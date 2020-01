Naunhofer Kinder und ihre Sicht auf das Meer

Naunhof

Wie niedlich, da werden also Kinderzeichnungen gezeigt! So wird mancher denken, der davon hört, dass Grundschüler ihre Bilder in der Galerie Kugel des Rathauses Naunhof ausstellen. Was dort aber zu sehen ist, geht weit über das „niedlich“ hinaus. Die Wände zieren Werke, die ob ihrer Machart und künstlerischen Vielfalt einfach nur faszinieren.

Das Thema Meer hatten die Kunstlehrerinnen Anett Elschig und Kathrin Künne ihren Schülern im Kunstunterricht vorgegeben. Verschiedene Techniken durften sie verwenden, um es umzusetzen – angefangen vom Malen und Zeichnen über den Fingerdruck, die Collage und Frottage bis hin zur Grafik. Auch in den Stilen waren sie frei. Die einen gestalteten ihre Bilder gegenständlich, andere expressionistisch oder sogar in Pop Art.

Musiziergruppe bei Vernissage

„Viele von ihnen kennen das Meer aus eigener Erfahrung, waren zum Beispiel in den Sommerferien an der Ostsee“, erklärte Elschig zur Vernissage am Mittwoch, die die Musiziergruppe der Grundschule unter Leitung von Anja Kerrinnis umrahmte. Kein Wunder also, dass als ein besonders häufiges Motiv der Leuchtturm gewählt wurde. Aber auch Fische und Seepferdchen brachten die jungen Künstler zu Papier.

Verfremdungen berühmter Werke

Mit Werken bekannter Maler sollten sich die Kinder im Unterricht ebenfalls befassen. So besprachen sie zum Beispiel das Gemälde „Das Eismeer“ von Caspar David Friedrich, das eine arktische Landschaft zeigt. Verfremdungen davon, vom eigenen Gefühl der Schüler mitgeprägt, sind jetzt in der Schau zu betrachten, die im wahren Wortsinn eine Schau ist.

„Vor 15 bis 20 Jahren hatten wir schon mal ein ähnliches Projekt“, erinnerte Galerieleiterin Stefanie Teichmann. „Und ich bin froh, dass wir jetzt wieder so eine Ausstellung im Hause haben.“ Es handle sich um eine gute Möglichkeit für die Kinder, zu zeigen, welche Talente in ihnen stecken – unabhängig von sozialer Herkunft.

Brücke zwischen Schule und Kultur

Den Kunstunterricht würdigte Teichmann als eine Plattform, auf der Kinder spielerisch ihre Kreativität verwirklichen und Erlebnisse verarbeiten können. „Dort geben sie sich oft anders als in den anderen Schulstunden“, sagte sie. „Es handelt sich um eine Brücke zwischen Schule und Kultur.“

Vernissage: Über zwei Etagen erstreckt sich die Galerie Kugel im Naunhofer Rathaus. Quelle: Thomas Kube

Hoffen auf viele Besucher im Naunhofer Rathaus

„Ich genieße einfach die Schönheit der Bilder“, fügte Schulleiterin Gabi Lehmann an. Sie hofft, dass nun viele Eltern, Großeltern und Freunde der jungen Künstler zu den Öffnungszeiten des Rathauses in die Galerie kommen, die sich über zwei Etagen im Treppenhaus des Gebäudes erstreckt. Werbung will sie dafür auf neuartige Weise machen.

Junge Schulreporter auf Achse

Dafür hatte sie die Schulreporter mitgebracht, eine Arbeitsgemeinschaft, die unter ihrer Leitung seit September besteht. Die Dritt- und Viertklässler machten sich Notizen und fotografierten, was das Zeug hielt. Aus dem Material soll ein Beitrag für die Schülerzeitung entstehen. „Sie haben eine große Freude am Schreiben, gleichzeitig können wir sie an die Arbeit mit dem Laptop heranführen“, sagte Lehmann. „Wir wollen damit erreichen, dass nicht immer nur aus der Sicht der Lehrer, sondern auch aus jener der Schüler von Ereignissen berichtet wird.“

Galerie Kugel im Rathaus Naunhof, Markt 1, geöffnet dienstags 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18.30 Uhr, mittwochs und donnerstags 9 bis 12 Uhr und 13 bis 15.30 Uhr sowie freitags 9 bis 12 Uhr; die Ausstellung läuft bis zum 24. April

Lesen Sie auch:

Von Frank Pfeifer