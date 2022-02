Naunhofer CDU nimmt AfD-Aussteiger Lars Herrmann auf

Naunhof

Bei dieser Personalie hat die regionale CDU vorsichtshalber ganz oben nachgefragt. Erst als ihr Landeschef Michael Kretzschmer und ihr Generalsekretär Alexander Dierks den Daumen hoben, stimmte der Kreisverband Landkreis Leipzig zu, Lars Herrmann in den Stadtverband Naunhof aufzunehmen – einen ehemaligen Bundestagsabgeordneten der Alternative für Deutschland.

„Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, früher immer CDU gewählt zu haben“, sagt der 44-Jährige. Als diese unter Angela Merkel einige konservative Positionen aufgab, wandte er sich der AfD zu, in die er 2013 eintrat, als deren Vorsitzender noch Bernd Lucke hieß. 2017 wurde er in den Bundestag gewählt. Im Dezember 2019 machte er bundesweit Schlagzeilen mit seinem Austritt aus der AfD – wegen deren Rechtsrucks. Von da an saß er als fraktionsloser Abgeordneter auf der hintersten Bank des Parlaments. Im Januar kehrte er in seinen alten Beruf zurück, als Bundespolizist am Hauptbahnhof Leipzig.

Stadtverband mit Aufnahme einverstanden

„Wir lernten uns kennen, als ich noch Mitglied des Kreistags war“, erklärt Gerold Meyer, Vorsitzender des CDU-Stadtverbands Naunhof. „Für mich war er schon damals ein aufrechter Demokrat.“ Als Herrmann nach dem Verlassen des Bundestags auf Meyer zukam mit der Bitte, in die CDU eintreten zu dürfen, besprach dieser die Angelegenheit mit seinem Vorstand, der sich einverstanden erklärte. In der Folge informierte Meyer den für Neuaufnahmen zuständigen Kreisvorstand der Christdemokraten.

„Wir erlebten Herrmann eine Weile lang als Bundestagsabgeordneten in unserem Landkreis und sind stets fair mit ihm umgegangen“, berichtet der Kreisvorsitzende Georg-Ludwig von Breitenbuch. „Er ist ein politischer Mensch mit Interesse an unserer Parteiarbeit. Jetzt können wir ein Zeichen setzen, dass Menschen mit einer anderen Vergangenheit bei uns mitarbeiten dürfen.“ Einen Beschluss der CDU, wonach keine Ex-AfD-Mitglieder aufgenommen werden dürfen, kenne er nicht.

Kreisverband sichert sich in Dresden ab

Breitenbuch spricht von einer „Karenzzeit“, die Herrmann seit seinem Verlassen der AfD hinter sich habe. Der Kreisverband, dem Meyer als stellvertretender Vorsitzender angehört, habe ausgiebig diskutiert und mehrheitlich – bei nur einer Gegenstimme – die Aufnahme besiegelt. Dennoch ließ sich Breitenbuch lieber noch den Segen von der Landesspitze geben. „Ich besprach die Angelegenheit mit Kretzschmer und Dierks. Sie sind informiert und tragen unseren Beschluss mit“, versichert er.

„Herrmann wird eines von rund 600 Mitglieder unsers Kreisverbandes sein und seinen Beitrag zur Demokratie leisten“, gibt sich Breitenbuch überzeugt. Und auch Meyer beteuert: „Er ist jetzt eines der 24 Mitglieder unseres Stadtverbands, ganz normal mit allen Rechten und Pflichten.“ Ihm sei wichtig gewesen, dass Herrmann nie einer Untergliederung der AfD wie dem Flügel angehörte.

Herrmann will konservatives Profil schärfen

„Ich bin jetzt in meiner ursprünglichen politischen Heimat angekommen“, erklärt Lars Herrmann, der nach wie vor dem Kreistag angehört, wo noch über seinen künftigen Fraktionsstatus beraten wird. „Wesentlich für meine Entscheidung war, dass Friedrich Merz zum Bundesvorsitzenden gewählt wurde und angekündigt hat, die CDU zu erneuern und ihr konservatives Profil zu schärfen. Dabei möchte ich mithelfen.“ Unter einem Chef Armin Laschet hätte er diesen Schritt nicht getan.

Die CDU sei die Partei des Vorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft, Alexander Wendt, den er sehr schätze. Nun strebe er an, in der Programmkommission der Bundes-CDU mitzuarbeiten, um ihr auf dem Weg in die Zukunft zu helfen. „Urtümliche Themen wie die innere Sicherheit sind in letzter Zeit von der Partei stiefmütterlich behandelt worden. Wenn ich zum Beispiel eine geordnete, begrenzte und steuerbare Migration will, muss ich das entsprechend artikulieren“, sagt er. Aus Meyers Sicht soll sich Herrmann im Stadtverband Naunhof vordringlich Sicherheitsfragen widmen.

Bürgermeister lobt Abgeordneten

Dieser Stadtverband ist auch für Parthenstein zuständig, wo Herrmann im Ortsteil Klinga wohnt und Gemeinderatsabgeordneter ist. „Für mich ändert sich mit seinem Parteieintritt nichts“, sagt Bürgermeister Jürgen Kretschel (parteilos). „Ich kenne ihn als sachorientierten Menschen ohne großartige Polemik. Er wird sich sicherlich genauso verhalten wie bisher.“

Von Frank Pfeifer