für CD-Projekt

Da so ein CD-Projekt nicht billig ist, benötigt der Chor finanzielle Unterstützung. „Falls jemand unruhig schläft, weil ihm ein Geldbündel drückt, freuen wir uns über Spenden“, sagt Gosdzinski. „Man kann sich bei mir melden, auf die Website des Chors unter gospel-leipzig.com gehen oder das Konzert in Ammelshain besuchen.“

Den ersten Höhepunkt der neuen Saison soll eine Reise von Teilen des Ensembles und Interessenten nach Rom bilden. Dort geht es ihnen nicht nur ums Sightseeing, sie werden auch proben und mit einem dort ansässigen Gospelchor in einer Waldenser-Kirche nahe des Colosseums auftreten.

Zahlreiche Konzerte im Umkreis von 150 Kilometern

Auch der Konzertkalender in hiesigen Gefilden ist gut gefüllt. Zur Advents- und Weihnachtszeit wird der Hobbychor, der längst zu einem Qualitätsbegriff rund um Leipzig geworden ist, unter anderem von Colditz bis Erdmannshain zu erleben sein. Neu im Landkreis Leipzig kommt Gatzen bei Groitzsch dazu.

Im restlos ausverkauften Naunhofer Bürgersaal feierten die Gospel Changes im September vergangenen Jahres ihr fünfjähriges Bestehen. Stargast war Dorrey Lin Lyles von den Weather Girls, die unter anderem eine geniale Fassung von „Lean on me“ und als Zugabe den Welthit „It‘s raining men“ sang. Quelle: privat

Auch in den zurückliegenden zwölf Monaten waren die Wochen um den Jahreswechsel neben der zweiten Spitze im Juni und Juli für den Chor die konzertreichste Zeit. Er kam auf insgesamt 27 Auftritte im Umkreis von 150 Kilometern, zumeist vor großem Publikum. „Klein aber unwahrscheinlich ergreifend war hingegen eine Gedenkfeier für ohne Angehörige Verstorbene am 17. Mai auf dem Leipziger Ostfriedhof, zu der uns die Stadt einen Auftrag gegeben hatte“, blickt der Chorleiter zurück. „Man sagt immer, Namen seien Schall und Rauch. Aber dort wurden alle noch einmal verlesen, und hinter jedem steckte ein Schicksal. Gute Idee.“

Mitgliederzahl steigt

Gleich zum Saisonstart hatten die Gospel Changes, die im September 2013 entstanden, ihr fünfjähriges Bestehen gefeiert, und zwar mit Stargast Dorrey Lin Lyles von den Weather Girls im Naunhofer Bürgersaal. „Seitdem sind wir von 25 auf 40 Mitglieder aus dem Landkreis Leipzig und der Stadt Leipzig gewachsen“, bilanziert Gosdzinski, der über eine Extra-Ausbildung zum Popkantor verfügt. „Insgesamt sind wir also reich gesegnet, auch wenn wir uns besonders über weitere Männerstimmen freuen würden.“

Chor eng zusammengewachsen

Wer neu hinzukommt, werde angenommen und bringe sich im Gegenzug ein – also ein Geben und Nehmen. „Wir wuchsen enger zusammen“, urteilt der Leiter. „Viele Freundschaften sind entstanden, man trifft sich auch außerhalb der Proben und Auftritte. Es ist ein Geschenk, wenn Menschen sich derart gegenseitig trauen und einander helfen.“

Konzert der Gospel Changes zum offiziellen Saisonabschluss, 21. Juli, ab 16 Uhr, Kirche Ammelshain; Eintritt frei, Spende erbeten

Saisonnachschlag am 11. August, ab 17 Uhr, auf dem Leipziger Markt

Von Frank Pfeifer