Naunhofer Revierförster über Probleme beim Waldumbau

Naunhof/Bennewitz

Zum Glück hat Udo Köhler seine Tabakpfeife im Mund, deren wohlriechende Aromen sich vermutlich positiv auf sein Nervenkostüm auswirken. Dennoch: Gänzlich unaufgeregt kommt Naunhofs Revierförster nicht durch das Gespräch. Die Zeiten, sie waren für Förster lange nicht so arbeitsintensiv und herausfordernd. Die Probleme sind vielfältig: Durch die anhaltende Trockenheit vermehren sich Baumschädlinge, die Krankheiten mit sich bringen und das Leiden der Wälder auch für den Laien unübersehbar machen. Zudem steigt die Zahl der Besserwisser. „Viele kann ich zwar durchaus mit Argumenten überzeugen und zum Überdenken ihrer Meinung anregen, einige indes sind unbelehrbar und beharren auf ihren Standpunkten“, so der Mittfünfziger im Dienstrang eines Forstoberinspektors. Besonders gern vernehme er den Ratschlag, dass „gesunde und widerstandsfähige Mischwälder“ angestrebt werden sollten. „Dann denke ich so bei mir, dass dies zweifellos gut klingt, aber nur ganz schwer umzusetzen ist“, plaudert Köhler aus dem Nähkästchen.

Waldboden im Naunhofer Forst wird extreme Dürre bescheinigt

Für den Waldumbau gibt es seiner Auffassung nach kein Patentrezept. Schon gar nicht in Zeiten, in denen in manchen Bodenschichten Mittelsachsens einem Monitor des Leipziger Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung zufolge „extreme bis außergewöhnliche Dürre“ herrscht. „Fast ausnahmslos alle unserer heimischen Baumarten inklusive der Birke und der Buche leiden unter der anhaltenden Trockenheit. Die Eiche kommt zwar besser mit ihr zurecht, da es sich bei ihr aber um eine anspruchsvolle Baumart handelt, eignet sie sich nicht an allen Standorten und ist zudem hinsichtlich der Versorgung mit dem benötigten Licht pflegeintensiv“, erläutert Köhler. Sehr gut seien die Bedingungen für die Eiche im Lindhardter Forst im Bereich Spittelallee/Threnaer Allee, weshalb dort in diesem Herbst ein knapp ein Hektar großes Areal mit dem deutschesten aller Bäume und einigen ergänzenden Ulmen aufgeforstet werden soll.

Experimente mit Baumhasel, Esskastanie und Amberbaum

Der in Naunhof standortgerechte Anbau der Eiche mit Misch-Baumarten ist Revierförster Köhler zufolge jedoch aufgrund des unterschiedlichen Wuchsverhaltens der Baumarten begrenzt. Zudem sei es mit neuen Baumarten so eine Sache. „Man kann sich nicht bei der Wissenschaft bedienen, um den idealen respektive die idealen Baumarten für unsere Breiten inmitten der aktuellen klimatischen Veränderungsprozesse zu finden“, verdeutlicht Köhler. Freilich gebe es Arten, mit denen sich erfolgversprechend experimentieren ließe, wie etwa den Baumhasel, die Esskastanie, den Riesenlebens- oder auch den Amberbaum.

Revierförster Udo Köhler Quelle: Roger Dietze

„Aber ein Baum etwa aus Nordamerika kann man nicht so ohne weiteres in unseren Regionen heimisch machen“, erläutert der Experte. „Auch wenn wir uns hierzulande langsam dem mediterranen Klima annähern, so sind doch auch in Zukunft strenge Fröste im Winter nicht gänzlich auszuschließen, die wiederum viele Baumarten aus dem Süden überfordern würden.“ Mit den Bäumen verhalte es sich ähnlich wie mit einem Eskimo. „Versetze ich den an den Äquator, dann lebt er sicherlich auch weiter, aber er wird sich sehr wahrscheinlich quälen.“

Gratisleistungen der Natur beim Waldumbau nutzen

Will heißen: Man müsse mit Augenmaß beim Waldumbau vorgehen und dabei mehrgleisig fahren. Einerseits die „Gratisleistungen“ der Natur nutzen, die sät und damit die Zusammensetzung verändert, andererseits mit bewährten und alternativen Baumarten etwa auf vormals mit Fichten oder Lärchen bestockten Flächen wieder aufforsten. „Zum Teil müssen wir dabei aufgrund der Trockenheit und der Bodenbeschaffenheit mit Fräswerkzeugen tief ins Erdreich eindringen, um den Pflanzen die Möglichkeiten zu geben, mit ihren Wurzeln in wasserführende Bodenschichten zu gelangen und zugleich Standsicherheit zu gewährleisten“, erläutert Köhler. Maßnahmen, die sehr viel Geld kosteten.

Hohe Kosten bei Aufforstung

Mit Mulch- und Fräsarbeiten und einem eventuellen Zaunbau kämen dabei schnell 20000 Euro pro Hektar Aufforstungsfläche zusammen. Mit einem in klimatisch dynamischen Zeiten wie diesen ungewissen Ausgang. „Entsprechend müssen wir genau hinschauen, wo welche Investitionen in Form von Aufforstungsmaßnahmen im Wald Sinn machen“, so Udo Köhler, der in diesem Jahr mit seinen Mitarbeitern in Sachen Aufforstung bereits fleißig unterwegs war. Dank eines Winters, der diesen Namen kaum verdiente. „Vor rund zehn Jahren galt noch die Faustregel, dass die Frühjahrsaufforstung idealerweise am 1. Mai abgeschlossen sein sollte, in diesem Jahr konnten wir einen großen Teil bereits im Februar zum Abschluss bringen“, berichtet Köhler, dessen rund 1600 Hektar umfassendes Naunhofer Revier auch Teile des Planitzwaldes sowie das Klosterholz bei Grimma umfasst.

Ideen bei der Waldpflege gefragt

Auf rund einem Prozent dieser Fläche wird dem Naunhofer Revierförster in diesem Jahr aufgeforstet. Beim überwiegenden Teil würde es sich dabei um sogenannte Waldmehrung handeln, sprich die Erstaufforstung auf vormaligen Feldflächen. Eine solche Waldmehrung stehe im Herbst unter anderem kurz vor dem Naunhofer Ortseingang aus Richtung Klinga kommend rechtsseitig an.

„Hier haben wir im Rahmen eines Tauschgeschäftes landeseigene Flächen arrondieren können, auf denen wir neben einem 15 Meter breiten Strauchstreifen schwerpunktmäßig Eichen anzupflanzen und Teile als Streuobstwiese gestalten wollen“, so der Forstoberinspektor. Da eigene Waldarbeiter im Revier Naunhof seit diesem Monat fehlen, seien für die Pflege und Erziehung der neuen Waldfläche Ideen gefragt. „Natürlich arbeiten wir notwendigerweise mit privaten Unternehmern zusammen, vielleicht ergibt sich auf dieser Fläche aber auch die Möglichkeit, daraus ein Projekt der Lehrausbildung oder das Wirkungsfeld eines Vereins zu machen.“

Von Roger Dietze