Ziel erreicht: Die Ortsvorsteher von EEA und Fuchshain, Jan-Walter Heikes (li.) und Hermann Kinne, freuen sich über den vorgesehenen Breitbandausbau in ihren Dörfern, den sie ihren Einwohnern empfohlen hatten. Im Leipziger DG-Büro überreichten sie am Donnerstagabend symbolisch einen Glasfaser-Staffelstab an Heike Barthel, die in der Kernstadt und Lindhardt weiter wirbt. Quelle: Frank Pfeifer