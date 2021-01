Naunhofer Oase droht ein zweites Mal auszutrocknen

Naunhof

Wo sich weit und breit Wüsten erstrecken, spenden Oasen mit ihren Wasserstellen lebensspendende Kraft. Zur Gründung war dem Naunhofer Kinder- und Jugendhaus 1982 der Name „Oase 26“ verliehen worden, wahrscheinlich mit dem Hintersinn, dass dort Heranwachsende auftanken können. Lange Zeit allerdings war vergangenes Jahr die Quelle versiegt. Und kaum dass sie nun wieder zu sprudeln begann, droht sie ein weiteres Mal auszutrocknen. Damit das nicht gänzlich geschieht, verwirklicht Julia Mader ihre Konzepte.

So heißt die neue Leiterin des Jugendtreffs in der Parthenstraße 26, der mittlerweile nur noch „Oase“ genannt wird. Ihr Vorgänger Daniel Pesti hatte zum 1. Februar das Haus verlassen, um sich der Schulsozialarbeit in Markkleeberg zu widmen. Seitdem waren die Räume verwaist und die Kinder und Jugendlichen der Stadt auf sich selbst angewiesen. Lange neuneinhalb Monde, bis die Neue am 17. November die Türen aufschloss, die in den 14 Tagen zuvor alle Hände voll zu tun hatte, das Domizil aus dem Dornröschenschlaf zu wecken, in den es Spinnen gewebt hatten.

Nur drei Wochen offen

Die Sozialarbeiterin und Musikpädagogin dachte damals, ihr bliebe alle Zeit der Welt, einen vertrauensvollen Kontakt zu ihren jungen Besuchern aufzubauen. Doch aus aller Zeit der Welt wurden zunächst nur drei Wochen. Eine Zeitspanne, in der sie erste Kontakte zu Kindern und Jugendlichen knüpfen konnte. In der sie sich mit ihnen zusammensetzte, um ihre Wünsche zu erfahren.

Lockdown schon Anfang Dezember

Dann kam der harte Lockdown, und zwar früher als für die Gesamtgesellschaft. Der Träger der Einrichtung, der Verein Kindervereinigung Leipzig, entschied, die Oase letztmalig am 2. Dezember zu öffnen. „Zum Schutz der Kinder“, begründet Mader. „Wir hätten ansonsten begünstigt, dass unsere Besucher die Ausgangsbeschränkungen nicht einhalten.“

Erste Wünsche gesammelt

Immerhin weiß die 28-Jährige jetzt in ersten Zügen, was diese wollen. „Sie möchten die Räume umgestalten, die sehr nüchtern aussehen“, erklärt die Leiterin. „Zwar hatten sie diese selbst gemalert, aber sie würden ihnen gern mit Fotowänden und Graffiti eine persönlichere Note verleihen.“ Auf der Wunschliste stehen außerdem Workshops, Filmabende, Ausflüge, vielleicht sogar eine Ferienfahrt.

Frisch gestrichene, aber kahle Wände: Die Kinder und Jugendlichen würden das gerne ändern. Quelle: Thomas Kube

Auch große Sommerfeste seien angesprochen worden, um Eltern und neue Kinder auf die Oase aufmerksam zu machen. „Bei solchen Gelegenheiten könnten Vorurteile abgebaut werden, denn manche Erwachsene denken immer noch, bei uns werde geraucht oder Alkohol getrunken, was allerdings beides verboten ist“, erläutert Julia Mader. Camps mit Übernachtungen seien hingegen künftig möglich, weil der kommunale Bauhof im November das rückwärtige Gelände zur Parthe hin eingeebnet und hergerichtet hat.

Online-Oase als Alternative

Je nach Tag und Uhrzeit hatten sich neun bis 26 Mädchen und Jungen im Alter von 14 bis 20 Jahren nachmittags bei Julia Mader eingefunden, vereinzelt auch jüngere. Zumeist kamen sie aus der Oberschule. Nun, da auch die Bildungsstätten geschlossen haben, wäre die Freizeiteinrichtung umso wichtiger für sie. Damit sie nicht ganz auf sich allein gestellt sind, schuf die Leiterin eine Online-Oase fürs gemeinsame Spielen, den Austausch und persönliche Beratungen. Interessenten können sich bei ihr anmelden und im Internet mitmachen, nachdem sie deren Identität geprüft hat.

Discord-Flyer: Naunhofer Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 25 Jahren, die diesen Code scannen, können der Online-Oase beitreten. Quelle: Kindervereinigung Leipzig

Auch telefonisch erreichbar

Die Resonanz ist noch bescheiden. Besser erreicht Mader ihr Klientel per Instagram. „Über diesen Kanal habe ich sie angefragt, wie sich der Disco-Bereich gestalten ließe. Sie können mir ihre Vorstellungen oder Skizzen schicken, damit ich mit der Dekoration eventuell schon beginnen kann“, berichtet die Sozialarbeiterin, die ansonsten noch damit zu tun hat, sich in die Bürokratie einer Hausleitung einzuarbeiten. „Außerdem bin ich telefonisch erreichbar. Die Kids sollen wissen, dass sie nicht alleine sind und ich sie vermisse.“

Gefahren durch Kontaktbeschränkungen

Wie wichtig das werden könnte, ahnt sie: „Wir wissen nicht, was jetzt bei ihnen daheim alles abläuft. Gibt es etwa häusliche Gewalt?“ Ganz klar ist ihr, dass sie Freiräume finden werden: „Jugendliche wollen einfach auch Jugendliche sein. Dass es ihnen schwerfällt, sich immer an alle Regeln zu halten, kann ich verstehen. Für sie ist die Problematik Corona nicht greifbar, wenn sie nicht betroffen sind.“

Hoffen auf Wiedereröffnung im Januar

In der Oase mussten sie die Vorgaben befolgen. Getrennter Ein- und Ausgang, Händedesinfektion und Abstandhalten gehörten in den drei Wochen der Öffnung zum Standard. „Es handelte sich um einen geschützten Raum, der ihnen nun wieder genommen wurde“, bedauert Julia Mader. „Wollen wir hoffen, ihn so bald wie möglich wieder öffnen zu können.“

