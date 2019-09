Naunhofer Gymnasium vermittelt DDR-Realität

Naunhof

„Für die Kinder ist die DDR emotional genau so weit weg wie der 30-jährige Krieg“, sagt Kathrin Mayer, Leiterin des Freien Gymnasiums Naunhof. Um ihre Fünftklässler ein wenig mit dem real existierenden Sozialismus vertraut zu machen, holte sie sich in Kooperation mit der Naunhofer Stadtbibliothek die Leipziger Autorin Judith Burger ins Haus. Deren Debütroman „Gertrude grenzenlos“ versetzt die Schüler in eine Welt, die sie nie kennenlernten und die manche Erwachsene inzwischen mit Erfolg idealisieren.

„30 Jahre nach der Friedlichen Revolution lässt sich mitunter nicht mehr nachvollziehen, dass es Gründe gab, warum Leute das DDR-System ablehnten“, spricht Mayer das Thema Ostalgie an. „Vieles wird rosarot dargestellt. Und man versteht nicht, warum es diesen Staat eigentlich nicht mehr gibt.“ Die Lesung Burgers solle zu jenem Trend ein Korrektiv schaffen. „In dem Buch wird dargestellt, welche Rolle die politische Auseinandersetzung seinerzeit im Alltag der Kinder spielte“, sagt Mayer.

Schulalltag im Sozialismus

Das Werk handelt von einem Mädchen, das 1977 genauso alt ist, wie die jungen Zuhörer jetzt: elf Jahre. Doch damals ticken die Uhren anders. Ina, die in einem Plattenbau aufwächst, erlebt einen Schulalltag, in dem die Klassenlehrerin politische Korrektheit fordert. Jeder weiß, was er zu sagen hat, wenn er keinen Verweis riskieren will. Niemand hinterfragt offen die sozialistische Gesellschaft, die als die überlegene propagiert wird.

Gertrude als Staatsfeind in der Klasse

In dieses Gefüge platzt Gertrude, wird Inas Banknachbarin und beste Freundin. Sie ist an die Schule versetzt worden, weil ihre Eltern einen Ausreiseantrag in die Bundesrepublik gestellt haben. Im Jahr nach der Ausweisung des Liedermachers Wolf Biermann verhängte der Staat über ihren Vater, ein Dichter, ein Berufsverbot. Ihrem Bruder wird das Abitur verwehrt. Alle in der Familie gelten als Staatsfeinde.

Freundschaft stärker als Verbote

Das bringt vor allem Ina in Not, deren Mutter den Kontakt mit „diesem Mädchen“ verbietet. Judith Burger hält kurz inne und fragt in die Runde, ob sich die Naunhofer Gymnasiasten so etwas bieten lassen würden? „Nö“, lautet der einhellige Ruf der Kinder. Auch Ina im Roman widersetzt sich der Anweisung und gerät in zahlreiche Konflikte daheim wie auch in der Schule. Es entwickelt sich eine spannende Geschichte über Zivilcourage und den Mut, zur eigenen Überzeugung zu stehen, der naturgemäß das hundertprozentige Happy-End, wie es sich die Mädchen und Jungen zum Schluss der Lesung wünschen, fehlt.

Noch Aufarbeitung nötig

„2014, als ich das Buch schrieb, wurde in der Schule meiner Kinder nicht darüber geredet, dass Menschen flohen“, sagt die Autorin. „Und das in der Stadt, von der die Friedliche Revolution ausging.“ Dies war für sie Anlass, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Zugleich wollte sie sich an ihre eigene Schulzeit in den 1980er-Jahren erinnern. „Man muss noch einiges aufarbeiten, denn die Vergangenheit hat auch damit zu tun, wie die Wahl in Sachsen ausging und dass es wieder so viel Antisemitismus gibt“, meint die heute 46-Jährige. „Es ist wichtig, über Demokratie zu reden.“

Autorin erhält Friedenspreis

Für ihr Erstlingswerk erhält Burger, die bei MDR Kultur arbeitet, am 3. Dezember den diesjährigen Gustav-Heinemann-Friedenspreis der nordrhein-westfälischen Landesregierung. „Die Geschichte überzeugt durch eine literarisch gelungene Erzählweise, die ohne Pathos auskommt“, begründet das dortige Kultusministerium die Entscheidung. Auch wenn es sich um ein Kinderbuch handelt, haben es laut Burger auch schon viele Eltern gelesen. Dresdens Theater Junge Generation setzt die Handlung nächstes Jahr in ein Bühnenstück um.

Judith Burger: „Gertrude grenzenlos“, 240 Seiten, 12,95 Euro, Gerstenberg Verlag, ISBN 978-3-8369-5957-5

Von Frank Pfeifer