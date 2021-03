Naunhofer Gartenpächter fühlen sich von der Kell abgezockt

Naunhof

Manfred Donath wohnt in einem Block an der Klingaer Straße in Naunhof. Wenn es das Wetter zulässt, verlässt der 70-Jährige seine vier Wände und geht die 400 Meter hinüber in den Kieselweg, wo sein Garten liegt. Doch dort herrscht gerade Aufruhr. Müllgebühren sollen die Pächter und Eigentümer plötzlich zahlen, und zwar rückwirkend zum 1. Januar 2019. Das Wort Abzocke macht die Runde.

„Wir haben die Gärten seit den 1960er-Jahren, aber sowas hat’s noch nie gegeben“, schimpft Donath. „Wenn ich abends nach Hause gehe, nehme ich meinen Müll mit. Das machen wir alle so.“ Doch ist diese Verfahrensweise nach den Regeln des Landkreises legal?

Steigende Gebühren

„Uns wurde von der Kell geschrieben, wir dürften keinen Müll aus dem Garten nach Hause schaffen“, erklärt Andreas Hönemann. Stattdessen sollen wir den Blauen Müllsack kaufen und diesen an der Großsteinberger Straße abstellen, wo die Müllfahrzeuge durchkommen.“ Jeder Sack kostet inklusive Entsorgung 4,89 Euro. Hinzu kommt eine Festgebühr, die für 2019 auf 26,58 Euro und für 2020 auf 31,71 Euro festgesetzt wurde. Dieses Jahr kamen noch einmal paar Euro drauf.

Kell spricht von Nebenwohnsitzen

Warum das so ist, erklärt Kerstin Hartung von der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit der Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig GmbH (Kell). Laut Satzung seien Eigentümer von Grundstücken verpflichtet, sich an die Abfallentsorgung anzuschließen. Das gelte in Bezug auf Wohn-, Erholungs- und Freizeitgrundstücke, auch wenn sie „als Nebenwohnsitz dienen, soweit sie mit Gebäuden bebaut sind, die zum vorübergehenden Aufenthalt an mehreren Tagen geeignet sind.“ Die Größe des Grundstücks oder die tatsächliche Nutzungsdauer seien unerheblich.

Entsorgung mit Hindernissen

Für enge Wege, in die kein Entsorgungsfahrzeug reinpasst, sieht die Regelung so aus: „Ein Anspruch auf Abholung beziehungsweise Abfuhr der Abfallbehälter vom beziehungsweise vor dem Grundstück besteht nicht.“ Die Bürger können zum Kauf von Blauen Säcken verpflichtet werden, die sie, wenn sie voll sind, an einer Stelle ablegen müssen, die Müllautos erreichen können.

Keiner übernachtet

„Sie argumentieren, dass wir Lauben haben, in denen man sich mehrere Tage aufhalten kann. Und als ich erwiderte, dass ich nur eine Garage im Garten stehen habe, kam als Antwort, für den Gebührenbescheid würde es auch ausreichen, wenn ich nur drei Stunden drin bin“, sagt Hönemann kopfschüttelnd, der die Forderung der Kell nach seinem Widerspruch inzwischen bezahlt hat – mit einer Mahngebühr von fünf Euro. Er ist frustriert. „Es geht um reichlich ein Duzend Gärten. Fast alle sind von der Stadt gepachtet, einige besitzen sie selbst. Die meisten von uns nutzen sie, um unter anderem Möhren, Tomaten, Kartoffeln und Gurken anzubauen. Am Abend gehen wir nach Hause.“

Keine Gleichbehandlung

Es handle sich nicht um Wochenendgrundstücke, wirft Helga Diegel ein. „Nach meiner Kenntnis müssen Pächter in Kleingartenanlagen keine Müllgebühren zahlen, obwohl sich viele Leipziger darunter befinden. Wir hier sind alles Naunhofer“, kritisiert sie. Und Gerda Krieschok fügt an: „Wenn jemand seinen Garten am eigenen Haus hat, muss er nicht doppelt zahlen. Das sollte auch für uns gelten, aber wir werden ungerecht behandelt.“

In der Tat stuft die Kell laut Sprecherin Hartung die Abfälle von Kleingartenanlagen als solche „aus anderen Herkunftsbereichen als Haushaltungen“ ein, weshalb keine Verpflichtung zum Anschluss an die Abfallentsorgung besteht. Dieser Anschluss könne aber freiwillig beantragt werden. Und was einen Garten direkt am eigenen Haus anbelangt, gehe die Satzung von einem zusammenliegenden Grundbesitz aus, der eine wirtschaftliche Einheit bildet.

Pächter sprechen von Abzocke

Will heißen: Wer einen Garten mit Laube von einem Verein gepachtet hat oder einen am eigenen Haus bewirtschaftet, muss nicht zwangsläufig zahlen. Liegt der Garten abseits der Wohnung und gehört nicht zu einem Verein, wird eine Gebühr fällig, selbst wenn dort lediglich eine Garage steht. Manfred Donath hat dafür nur drei Worte übrig: „Das ist Abzocke.“

Von Frank Pfeifer