Naunhofer Kirche spielt Musik von ausgebremsten Künstlern

„Trotz der schwierigen Situation durch Corona möchten wir, dass die Stadtkirche Naunhof gelegentlich klingt.“ Mit einem Trick holt Kantorin Cornelia Schneider die Künstler musikalisch ins Gotteshaus, die dort in diesen Monaten ein Konzert gegeben hätten. Dreimal täglich sind von ihnen Werke auf dem Band zu hören.

„Die Ensembles, die hier ab März auftreten sollten, haben uns jeweils drei Stücke geschickt“, erklärt Schneider. Diese werden mit der eigens dafür installierten Technik abgespielt. Jeweils ab 14, ab 16 und ab 18 Uhr ist die Musik 15 bis 20 Minuten lang zu hören. Setzen dürfen sich die Besucher nur auf die Plätze, die mit orangen und gelben Karten markiert sind, die wiederum kleine Texte tragen. So werden automatisch die vorgeschriebenen Abstände eingehalten. Der Eintritt ist frei, Kollekten können in die Orgelpfeifen an der letzten Bankreihe geworfen werden.

Vorgeschmack auf neue Termine

„Die Aufnahmen sollen weniger ein Ersatz für ausgefallene Veranstaltungen sein, sondern vielmehr ein Vorgeschmack auf das, was uns erwartet“, verrät die Kantorin und macht Hoffnung auf bessere Zeiten: „Mit den meisten Künstlern habe ich schon Ausweichtermine für das zweite Halbjahr und das nächste Jahr verhandelt.“

Künstler in Existenz bedroht

Für sie stellt das Angebot zugleich eine Wertschätzung von Kultur dar. Und ein Zeichen der Unterstützung der Künstler, von denen sich viele in einer prekären Lage befinden. „Manche konnten sich zwar selbstständig über Wasser halten, weil sie nicht nur Konzerte spielen, sondern breiter aufgefächert sind und zum Beispiel online Instrumentalunterricht gaben“, erklärt sie. „Für Andere ist die Situation aber existenzbedrohend.“

Wer nicht angestellt, sondern wirklich frei ist, könne eigentlich nur Arbeitslosengeld II beantragen. „Damit ist zwar jetzt nicht mehr so viel Bürokratie wie früher verbunden. Aber die meisten scheuen sich davor, weil das für sie mental eine Einengung der künstlerischen Freiheit bedeutet“, so Schneider. „Es gibt auch Initiativen für eine bedingungsloses Grundeinkommen wie jene des Leipziger Countertenors David Erler. Doch es ist noch nicht so weit, dass die Ziele verwirklicht wären.“ Deshalb sei es wichtig, den Betroffenen gemeinsam zu helfen.

Auch Proben zum Zuhören

Musikalisch hat die Stadtkirche Naunhof nicht nur die drei Nachmittagstermine zu bieten. Diese Einspielungen unterbrechen nur die leise meditative Musik, die über den ganzen Tag hinweg automatisch anspringt, wenn Besucher eintreten. Und wenn Cornelia Schneider an der Orgel übt, kann ihr auch jeder lauschen. „Normalerweise sind das anderthalb bis zwei Stunden“, sagt sie. Feste Zeiten hat sie nicht. Wer aber den nächsten Termin in Erfahrung bringen will, kann sie unter der E-Mail-Adresse c-schneider77@gmx.net danach fragen.

