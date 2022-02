Naunhofer Kultur WerkStadt entwirft Veranstaltungsplan

Naunhof

„Wir fangen nicht bei Null an, aber wir müssen ordentlich Aufbauarbeit leisten“, schätzt Anja Gaitzsch von der Naunhofer Kultur WerkStadt die Lage auf dem Veranstaltungssektor ein. Wieder hat es sich nicht gelohnt, einen Kalender mit den wichtigsten Ereignissen herauszugeben. Zu groß bleibt trotz aller Ankündigungen von Öffnungen die Unsicherheit, was wann erlaubt ist. Einen internen Plan, der sogar einige Neuheiten enthält, hat die Kulturverantwortliche trotzdem.

Mehrmals verschoben wurde die erste Naunhofer Unternehmermesse zur Berufsorientierung und Fachkräfteakquise, nun soll die Premiere am 26. März in der Parthelandhalle laufen. „Über 30 Unternehmen konnten wir aus Naunhof und Umgebung gewinnen, darunter Leipziger und Grimmaer Ausbildungseinrichtungen“, erklärt Gaitzsch. „Die Werbung haben wir breit gestreut, alle Schulen sind angeschrieben. Wir wollen die Veranstaltung jährlich wiederholen, sie soll einen Akzent für Naunhof und die Region setzen.“

Hoffen auf Startschuss durch Politik

Beim Veilchenmarkt vom 9. bis 10. April bleibt der Bürgersaal vorsichtshalber geschlossen. Händler und Schausteller Bohms stehen mit ihren Angeboten draußen im Freien. Dort treten laut Gaitzsch auch die KlingKids aus Klinga und ein Spielmannszug auf.

Wie es aussieht, werden demnächst auch wieder größere Tanzveranstaltungen in Innenräumen möglich sein. Steht ihnen nichts im Wege, werden am 30. April die Showkiste Leipzig und namhafte Discjockeys in der Parthelandhalle die zweite Naunhofer Disco-Nacht gestalten.

Bläserphilharmonie spielt für Kinder

Zum ersten Mal soll am 12. Mai die Sächsische Bläserphilharmonie mit ihrem Kinderprogramm „Florentiner Apfelblüte“ in Naunhof zu Gast sein. Kindertagesstätten und Schulen der Verwaltungsgemeinschaft könnten sich zu dem Konzerthöhepunkt in der Parthelandhalle einfinden. Gaitzsch: „Diese Veranstaltung wollen wir nicht jedes Jahr wiederholen, denn sie ist sehr kostspielig. Die Bläserphilharmonie wird aber 2023 zum Auftakt der 800-Jahrfeier in unserer Stadt spielen.“

20 Jahre Heimatstube sollen am 15. Mai gefeiert werden. „Federführend bereiten die Ortschronisten das Jubiläum vor, unterstützt von uns mit Küchenmusik“, berichtet Gaitzsch. Der Eintritt werde kostenlos sein.

Dritter Versuch für 30. Kartoffelfest

Laut Stadtratsbeschluss dürfen jährlich zwei Großveranstaltungen am Moritzsee stattfinden – in der Regel wurde nur eine angemeldet, und in der Praxis fiel sogar diese wegen Corona in den vergangenen beiden Jahren aus. Sollte es diesmal möglich sein, würde der Termin für das Seeyou-Festival auf den 2. Juli fallen. „Sicherlich gibt’s zusätzlich ein Event im Waldbad, doch das ist noch nicht spruchreif“, sagt Gaitzsch.

Im dritten Anlauf soll nun das 30. Kartoffelfest gefeiert werden, und zwar vom 2. bis 4. September. Der Umzug, der ursprünglich für 2020 angedacht war, wurde gestrichen. „Er würde keinen Sinn ergeben, wenn wir nächstes Jahr zum Stadtjubiläum einen Umzug auf die Beine stellen wollen“, meint Gaitzsch. „Die Bewirtschaftung auf dem Marktplatz übernimmt nicht mehr der Kegelverein, das machen wir in Kooperation mit dem Gewerbeverein, der sie mit der BSG Victoria und dem SV Naunhof abdeckt.“

Ehrenamtlich tätige Einwohner sollen am 5. November in der Glanzlichter-Gala geehrt werden. Der Adventszauber ist für den 25. bis 27. November vorgesehen. Extra Flyer nennen die Termine für vier Rathauskonzerte und vier Kabarettveranstaltungen, von denen die erste bereits lief.

Weniger Besucher bei 2G+

Am 23. Januar gastierte die Leipziger Funzel im Bürgersaal. „Wir waren froh, dass wir ihn zur Hälfte besetzen durften, aber selbst da waren noch wenige Plätze frei“, blickt Gaitzsch zurück. „Bei 2G+ kommen einfach weniger Besucher.“ Die Künstler hätten Verständnis dafür und seien bereit, Kompromisse einzugehen, damit sich die Veranstaltung für alle Seiten lohnt. So sei es zum Beispiel möglich, aus einem Programm mit drei Akteuren ein Soloprogramm zu machen.

„Wenn wir im Vorlauf mehr Zeit haben, kriegen wir den Saal auch voll“, ist sich Anja Gaitzsch sicher. „Dankbar sind wir zumindest, dass der Aktivsportverein Saxonia im ehemaligen Hotel ,Carolinenhof’ ein Testzentrum betreibt, das auch sonntags geöffnet ist. Das macht es einfacher, unsere Veranstaltungen zu besuchen.“

Von Frank Pfeifer