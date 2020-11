Naunhofer Schülerfirma gibt eigene Masken heraus

Naunhof

„Wir sahen eine Marktlücke und haben sie gefüllt“, sagt Niklas Mortan. Der Elftklässler ist Produktmanager der Schülerfirma „Fashion by you“ des Freien Gymnasiums Naunhof. Er und seine Mitstreiter bedrucken seit vergangener Woche Mund-Nasen-Bedeckungen mit dem Logo ihrer Bildungsstätte.

Als sie merkten, dass sich die Maskenpflicht an Schulen verschärfen wird, kamen sie auf Holger Richter zu, der als Informatiklehrer das Unternehmen Rat gebend begleitet. „Sie fragten mich, ob sie den Firmenraum im Gymnasium auch während der Herbstferien nutzen könnten. Und ich sagte zu“, berichtet er.

Masken einzeln und im Dreierpack

Bevor der Unterricht vergangenen Montag begann, hatten die jungen Unternehmer alles in Sack und Tüten. Auf ihrer Website priesen sie die Bedeckungen als Einzelware und im Dreierpack für die ganze Woche an. 140 schwarze und weiße Baumwoll-Masken von einem Online-Händler waren eingetroffen, die sie nun zu bedrucken begannen mit den vier farbigen Quadraten, die das Freie Gymnasium symbolisieren.

Eine Maske mit den Farben des Freien Gymnasiums Naunhof. Quelle: Thomas Kube

Angebot nicht nur für Schüler interessant

„Interessant sind sie für Schüler und Lehrer“, meint der Leiter der neunköpfigen Firma, Valentin Hellwig, der ebenfalls die elfte Klasse besucht. „Wir hoffen aber auch, dass sie Eltern, Verwandte, Mitglieder unseres Fördervereins, ehemalige Schüler und alle, die sich mit dem Freien Gymnasium verbunden fühlen, bei uns bestellen.“

Bedeckungen auch mit individuellen Motiven

Damit nicht genug. Die Firma, die vor vier Jahren aus dem sogenannten Mittagsband hervorging, einer Zeit der Entspannung zwischen dem Unterricht, bietet jetzt auch individuell gestaltete Masken an. „Der Kunde schickt uns einfach eine Datei mit seinem gewünschten Motiv“, erklärt Marvin Richter aus der Elften, der für die Finanzen und Bestellungen verantwortlich zeichnet. Im Plotter wird das Motiv aus einer Folie ausgeschnitten, per Wärmetransfer verschmilzt es danach in der Druckerpresse mit dem Stoff.

Druckerpresse: Valentin Hellwig öffnet das Gerät, in dem das Motiv aus Folie und der Stoff miteinander verschmelzen. Quelle: Thomas Kube

Bald auch bedruckte Pullover

Und das nicht nur bei Masken, denn die Schülerfirma bietet eine breite Kollektion von T-Shirts, Hoodies und, wie Hellwig verrät, bald auch Pullovern an. Hier kann der Kunde ebenso wählen zwischen dem Logo des Gymnasiums oder individuellen Wünschen, für die das Computerprogramm die Preise automatisch berechnet.

Umsatz steigt stark an

Zu lohnen scheint sich das. Betrug 2019 der Umsatz rund 2200 Euro, so ist er laut Hellwig in diesem Jahr schon auf fast 4000 Euro gestiegen. „Zu verdanken haben wir das vor allem dem Schulplaner, den wir herausgeben haben“, resümiert er. Dabei handelt es sich um ein Hausaufgabenheft mit speziellen Informationen rund ums Freie Gymnasium. „Vorstellen können wir uns, so etwas auch für andere Schulen anzubieten“, holt der Firmenchef aus.

Schüler sollen Ökonomie begreifen

Ziel erreicht, könnte da Holger Richter sagen. „Die Schüler sollen begreifen, wie ein Geschäftsbetrieb funktioniert, wie Preise kalkuliert und Gewinne ermittelt werden und wie das Marketing erfolgen muss“, erklärt der Pädagoge, der Wert darauf legt, dass er das Projekt nicht leitet, sondern nur eine Art Aufsichtsrat darstellt. „Dazu gehört auch, die Einnahmen nicht sofort in die eigene Tasche zu stecken, sondern zu investieren.“

Schüler investieren Gewinne

Zuletzt haben sich die Schüler einen neuen Drucker gekauft, davor waren es Schränke für ihr Zimmer im Gymnasium. „Den Gewinn nutzen wir aber auch, um unsere Website weiterzuentwickeln und neue Produkte einzuführen“, erklärt Valentin Hellwig. „Schließlich wollen wir die Firma, wenn wir das Gymnasium verlassen, besser an unsere Nachfolger übergeben, als wir sie von unseren Vorgängern vorgefunden haben.“

Alles geschieht in der Freizeit

Alle Aktivitäten erfolgen in der Freizeit. Dass das Gymnasium solche Möglichkeiten bietet, lobt Marvin Richter: „Wir kommen einem Unternehmen sehr nahe – bis auf die Bezahlung von Angestellten.“ Laut Niklas Mortan interessieren sich alle Jungs, die sich dort einbringen, stark für ökonomische Fragen. „Wir können uns vorstellen, später einmal in leitenden Positionen von Unternehmen zu arbeiten oder selbst Firmen zu gründen.“

www.fashionbyyou.de

Von Frank Pfeifer