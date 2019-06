Naunhof

Gegen ihre Modelle wirken Rasen- und Staubsaugerroboter wie orientierungslose Gesellen. Die Vehikel, die Schüler des Freien Gymnasiums Naunhof programmieren, sollen nicht nach dem Prinzip Zufall eine Fläche abgrasen, sondern müssen auf einem festgelegten Parcours zielgerichtet mehrere Aufgaben erledigen. Ein Team aus drei Jungs ist so erfolgreich, dass es sich jetzt für den Bundesausscheid qualifiziert hat.

Moritz Köcher, Luca Scheibe und Lennic Stange nennen sich „Die Naunhofer“. Im Regionalwettbewerb für Sachsen und Thüringen der World Robot Olympiad (WRO) holten sie sich den zweiten Platz in der Juniorkategorie der 13- bis 15-Jährigen mit sensationellen 120 Punkten. Zum Vergleich: In allen regionalen Veranstaltungen haben bundesweit bislang nur sieben von 66 Teams mehr als 100 Punkte geschafft, über die Hälfte ging mit null Punkten nach Hause.

Punkte für erledigte Aufgaben

Zähler gibt’s für jede erfüllte Aufgabe, Fehler werden mit Abzügen bestraft. Das Schwierige bei der Sache: Sobald das Fahrzeug gestartet ist, dürfen die Konstrukteure nicht mehr eingreifen. Ihnen bleibt nur die Hoffnung, dass das durch sie installierte Programm reibungslos abläuft.

Konzentration: Lennic Stange, Detlef Schmidt und Moritz Köcher (v.li.) haben ihren Roboter fest im Blick, der die Laterne aus grünen Lego-Steinen entfernen soll. Quelle: Frank Schmidt

Jedes Jahr am 15. Januar werden weltweit die Aufgaben für die neue Wettbewerbssaison herausgegeben. Von da an beginnen die Mannschaften, die sich bis zum 9. März offiziell anmelden müssen, ihre fahrenden Roboter aus Lego-Steinen zu konstruieren und zu programmieren. Dieses Jahr sollten die Gefährte binnen zwei Minuten in einer stilisierten Stadt Straßenlampen austauschen – neue waren aufzustellen, defekte mussten in den Müll.

Detlef Schmidt unterstützt fachlich

Fachliche Unterstützung gab den „Naunhofern“ Detlef Schmidt (61), der als freiberuflicher Lehrer für Robotik und „Jugend forscht“ an sechs Schulen der Region tätig ist. Im Mittagsband des Freien Gymnasiums, einem Ganztagsangebot zwischen den Unterrichtsstunden, betreut er 15 Schüler. Ein Mann mit Erfahrung, vergangenes Jahr führte er eine Mannschaft der Großpösnaer Grundschule bis zur Weltmeisterschaft in Thailand.

Roboter bei der Arbeit: Das Gefährt hat zwei Straßenlaternen aus grünen Lego-Steinen aufgegabelt. Quelle: Frank Schmidt

Bei ihm lernen die Kinder, die Roboter per Laptop zu programmieren. „Wir fangen ganz leicht damit an, geradeaus zu fahren“, erklärt er. „Später geht es darum, vorgegebenen Linien zu folgen. Farb- und Berührungssensoren erkennen die Spur und Hindernisse.“ Der Roboter hat also auf seinem Weg auch eigene Entscheidungen zu treffen.

Schüler für Strategien verantwortlich

Schmidt gibt nur Impulse, alle Strategien müssen sich die Schüler selber ausdenken. Lennic Stange fasziniert das. „Seit zwei Jahren beschäftige ich mich damit; zweimal 50 Minuten pro Woche sind wir hier und tüfteln“, sagt der 12-jährige Grimmaer, der auch zu Hause große Lego-Modelle baut. Moritz Köcher (12) aus Naunhof, der mit fünf Jahren sein erstes Lego-Set erhielt, empfindet die Beschäftigung mit der Technik als Entspannung. „Eine schöne Abwechslung zur Schule und gut für die Konzentration“, sagt er.

Selbst konstruiert und programmiert: Lennic Stange, Detlef Schmidt und Moritz Köcher (v.li.) mit dem Roboter. Quelle: Frank Schmidt

Weltmeisterschaft im Auge

Für das WRO-Deutschlandfinale vom 24. bis 26. Juni in Schwäbisch Gmünd, bis zu dem sie ihre Roboterleistung weiter verbessern wollen, drückt ihnen das ganze Freie Gymnasium Naunhof die Daumen. „Ich hoffe auf Platz zehn oder besser“, sagt Lehrer Schmidt. Sollte das Team sogar unter die ersten Drei kommen, wäre es zur Weltmeisterschaft startberechtigt, die dieses Jahr in Ungarn ausgetragen wird.

Den Traum vom Erfolg hatte auch ein weiteres Team des Gymnasiums, das unter dem Namen „Die Naunhofer 2“ in den Regionalausscheid gegangen war. Valentin Hellwig musste aber am Wettkampftag auf seinen Partner verzichten, der kurzfristig ausfiel. Allein kam er auf Platz sechs und konnte sich nicht für die nächsthöhere Stufe qualifizieren.

