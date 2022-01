Naunhofer Stadtbibliothek: 22-Jährige übernimmt Leitung – und bringt viele Ideen mit

Naunhof

Die Naunhofer Stadtbibliothek hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen weit über Sachsen hinaus gemacht. Und diese Entwicklung ist eng mit dem Namen von Stefanie Teichmann verbunden. Weil die langjährige Stadtbibliotheks-Leiterin jedoch über einen längeren Zeitraum hinweg krankheitsbedingt ausfiel, sah sich die Verwaltung Ende vergangenen Jahres zum Handeln gezwungen und stellte zum 1. Dezember mit Lisa Döring eine kommissarische Leiterin ein.

„Der Ausfall von Frau Teichmann hat die Mitarbeiterinnen der Einrichtung und mich persönlich sehr gefordert, und die unbesetzte Leitungsstelle hat auch an den Nerven gezehrt“, berichtet Anja Gaitzsch, Leiterin des Stadtmarketings und der Kultur Werkstadt. Mit der kommissarischen Leiterin habe man ein glückliches Händchen gehabt.

Lisa Döring, kommissarische Leiterin Stadtbibliothek Naunhof. Quelle: Roger Dietze

Viel Lob für die Neue

„Sie füllt die Lücke sehr gut aus, hat mit uns gemeinsam den Jahresabschluss bestritten und setzt darüber hinaus neue Impulse. Und sie hat auch keine Scheu davor, in den Bibliotheken noch vorherrschende konservative Strukturen aufzubrechen“, ist Gaitzsch des Lobes für die neue Mitarbeiterin voll.

So setzt diese etwa verstärkt auf Social Media-Angebote für die jüngeren Nutzerinnen und Nutzer der im Stadtgut untergebrachten Einrichtung. „Da ich mit meinen 22 Jahren selbst der Generation angehöre, die ganz selbstverständlich mit Social Media umgeht, ist es für mich naheliegend, auch in diesem Bereich einen Schwerpunkt meiner Arbeit zu sehen“, so die Wahl-Leipzigerin mit Wurzeln in Dresden.

Über Halle und Leipzig nach Naunhof

In der sächsischen Landeshauptstadt absolvierte Lisa Döring auch ihre dreijährige Ausbildung zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste. Über die Stationen Stadtbibliothek Halle und Deutsche Nationalbibliothek Leipzig kam sie schließlich Ende vergangenen Jahres in die Parthestadt.

Auf die Frage, warum sie ihren Job an einer der namhaftesten Adressen nicht nur der Messestadt sondern der gesamten Republik für die Naunhofer Stelle aufgegeben hat, hat die 22-Jährige eine klare Antwort parat. „Die Chance, mit der von mir absolvierten Ausbildung in eine Führungsposition zu gelangen, ergibt sich so oft nicht“, so Lisa Döring, die nebenberuflich in einem Fernstudium ihre Qualifikation zur Bibliothekarin anstrebt.

Große Angebotsvielfalt

In Naunhof hat sie nach eigener Aussage eine im Verhältnis zur Größe der Stadt sowohl personell als auch hinsichtlich des Medienangebotes sehr gut aufgestellte Bibliothek vorgefunden. „Aufgrund des langjährigen Engagements von Frau Teichmann sind die Mitarbeiterinnen auch sehr erfahren im Ausrichten von Veranstaltungen“, nimmt Lisa Döring unter anderem Bezug auf die diversen in Naunhof ausgerichteten Vorlesewettbewerbe.

Für sie vorstellbar und wünschenswert wäre eine weitere Investition in Spiele für Konsolen sowie neue Medien. „Andererseits haben unsere Nutzer heute schon über das Online-Angebot ‚Onleihe’ Zugriff auf von insgesamt 54 sächsischen Bibliotheken vorgehaltene elektronische Medien“, gibt Lisa Döring zu bedenken.

Eine Lösung zu gegebener Zeit

Und auch im Bereich der analogen Medien setzte man im Austausch mit den anderen Bibliotheken im Bereich des Parthelandes auf eine größere Vernetzung. „Hier sind wir aber erst im Stadium der Bedarfsanalyse, von der abhängig sein wird, ob es unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten Sinn macht, in diesem Bereich in weitere Technik zu investieren.“

Ob Lisa Döring für die Stadt Naunhof eine dauerhafte personelle Investition sein wird, bleibt abzuwarten. Die kommissarische Leiterin ihrerseits hofft jedenfalls, im Falle von Stefanie Teichmanns Rückkehr weiterhin zum Team der Stadtbibliothek zu gehören. Und auch Anja Gaitzsch gibt sich zuversichtlich, dass zu gegebener Zeit eine Lösung gefunden werden könnte.

Von Roger Dietze