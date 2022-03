Naunhofer Kuddelmuddel um Benutzungsgebühren von Sporthallen

Naunhof

Am Ende der jüngsten Stadtratssitzung verließen die Abgeordneten etwas ratlos die Parthelandhalle. Was hatten sie nun eigentlich in einem heillosen Kuddelmuddel beschlossen? Wurde aus Versehen die geltende Benutzungs- und Entgeltordnung für öffentliche Einrichtungen außer Kraft gesetzt? Oder müssen Vereine, die in Sporthallen trainieren, ab jetzt weniger zahlen, obwohl sie eigentlich stärker zur Kasse gebeten werden sollten? Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos) hat sich auf eine Sichtweise festgelegt.

Vermeidbarer finanzieller Nachteil für die Kommune

Der Stadtrat habe mehrheitlich entschieden, dass die jetzigen Preise der Benutzungs- und Entgeltordnung bestehen bleiben, informierte die Rathauschefin im Nachgang. Ein Ergebnis, das sie vergeblich zu verhindern versucht hatte, weshalb sie ihrem Ärger vor versammelter Mannschaft Luft machte: „Wenn wir nicht mal das hinkriegen, wie soll das erst werden, wenn wir über inhaltliche Änderungen in der Benutzer- und Entgeltordnung reden?!“

Ihr Anliegen war es gewesen, die Gebühren für die Hallennutzung zunächst um 19 Prozent anzuheben. Das ist genau der Betrag, den die Stadt seit dem 1. Januar dieses Jahres als Umsatzsteuer ans Finanzamt abführen muss. Vermieden werde sollte, dass der Kommune durch diese gesetzliche Regelung ein finanzieller Nachteil entsteht. Und nach dem Prinzip, dass sich alle an der Sanierung des äußerst maroden Haushalts der Stadt beteiligen sollen, hielt es Conrad für angemessen, den Sportlern, wie sie sagte, „die geringfügige Erhöhung“ zuzumuten.

Antrag auf Verschiebung scheitert

Nicht genügend informiert fühlte sich Michael Eichhorn (Linke). „Für mich besteht noch viel Aufklärungsbedarf, weshalb ich beantrage, den Tagesordnungspunkt zu verschieben“, sagte er und betonte zugleich seine grundsätzliche Abneigung zu einer Gebührenerhöhung: „Es geht um Sport, und der hat eine soziale Komponente.“ Sein Antrag fiel knapp durch, die Mehrheit wollte Nägel mit Köpfen machen. Doris Meinel (FDP): „Es gab im Vorfeld genügend Kommunikationsmöglichkeiten, unter anderem eine Online-Konferenz.“

Antrag auf Beschlussänderung hat Erfolg

Nun trat Mario Schaller (Bürgerinitiative Naunhof) auf den Plan. „Andere Kommunen haben auf das Gesetz reagiert, indem sie die Gebühren in ihren Nutzungsordnungen für Bruttobeträge erklärt haben“, argumentierte er. „Ich stelle den Antrag, das genau so zu tun, denn das würde bei unseren Vereinen Rechtssicherheit herstellen.“ Bei der Abstimmung fand er eine Mehrheit, und damit war das Chaos perfekt.

Bürgermeisterin Conrad zeigte sich zunächst außerstande, den Beschlussvorschlag so umzuformulieren, dass er dem Willen des Parlaments gerecht wurde. Herrmann Kinne (Freie Wählervereinigung Fuchshain) wetterte unterdessen: „Das ist für die Stadt ein finanzieller Irrsinn. Wir haben gerade den Vereinen 19 Prozent geschenkt, weil wir nicht die Eier haben, notwendige Entscheidungen zu treffen.“

Stadtrat verwirft alte Satzung

In ihrer Not bat Conrad nun um Abstimmung, ob die alte Benutzungsordnung beibehalten werden solle. Dies lehnte die Mehrheit ab. Christian Plischke (Linke) schlug vor, den Tagesordnungspunkt zurückzuziehen. Doch Marcus Blankenburg erwiderte zu Recht, dafür sei es zu spät. „Besser wäre es, die Bürgermeisterin legt Widerspruch ein.“

Für Conrad gilt aber, wie sie auf Anfrage mitteilte, der Schaller-Beschluss. Das heißt, die Stadt muss wie seit Jahresbeginn die 19 Prozent selber tragen, zu Lasten ihres Etats. Die Beiträge, die Vereine zahlen sollen, verändern sich damit nicht, obwohl der Rat in seinem letzten Beschluss die alte Satzung abgelehnt und keine neue in Kraft gesetzt hat. Weder Schaller noch Eichhorn konnten gegenüber der LVZ genau sagen, wie das Ergebnis zu werten ist. Es besteht wohl noch Klärungsbedarf.

Sportler üben Kritik

Aus den Reihen der Sportler hatte es vor der Sitzung Kritik gegeben, weil sie schon Informationen zu weitaus größeren Gebührensteigerungen erhalten hatten. Demnach solle die Umsatzsteuer nur einen Teil der Reform ausmachen. Die Kommune habe darüber hinaus vor, Ausgaben für Instandhaltungen auf die Vereine umzulegen sowie den Reha-Sport und Punktspiele als kommerzielle Veranstaltungen zu werten, was eine Erhöhung der Nutzungsgebühren um das Neunfache zur Folge habe. Peter Porsch, Präsident des BSC Victoria Naunhof: Das würde die Nutzung der Parthelandhalle für den Verein „zumindest im Erwachsenenbereich schwer bis unmöglich machen und uns zwingen, andere Sportstätten in der Umgebung zu suchen.“

