Naunhof

Der Prozess von Kranwerksinhaber Heiko Guter gegen die Stadt Naunhof kann fortgesetzt werden. Im Landgericht Leipzig wurde jetzt entschieden, dass ein prominenter Zeuge aussagen darf. Wann er das tun wird, muss aber noch abgewartet werden.

Worum geht’s?

Naunhof möchte eine neue Verkehrsader von der Wurzener zur Großsteinberger Straße schaffen, das Projekt läuft unter dem Namen „Zweiter Bauabschnitt der Osttangente“. Dafür braucht die Stadt einen Teil vom Gelände des Alten Kranwerks – einer Kultureinrichtung. Als Guter 2007 das komplette Grundstück aus Privathand erwarb, habe er – aus Unkenntnis – wie er sagt, der Stadt per Notarvertrag ein Vorkaufsrecht für den hinteren Bereich eingeräumt, über den die neue Straße im Fall der Fälle führen würde. Befristet war es auf zehn Jahre, kurz vor Ablauf löste es die Kommune 2017 ein.

Warum klagt Guter?

Erst im Nachhinein habe er von seinem Anwalt erfahren, dass er der Stadt kein Vorkaufsrecht hätte gewähren müsse. Er sieht sich von Uwe Herrmann, der 2007 Bürgermeister war, und dessen Bauamt hinters Licht geführt. Dort sei ihm damals erklärt worden, dass der Stadt in solchen Fällen normalerweise ein Vorkaufsrecht zusteht. Der Kranwerkschef, der kein Land an die Kommune abtreten möchte, fechtet die Rechtmäßigkeit des Notarvertrags an.

Auch in einem zweiten Punkt sieht er Anlass zum Widerspruch. Aus seiner Sicht überschritt die Stadtverwaltung ihre Kompetenzen, als sie 2017 den Kauf des Grundstücksteils veranlasste, der eventuell für den Straßenbau benötigt wird. Da eine Werkshalle, die sich bis dorthin erstreckt, abgerissen und ein baulicher Ersatz geschaffen werden müsse, gehe es um eine Summe von über 60 000 Euro. Damit, so argumentiert Guter, sei eine finanzielle Grenze überschritten, bis zu der die Stadtverwaltung eigenmächtig handeln dürfe, sie hätte vorher den Stadtrat fragen müssen.

Wie sieht das die Stadt?

Bürgermeister Volker Zocher (parteilos) kann keine Rechtsverstöße erkennen und weist alle Vorwürfe als unbegründet zurück. Nach seinem Dafürhalten erwarb die Stadt das Areal vertragsgemäß. Sie könne nicht darauf verzichten, denn es gehe um ein Infrastrukturprojekt, das die Innenstadt vom Verkehr entlasten soll.

Was geschah bisher?

Am 14. März dieses Jahres versuchte das Landgericht Leipzig in einer Güteverhandlung einen Kompromiss zu finden. Dies scheiterte jedoch an den unvereinbaren Positionen beider Seiten.

Am 2. Mai kam es zu einem ersten Prozesstermin mit Zeugenvernehmungen. Richter Stefan Reißig befragte Bürgermeister Herrmann und Bauamtsmitarbeiterin Andrea Pfeiffer dazu, wie der damalige Notarvertrag zustande kam. Von wem aber der Vorschlag stammte, die Klausel mit dem Vorkaufsrecht der Stadt einzuarbeiten, ließ sich nicht ergründen.

Aufklären könnte die Sache vielleicht der ehemalige sächsische Justizminister, Manfred Kolbe. Als Notar hatte er 2007 den Vertrag vorbereitet. Er sah sich allerdings bisher zur Verschwiegenheit verpflichtet, weil er auch am Kaufvertrag zwischen Guter und der vormaligen Kranwerks-Besitzerin beteiligt war, was zu einer Interessenkollision führen könne. Da die Alteigentümerin jedoch schon gestorben ist, sei sie nicht mehr in der Lage, ihn vom Zeugnisverweigerungsrecht zu befreien. Über eine entsprechende Befugnis verfügt nur der Präsident des Landgerichts.

Wie geht es weiter?

Die Befreiung Kolbes sei erfolgt, teilte Gerichtssprecher Hans Jagenlauf auf Anfrage der LVZ mit. Deshalb werde ein weiterer Termin zur Beweisaufnahme angesetzt. „Dieser steht aber noch nicht fest, wir werden ihn mit beiden Seiten vereinbaren“, erklärte Jagenlauf.

