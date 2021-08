Naunhofer Haus Grillensee will sich weiterentwickeln

Naunhof

Als ein Zentrum für organisierte Freizeitgestaltung, Seminare, Sprachcamps, Trainingslager, Beherbergung und Bewirtung hat sich das Haus Grillensee in Naunhof etabliert. Im Leben der Stadt fühlt es sich aber noch nicht richtig angekommen. Deshalb ging es jetzt eine Kooperation mit der Kommune und darüber hinaus mit der Deutschen Hochschule für Körperkultur (DHfK) ein.

„Früher hatten wir das Kinderferienlager in Trebsen-Wednig betrieben“, erinnert Jan Güldemann, Vorstand der Kindervereinigung Dresden. „Nachdem es 2002 in der Muldeflut untergegangen war, zogen wir nach Naunhof um, wo wir 2004 das Haus Grillensee eröffneten. Dieses ist also nicht organisch gewachsen. Wir sind hier wie ein Ufo gelandet, haben zu wenig Anbindung an die Region.“

Kurzarbeit in der Corona-Zeit

Ein Umstand, der den Verantwortlichen des gemeinnützigen Trägervereins schon länger Sorgen bereitete. In der Zeit, als wegen der Corona-Beschränkungen keine oder kaum noch Fahrten von Schulklassen möglich waren, bekam die Einrichtung am Birkenweg die Auswirkungen besonders stark zu spüren. „Es herrschte weitgehend Ruhe“, bedauert die Leiterin des Freizeit und Bildungszentrums Haus Grillensee, Kathrin Storch. Die Beschäftigten gingen in Kurzarbeit, beaufsichtigten nur noch das weitläufige Grundstück, auf dem teilweise wild ein Wald wuchs.

Stärkere sportliche Ausrichtung

Dringlicher wurde es nun, das Gelände aufzuwerten. Dabei denkt Güldemann unter anderem an eine stärkere sportliche Ausrichtung, die seiner Meinung nach das Potenzial hat, Werte des Gemeinsinns zu vermitteln. 2018 hatte die Kindervereinigung schon die Idee, auf einem genehmigten Baufeld eine Sporthalle zu errichten. Auf eine Anfrage an Naunhofer Vereine, ob sie diese nutzen würden, kam aber laut Güldemann keine Reaktion von ihnen. So suchte er sich einen anderen starken Partner und fand ihn in der Leipziger DHfK.

Naunhof soll mitreden

Dritter im Bunde ist die Stadt Naunhof. „Ich glaube, wir nehmen langfristig die beste Entwicklung, wenn die Leute von hier mitreden, mitentscheiden“, meint Güldemann. Rückwirkend zum 1. Juli sei eine Kooperationsvereinbarung geschlossen worden. Wohin die Reise nun gehe, stehe aber noch nicht fest.

Zunächst Grundsatzdiskussion

Die Kindervereinigung hat zwar eine Machbarkeitsstudie entwerfen lassen, die Ideen aufzeigt, was sich aus dem Grundstück machen lassen könnte. Über deren Inhalte will sie aber momentan nicht öffentlich informieren. „Wir stehen am Anfang eines Prozesses, haben uns erst einmal getroffen, um über Grundrichtungen zu reden“, erklärt der Vereinsvorstand. „Deshalb kann ich noch keine Frage beantworten, was hier passiert.“

Keine Chance für Kommerz

Offen ist, ob die Kindervereinigung das gesamte Areal behält oder Teile an Partner oder Dritte, die noch gar nicht im Boot sitzen, abgibt. Auch der Bau einer Turnhalle ist kein Muss. Für wichtig befindet Güldemann nur, dass ein wesentlicher Punkt seiner Vereinssatzung eingehalten wird. „Wir denken nicht gewinnorientiert“, betont er. Was immer entsteht, dürfe keinem kommerziellen Interesse, sondern müsse der ganzen Gesellschaft dienen.

Angebote für die Naunhofer schaffen

Dabei denkt er in erster Linie an Kinder, Jugendliche und Familien. Ebenso an Menschen mit Behinderungen und sozial Schwache. Angebote könnten geschaffen werden, die für Leute aus Naunhof und Umgebung ohne vorherige Anmeldung nach Feierabend interessant sind. „Aber wie sie konkret aussehen, wissen wir derzeit nicht“, bekräftigt Güldemann nochmals. Bei der Umsetzung der Pläne, die es jetzt zu entwerfen gelte, denkt er nicht an ein oder zwei Jahre, sondern eher an eine Dekade.

Bürgermeisterin hofft auf mehr Partner

„Wir haben die Möglichkeit, unsere Interessen gleichberechtigt einzubringen“, lobt Naunhofs Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos) die Kooperation. „Nun gilt es zu handeln. Gut würde ich empfinden, wenn noch andere Partner dazustoßen.“

Von Frank Pfeifer