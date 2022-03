Naunhofer entzünden ein Friedenslicht zur Gedenkveranstaltung

Naunhof

Die Uhr der Naunhofer Stadtkirche schlug am Mittwochabend 18.30 Uhr, als auf dem Marktplatz der Parthestadt die Stimme von Reinhard Mey erklang. „Nein, meine Söhne geb’ ich nicht“ hatte der in Berlin geborene Liedermacher 1986 getextet.

Dass es rund 30 Jahre nach den Schrecken des Jugoslawienkrieges in Europa wieder einen Anlass dazu geben würde, dieses pazifistische Lied anzustimmen, hätten sicherlich auch die geschätzt 100 Naunhoferinnen und Naunhofer nicht für möglich gehalten, die sich im Zentrum ihrer Stadt zu einer Gedenkveranstaltung anlässlich des Krieges gegen die Ukraine eingefunden hatten.

„Naunhofer Friedenslicht“ entzündet

Diese war kurzfristig von der Verwaltung und der örtlichen Kirchgemeinde initiiert worden, um symbolisch das „Naunhofer Friedenslicht“ zu entzünden und sich im Anschluss daran in der Stadtkirche im Rahmen eines Friedengebets mit den ukrainischen Menschen zu solidarisieren und für diese zu beten.

„Bei älteren Menschen, die den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt haben, kommen bei den Bildern aus der Ukraine die Erinnerungen wieder hoch, und sie vernehmen das Heulen der Sirenen“, schildert Pfarrer Norbert George seine Eindrücke. Putin begehe ein Verbrechen am ukrainischen Volk. Aber ohne dies relativieren zu wollen, müsse sich auch Europa die Frage stellen, ob es in den vergangenen 20 Jahren genug getan habe, um auf Russland und Putin zuzugehen.

Große Anteilnahme: Rund 100 Naunhoferinnen und Naunhofer entzündeten am Mittwochabend ein Friedenslicht auf dem Marktplatz. Quelle: Roger Dietze

Ein Krieg vor der Haustür

Auch Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos) schlug nachdenkliche Töne an. „Für uns waren die Kriege der vergangenen Jahre zumeist weit weg. Jetzt tobt ein solcher in einer solch kurzen Entfernung zu unseren Grenzen, die unter der der meisten beliebten Flugreiseziele der Deutschen liegt“, so die Rathauschefin.

Dieser Krieg zeige eindrücklich, wie gut es uns Deutschen seit dem Fall der Mauer ergangen sei und wie gut es uns heute gehe. Die aktuellen Geschehnisse vergrößerten noch einmal ihre Demut gegenüber unserer Demokratie, die alles andere als selbstverständlich sei. „Wir stehen fest an der Seite derjenigen Menschen in Europa, die in Freiheit leben wollen, was das gewaltsam unterdrückte russische Volk einschließt“, so Conrad.

In Gedanken auch bei russischen Soldaten

Auch Eva Hoffmann, die mit ihrem Mann Hans-Joachim der Veranstaltung beiwohnte, hat sich eine über das Leid des ukrainischen Volkes hinausgehende Perspektive im Zusammenhang mit dem Krieg zu Eigen gemacht. „Ich bin in Gedanken auch bei den russischen Soldaten und ihren Angehörigen“, so die in der Endphase des Zeiten Weltkrieges geborene 79-Jährige, eine gebürtige Schlesierin. „Wir wissen aus persönlicher Erfahrung, was Vertreibung bedeutet. Umso fassungsloser bin ich darüber, zu was ein einzelner Mensch wie in diesem Fall Putin fähig sein kann.“

Erinnerung an die eigene Vertreibung: Eva Hoffmann (M.) und ihr Mann Hans-Joachim sind in Gedanken auch bei den russischen Soldaten. Quelle: Roger Dietze

Auch Friedenslicht-Teilnehmerin Rica Ryborsch war auf dem Naunhofer Marktplatz das Entsetzen über den Kriegsausbruch im Osten des Kontinents ins Gesicht geschrieben. „Ich bin völlig überrascht von dieser Entwicklung“, gesteht die 49-jährige Naunhoferin. Dabei sei es ihr grundsätzlich gleichgültig, wer an ihr die Hauptschuld trage. „Ich bin der Meinung, dass im Jahr 2022 für Krieg kein Platz mehr auf unserem Planeten sein sollte.“

Von Roger Dietze