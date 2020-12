Naunhofer Corona-Helferzentrale hat noch freie Spitzen

Naunhof

In einem eher bescheidenen Maße werden momentan die Angebote der Naunhofer Corona-Helferzentrale angenommen. „Pro Tag erhalten wir um die zwei Anfragen“, bilanziert Barbara Hildebrandt. Sie macht darauf aufmerksam, dass ihre Dienstleistungen nur noch bis Freitag und dann erst wieder ab dem 4. Januar angeboten werden. Wer also noch Unterstützung braucht, sollte sich zügig melden.

Im März war die Freiwilligenzentrale erstmals an den Start gegangen, damals brachten sich engagierte Bürger ehrenamtlich ein. Nach einer langen Zeit der relativen Pause wurde sie mit dem 1. November wieder wichtiger, als öffentliche Einrichtungen schlossen, unter anderem das Begegnungszentrum im Stadtgut, das Hildebrandt leitet. Bis dahin waren unsere „Ein-Euro-Jobber für unsere Besucher auch mal einkaufen gegangen. Doch das fiel mit dem erneuten Lockdown weg“, erklärt die 58-Jährige.

Ursprüngliche Mitglieder werden nicht gebraucht

Die ursprünglichen Mitglieder der Helferzentrale hätten sich bereiterklärt, erneut aktiv zu werden. „Aber bisher habe ich mit meiner Kollegin Elke Schumann alles alleine hingekriegt“, bilanziert Hildebrandt, die vormittags diese Aufgabe erledigt und nachmittags sogar Zeit hat, in der Stadtbibliothek auszuhelfen, unter anderem bei der Reinigung und beim Einsortieren von Büchern. Sie verfügt zwar über einen Pool von elf Helfern, aber benötigt hätte sie diese noch nicht.

Angst noch nicht groß genug

Warum das so ist? „Die Angst ist wahrscheinlich noch nicht groß genug, viele erledigen ihre Dinge selbst“, vermutet die Koordinatorin, und nennt einen zweiten Grund: „Wahrscheinlich haben sich manche nach all den Monaten auch schon auf die neue Situation eingestellt.“

Für Weihnachten und Silvester vorplanen

Ihre Dienste nehmen hauptsächlich jene in Anspruch, die für gewöhnlich das Begegnungszentrum besuchen. „Es handelt sich also vorwiegend um Ältere, die nicht mehr raus sollten“, erklärt Hildebrand, die darauf hinweist, dass die Helferzentrale für alle Einwohner von Naunhof mitsamt seinen Ortsteilen geschaffen wurde. Wer also meint, er komme nicht allein zurecht, solle sich bei ihr melden. Wichtig sei aber der Stichtag der letzten Öffnung, der 18. Dezember. „Es gilt für Weihnachten und Silvester vorauszuplanen, weil dann bei uns geschlossen ist“, mahnt Hildebrandt, die einen dringenden Wunsch hat: „Bitte nicht erst am letzten Tag anrufen!“

Nicht alle Wünsche erfüllbar

In erster Linie, so zeigt es die jüngste Erfahrung, geht es darum, für jemanden Lebensmittel einzukaufen, ihn zum Arzt oder zur Apotheke zu fahren. „Kürzlich kamen einer Frau die Tränen, weil so viel Schriftkram zu erledigen war. Da ich gerade niemanden zur Hand hatte, bin ich selber zu ihr gefahren“, schildert Barbara Hildebrandt. Es gebe aber auch Wünsche, die nicht erfüllt werden können. „Eine Rentnerin fragte, ob wir bei ihr saubermachen könnten, weil ihre Putzfrau für drei Monate ausfiel. Das mussten wir freilich ablehnen.“

Helferzentrale erreichbar montags bis freitags, 8 bis 12 Uhr, unter Telefon 034293/5 51 52

Von Frank Pfeifer