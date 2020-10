Naunhofer Diakonie-Heim wegen Corona geschlossen

Naunhof/Trebsen

Einen ersten Corona-Fall vermeldete das Naunhofer Altenpflegeheim „Charlotte Winkler“ am Mittwochmittag. Nachdem bei einer Mitarbeiterin eine Infektion nachgewiesen wurde, ist ein kompletter Wohnbereich unter Quarantäne gestellt worden. Die 23 Senioren und die dort tätigen Mitarbeiter wurden am Mittwochvormittag auf Sars-CoV-2 getestet. „Der Rest des Hauses ist vorsorglich geschlossen“, informierte Kathrin Beyer, die bei der Diakonie den Fachbereich Altenhilfe leitet. Sie bittet im Interesse der Bewohner dringend, von Besuchen abzusehen.

In dem Heim gelten strenge Hygieneregeln und Pandemiepläne, die genauestens eingehalten werden. Geleitet wird es von Stefan Müller, der als ein Mann gilt, der die Vorschriften sehr eng auslegt und auch als Trebsener Bürgermeister in seiner Stadtverwaltung auf das Einhalten der jeweils aktuellen Regeln genauestens achtet. Schon lange vor dem ersten Fall wurde im Naunhofer Heim alles getan, um Kontakte zu reduzieren.

Schon vorher strikte Regeln

„Wir haben zum Beispiel die Wohnbereiche so weit wie möglich von den Küchen und Wäschereien abgegrenzt“, erklärte Diakonie-Sprecherin Cornelia Killisch. „Alle Anlieferungen für die Einrichtung erfolgen nur noch bis zur Haustür. Tagesstrukturierende Angebote, die den Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner durchbrechen und auflockern, wurden nur noch als Einzelangebote oder in einer Kleingruppe durchgeführt.“ Besuche seien nur unter Auflagen möglich gewesen. Zu diesen zählten unter anderem die vorherige Anmeldung, eine Begrenzung der Personenzahl, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und das Eintragen in Listen zur Kontaktverfolgung. Wer Erkältungssymptome zeigte, durfte das Haus nicht betreten.

Noch stärkere Abgrenzung im Haus

„In enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt haben wir die Schutzmaßnahmen jetzt noch einmal verstärkt“, ließ Beyer wissen. „Dazu gehören zum Beispiel das Arbeiten in Schutzkleidung und die noch striktere Abtrennung der nicht betroffenen Wohnbereiche. Die Austeilung des Essens und die Reinigung erfolgen durch getrenntes Personal.“ Außerdem seien die Bewohner angehalten, in ihren Zimmern zu bleiben. Angehörige wären über den aktuellen Stand informiert worden.

Warten auf Testergebnisse

Sobald die Testergebnisse vorliegen, will die Diakonie als Träger des Heims in Absprache mit dem Gesundheitsamt weitere Schritte unternehmen. „Wir tun alles, was wir können, um die Ausbreitung des Virus in unserem Haus einzudämmen und die uns Anvertrauten sowie unser Team zu schützen“, sagte Beyer. „Wir danken allen Kolleginnen und Kollegen, die in dieser herausfordernden Situation mit außergewöhnlich hohem Einsatz für die Bewohner da sind.“

Stefan Müller meidet Trebsener Rathaus

Stefan Müller arbeitet weiter im Heim. Seine Aufgabe als Bürgermeister von Trebsen versieht er vorsichtshalber lieber nur per Telefon und E-Mail-Kontakt, das Rathaus sucht er vorerst nicht mehr auf. Er hat schon eine Sitzung abgesagt, will aber auch weitere Termine verschieben.

Von Frank Pfeifer