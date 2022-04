Naunhofer Veilchenmarkt wartet mit einer Deutschland-Premiere auf

Naunhof

Rund um das Naunhofer Stadtgut ist am Wochenende der Veilchenmarkt über die Bühne gegangen. Nach zweijähriger Corona-Zwangspause ist die Stadt Naunhof damit für ihren Planungsmut belohnt worden. „Wir haben einfach nur fest daran geglaubt, dass wir es bei allen nötigen Einschränkungen hinbekommen werden“, berichtete Stadtmarketing-Leiterin Anja Gaitzsch.

Während die Kunsthandwerker in den Jahren zuvor wettertechnisch unabhängig im Stadtgut untergebracht waren, mussten sie bei der neuen Auflage mit im Außenbereich platzierten Ständen vorliebnehmen. „Dadurch haben wir von einigen Anbietern feiner Handarbeiten Absagen erhalten, zu denen sich kurzfristig einige corona-bedingte gesellt haben“, so Gaitzsch.

Getrübte Kauflaune

Zu denen, die am Sonnabend und Sonntag in der Naunhofer Innenstadt dem zum Teil stürmischen Westwind trotzten, gehörte Karl-Heinz Schmelz an seinem mit „Kalles entspanntes kreatives Werkeln“ benannten Stand. „Die Geschäfte sind bei mir in Gräfenhanichen schon Weihnachten nicht gut gelaufen. Und jetzt scheint sich der Krieg mit seinen unkalkulierbaren finanziellen Folgen noch mehr auf die Kauflaune zu legen.“

Derweil zeigte sich Dieter Schönwälder, der sein Holzspielzeug erstmals auf dem Veilchenmarkt präsentierte, froh darüber, überhaupt wieder ein paar Einnahmen generieren zu können. „Naunhof ist mein allererster Termin seit Dezember 2019“, berichtete der 76-Jährige aus Blankenburg am Harz.

Nach der Dürre kommt das Virus

Die Pandemie mit all ihren Einschränkungen für fahrende Händler habe ihn in besonderer Weise getroffen. „Ich biete meine Sachen schwerpunktmäßig auf Mittelaltermärkten an, die in den Jahren 2018 und 2019 an vielen Orten wegen der Waldbrandgefahr abgesagt wurden. Und als ich hoffte, dass 2020 wieder ein besseres Jahr werden würde, kam das Virus.“ Und mit diesem das Aus für jede Art von Kultur. „Neben den weggebrochenen Einnahmen habe ich sehr die Kontakte mit den Menschen vermisst“, so Schönwälder.

Glücklich, wer in Zeiten wie diesen die Möglichkeit hat, sich zumindest hin und wieder in „virtuelle Realitäten“ oder wahlweise „erweiterte Realitäten“, in Englisch „augmented reality“, flüchten kann. Beim Naunhofer Veilchenmarkt gab es diesbezüglich ein Angebot für die kleinen Marktbesucher, für das Kristin Degen verantwortlich zeichnete.

Wissenswertes an der frischen Luft

Die Deutschland-Geschäftsführerin des neuseeländischen Unternehmens Geo AR Games ermöglichte an den beiden Wochenendtagen im Rahmen einer Deutschland-Premiere mittels Smartphone und im Stadtgebiet verteilten Plakaten mit QR-Codes das Eintauchen in digitale Osterwelten.

„Der Nachwuchs erfährt dabei Wissenswertes über das Osterfest und ist zugleich dazu angehalten, an die frische Luft zu gehen und nach den QR-Codes Ausschau zu halten“, beschrieb Degen die dem Produkt zugrundeliegende Philosophie. Und deutete an, dass es zur Naunhofer 800-Jahr-Feier im nächsten Jahr eine Fortsetzung mit stadtgeschichtlichen Inhalten geben könnte.

Deutschland-Premiere: Auf dem Naunhofer Veilchenmarkt können die Besucher mittels Smartphone in digitale Osterwelten eintauchen. Quelle: Roger Dietze

Von Roger Dietze