Naunhof

Zur konstituierenden Sitzung des Naunhofer Stadtrates am Montagabend blieben drei Stühle in dem städtischen Gremium frei. Alle drei nicht anwesenden Stadträte hatten sich zwar entschuldigt, bei einem von ihnen war die Sachlage dennoch um einiges komplizierter. Denn Sven Lehmann, der für die AfD bei der Kommunalwahl Ende Mai mit 608 Stimmen das zweitbeste Ergebnis erzielt hatte und für den Fraktionsvorsitz vorgesehen war, beantragte am 5. August bei der Stadtverwaltung die Niederlegung seines Stadtrats-Mandats. Als Begründung führte der 1970 geborene Unternehmer die mit dem Mandat verbundene Einschränkung seiner beruflichen/gewerblichen Tätigkeit an, was gemäß Paragraf 18 der Sächsischen Gemeindeordnung statthaft ist.

Stadtrat lehnt Antrag von AfD-Kandidat Lehmann ab

Bei seinen Stadtratskolleginnen und -kollegen stieß Lehmann indes auf wenig Verständnis. Als einen „grundlosen Grund“ bezeichnete etwa Gabriele Wegel von der CDU den Verzicht auf das Mandat. „Jeder kann sich als Zuschauer in den Stadtrat setzen, um ein Gespür für den mit der Tätigkeit verbundenen Aufwand zu bekommen, zudem kann man im Vorfeld das Gespräch mit uns Stadträten suchen“, so Wegel, die ebenfalls selbstständig tätig ist. Darauf, dass Paragraf 18 der Sächsischen Gemeindeordnung in einem solchen Fall nur bedingt greife, machte Mario Schaller von der Bürgerinitiative Naunhof aufmerksam. „Mit der Abgabe des Wahlvorschlages besteht eine Verpflichtung zur Annahme des Mandats.“ Demgegenüber gab der Fraktionslose Hermann Kinne zu bedenken, dass eine Zwangsverpflichtung dem Stadtrat wenig dienlich sei. Dieser Meinung jedoch schloss sich die Mehrheit der Abgeordneten nicht an. Sieben von ihnen lehnten vielmehr Sven Lehmanns Antrag ab, einer stimmte dafür, und vier enthielten sich ihrer Stimme. Somit wurde auch kein Beschluss über einen möglichen Nachrücker in der AfD-Fraktion gefasst. Weil die AfD-Ersatzperson Roland Schäfer aufgrund einer kurzfristigen Erkrankung ebenfalls einen Antrag auf Niederlegung seines Stadtrats-Mandats bei der Stadtverwaltung eingereicht hatte, würde Celine Naumann als zweite Ersatzperson für die AfD nachrücken. Sven Lehmann muss sich nun seinerseits positionieren, wobei ihm die Wahl zwischen Annahme seines Mandates und der Ablehnung des Stadtratsbeschlusses auf dem Weg des Widerspruchs bleibt.

Neue Stellvertreter des Bürgermeisters stehen fest

Während dieser Aspekt des neu konstituierten Naunhofer Stadtrates in der Schwebe blieb, konnten zwei andere Personalien festgezurrt werden. Michael Eichhorn (Linke) wurde im zweiten Wahlgang mit zwei Stimmen mehr als sein Mitbewerber Marcus Blankenburg (UWV) zum ersten Stellvertreter des Bürgermeisters gewählt, nachdem er im ersten Wahlgang, zu dem er noch allein angetreten war, noch keine Mehrheit auf sich vereinen konnte. Zum zweiten Stellvertreter wurde Doris Meinel gewählt, die sich gegen die AfD-Abgeordnete Anke Naumann (acht zu fünf Stimmen) durchsetzte. Als „Wahlhelfer“ fungierte in beiden Fällen Ex-CDU-Stadtrat Gerold Meyer, der bei den Kommunalwahlen Ende Mai nicht zur Wiederwahl angetreten war. Sehr zum Bedauern von Bürgermeister Volker Zocher (parteilos), der bei Meyers Verabschiedung dessen „diplomatische Großtat“ beim Durchschlagen des gordischen Knotens rund um den Bau des Freien Gymnasiums Naunhof hervorhob. Ein kleines Geschenk machte der Stadtchef auch den ehemaligen Räten Heike Barthel und Dieter Schenk. „Da sie beide potenzielle Nachrücker sind, ist es nicht gänzlich ausgeschlossen, dass wir uns in der neuen Legislaturperiode noch einmal im Stadtrat wiedersehen“, so Zocher.

Von Roger Dietze