Naunhofer Pfarrer noch stärker als Seelsorger im Advent gefordert

Muldental

Das war ein erster Advent, wie ihn das Muldental, der Landkreis, das gesamte Land noch nie erlebt hat. Nirgendwo machten Weihnachtsmärkte mit Glühwein- und Kräppelchenduft im Appetit auf das Fest der Feste. Weder Kirchenkonzerte noch anderweitige musikalische Veranstaltungen ermöglichten ein akustisches und atmosphärisches Hineingleiten in die Weihnachtszeit. Und selbst der Rückzug mit den Liebsten ins traute Heim ist derzeit auf ein Mindestmaß beschränkt und in einigen Fällen mit positiven Corona-Testergebnissen im Umfeld sogar komplett unmöglich. Dies alles zusammengefasst beschreibt die Vorweihnachtszeit während einer weltweiten Pandemie.

Weihnachtliche Dekoration erhält größeren Stellenwert

Noch am Besten dran ist in einer solchen Situation, wer ein Häuschen sein eigen nennen kann, zumal auch die Baumärkte im zweiten Lockdown des Jahres ihre Türen geöffnet halten dürfen. Und die Verbraucher wissen dieses erhaltene Stück Konsumfreiheit ebenso zu schätzen wie zu nutzen. „Wir spüren durchaus einen Nachfrageschub auch und vor allem im Bereich der weihnachtlichen Dekoration, wenngleich dieser Anstieg nicht signifikant ist“, berichtet Uwe Beyer, stellvertretender Leiter des Grimmaer Obi-Marktes. „Aber auch schon im ersten Lockdown haben wir ein erhöhtes Kundenaufkommen registriert, weil die Menschen für Dinge rund ums Haus mehr Zeit hatten als unter normalen Umständen“, so Beyer.

Rückbesinnung auf die eigenen vier Wände

Sich in der Vorweihnachtszeit in die eigenen vier Wände zurückzuziehen, hat auch Andreas Wolf vor. „Ich liebe dieses Fest, und meine Frau und ich haben unser Haus entsprechend weihnachtlich-heimelig hergerichtet“, berichtet der Zweenfurther. Dass es in diesem Jahr keine Weihnachtsmärkte und anderweitige vorweihnachtliche Veranstaltungen gibt, betrachtet der 66-Jährige als kleineres und nach seinem Dafürhalten durchaus verschmerzbares Übel. „Natürlich ist es nicht schön, dass die Familien in dieser Zeit nicht in der üblichen Form zusammen kommen können, aber für mich hat das Leben ganz eindeutig den Vorrang vor familiären Kontakten.“

Naturnahes Wohnumfeld hilft über kontaktarme Zeit

Dies sieht auch Nicole Zepezau so. „Wir sind das Virus betreffend sehr vorsichtig und ringen entsprechend mit uns, ob wir in der Vorweihnachtszeit beziehungsweise zu Weihnachten unsere Schwiegereltern besuchen, zumal wir auch in unserem Umfeld einige positive Fälle haben“, so die Altenhainerin. Grundsätzlich komme ihre Familie aber mit der aktuellen Situation insgesamt gut zurecht. „Wir leben naturnah auf einem Hof mit Pferden, auf dem man immer etwas zu tun hat. Insofern kommt es gar nicht so nah an uns heran, dass ringsherum vieles anders ist als in normalen Zeiten, wenngleich unsere Kinder noch am meisten von den Einschränkungen in ihrem Musik- und Reitunterricht betroffen sind.“

Eine Herausforderung bleibt die momentane Situation für alle Menschen, insbesondere für jene, die bereits vor Corona kontaktarm lebten und nun möglicherweise noch mehr auf sich allein gestellt sind. „Ich habe in den vergangenen Wochen und Monaten deutlich mehr Gespräche und Telefonate geführt“, bestätigt der Naunhofer Pfarrer Norbert George. „Ich spüre, dass viele Menschen nach dieser langen Zeit emotional an ihre Grenzen gelangen, und manche ziehen sich sogar ganz zurück.“

Naunhofer Pfarrer: Der Ton wird rauer

Auch registriere er, dass die Kommunikation rauer wird. „Manche Zeitgenossen in meinem persönlichen Umfeld reagieren bei diesem Thema auf eine Art und Weise, wie ich es bei ihnen zuvor noch nicht erlebt habe“, so der Naunhofer Gottesmann. Er glaubt, dass für viele Menschen auch das Gefühl, in dieser Situation zum Nichtstun verurteilt zu sein, nur schwer auszuhalten sei. „Ich rate dazu, sich aus Gründen der psychischen Gesundheit nicht immerzu dem Thema Corona auszusetzen.“ Außerdem wünsche er sich, dass öfter auch Normalisierungsbotschaften verbreitetet würden. „Es ist zweifellos richtig, etwa über die verordnete Quarantäne in Alten- und Pflegeheimen zu berichten, aber ich halte es für ebenso wichtig, die Öffentlichkeit im gleichen Umfang an der Aufhebung solcher Maßnahme teilhaben zu lassen.“

Erleuchtung in dunklen Virus-Zeiten: Die Baumärkte verzeichnen eine gestiegene Nachfrage nach weihnachtlichen Deko-Artikeln, wenngleich nicht alle Häuser so aufwendig illuminiert sind wie dieses in Borsdorf. Quelle: Roger Dietze

Von Roger Dietze