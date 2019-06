Naunhof

Jeder sechste Naunhofer hat bereits eine Petition unterschrieben, mit der dem Insektensterben Einhalt geboten werden soll. Für Reinhild Melcher, die Listen in Kindereinrichtungen, Arztpraxen, Apotheken, Geschäften, Kreditinstituten und dem Rathaus ausgelegt hatte, ein riesiger Erfolg. Sie hofft, dass die Politik nun Konsequenzen zieht.

Auf den Weg gebracht hat die Petition unter dem Motto „Lass brummen“ der Bund für Umwelt und Naturschutz ( BUND). Der Verein sammelte bislang in ganz Deutschland reichlich 108 000 Unterschriften. Allein 1388 davon, also 1,3 Prozent, übersandte Reinhild Melcher aus Naunhof, was ihr ein dickes Lob von BUND-Presseassistent Maximilian Fallmeier einbrachte. Doch das sind längst nicht alle Unterschriften, die in der Kleinstadt mit ihren 8700 Einwohnern zusammenkamen. „Manche Kindertagesstätten schickten Listen eigenständig fort. Schüler unserer Oberschule brachten ihre im Rahmen einer Klassenfahrt selbst nach Berlin“, berichtet die 73-Jährige.

Junge Generation engagiert

Begeistert ist sie vor allem von der jungen Generation. „Viele Kinder haben begriffen, dass es um ihre Zukunft geht und wir etwas für den Erhalt einer intakten Natur tun müssen“, urteilt die passionierte Imkerin. „Es ist schlimm, dass sie die Erwachsenen auf die Problematik aufmerksam machen müssen, wie bei der Bewegung Fridays for Future.

Insekten könnten aussterben

„Laut einer aktuellen Studie verschwinden jedes Jahr zwei Prozent der Insekten weltweit. In 100 Jahren könnten sie ausgestorben sein“, ist vom BUND zu erfahren. Melcher geht es nicht nur darum, die Vielfalt der Natur zu erhalten. „Hält der Trend an, gibt es weniger Bestäubungen“, mahnt sie. „Dann müssten – wie in China – Menschen diese Aufgabe übernehmen. Oder wir haben keine Früchte, und die Ernährung des Menschen ist gefährdet.“

Im Auge hat sie nicht nur die Honigbienen, die sie mit ihrem Mann züchtet, auch wenn diese, wie sie sagt, am meisten für die Bestäubungen tun. „Wichtig sind auch die Hummeln, Wildbienen, Wespen, Hornissen und Fliegen“, erklärt die Naunhoferin. Die Bayern hätten den Ernst der Lage begriffen mit ihrem Volksbegehren „Rettet die Bienen“, hinter das sich 1,7 Millionen Menschen stellten. „Seitdem kümmert sich Ministerpräsident Söder um die Sache“, freut sie sich.

Von sächsischen Politikern enttäuscht

Von dessen sächsischem Amtskollegen Kretschmer ist sie hingegen enttäuscht. Ich habe mich mit dem Anliegen an ihn und Landrat Graichen gewendet, aber noch keine Antwort erhalten“, bedauert sie. „Nur von den Grünen im Sächsischen Landtag kam eine Antwort.“ Die Fraktionsmitglieder Anke Landgraf und Wolfram Günther hätten sich für den 19. August zu einer öffentlichen Gesprächsrunde angekündigt. Reinhild Melcher will Bürgermeister Zocher bitten, dafür einen großen Raum zur Verfügung zu stellen.

Jeder in der Pflicht

In der Pflicht zum Handeln sieht sie nicht nur die Politik, sondern auch die Landwirtschaft, die Kommunen und jeden Einzelnen. „Wir brauchen mehr bunte Wiesen, die nicht zu oft abgemäht werden sollten“, fordert sie. „Sinnvoller als englischer Rasen wären Blühmischungen und Stauden im Garten. Dabei sollte weitgehend auf gefüllte Blüten verzichtet werden. In offenen Blüten kommen Insekten besser an den Nektar und baden dabei in den Pollen. Vorteilhaft wäre außerdem, wenn Landwirte vermehrt Feldraine anlegen würden; das müsste die Europäische Union fördern.“

Für Glyphosat-Verbot

Weiteres Ziel der Petition, so Melcher, sei die Reduktion des Pestizideinsatzes. „Besonders das Totalherbizid Glyphosat, das immer noch frei im Handel erhältlich ist und von dem eine Krebsgefahr ausgeht, vernichtet Blühpflanzen, auch die für die Artenvielfalt notwendigen sogenannten Unkräuter“, kritisiert sie.

In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid im Auftrag des BUND haben sich 79 Prozent der Angesprochenen für einen verbindlichen Insektenschutz ausgesprochen. Die Naturschutzorganisation mahnt deshalb die Politik, eine Wende einzuleiten. Das Aktionsprogramm Insektenschutz, für das die Bundesregierung vergangenes Jahr Eckpunkte beschloss, müsse endlich mit Leben gefüllt und konkret umgesetzt werden.

Von Frank Pfeifer