Naunhofer Kinder malen mit Vergnügen Corona weg

Mit zwei parallel laufenden Aktionen will die Stadtbibliothek Naunhof Kindern ein wenig Abwechslung in die Zeit der Beschränkungen bringen. Sie verteilt sogenannte Wortvergnügungstüten und ruft dazu auf, Corona einfach mal wegzumalen. Die ersten Bilder trafen schon bei ihr ein.

„Die Tüten enthalten neben kleinen Märchen-, Pixi- und anderen Büchern auch Leseproben, Bastelvorlagen und Überraschungen“, erklärt Leiterin Stefanie Teichmann. „Geschenkt bekommen haben wir sie von der Buchmesse, Verlagen und Buchhandlungen. Die ganze Sache kostet uns also nichts, außer ein bisschen Arbeit.“

Weitere Tüten werden gepackt

Ausgereicht wurden die Lesevergnügungstüten an Bibliotheksnutzer, von denen Teichmanns Team wusste, dass ihre Kinder eine Kita oder die Grundschule bis zur zweiten Klasse besuchen. Weitere werden fleißig gepackt, um mehr Kleinen eine Freude zu bereiten. „Zwar müssen sie seit dieser Woche nicht mehr zu Hause bleiben, so dass dort die Doppelbelastung aus Beruf und Kinderbetreuung abnimmt. Trotzdem ist noch kein Normalzustand erreicht, so dass die Wundertüten für ein wenig Zeitvertreib sorgen können“, sagt Teichmann.

Aufruf zum Wegmalen von Corona

Dem gleichen Zweck dient der Aufruf „Wir malen Corona weg“, den die Stadtbibliothek startete. Kinder und Jugendliche können ihren größten Wunsch für dieses Jahr darstellen. Ob Zeichnungen, Malereien, Collagen oder Fotos, alles kann abgegeben werden. Sieben Bilder sind binnen kurzer Zeit eingetroffen.

„Es braucht seine Zeit, bis die Kinder nach all dem Stress der vergangenen Wochen etwas freiwillig zu Papier bringen. Wir wollen sie ja nicht zwingen“, sagt Stefanie Teichmann. Und ihre Mitarbeiterin Annett martin ist sich sicher: „Mehr Bilder kommen bestimmt, wenn die ausgeliehenen Bücher zurückgebracht werden.“

Ausstellung der Bilder geplant

Aus den Bildern will die Stadtbibliothek eine kleine Ausstellung in ihren Räumen gestalten. Und wenn es die Corona-Bestimmungen zulassen, sollen im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung Prämierungen vorgenommen werden.

