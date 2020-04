Naunhofer ohne Festnetz und Internet

Naunhof

Mächtig Ärger machte sich am Donnerstag breit in der neuen Wohnsiedlung an der Brandiser Straße. Den zweiten Tag in Folge war in zahlreichen Häusern das Festnetz-Telefon und damit das Internet ausgefallen. Die Naunhofer hatten erfahren, dass der Schaden erst bis zum Montag behoben sein sollte.

„Betroffen sind die Straßen Am Bienengarten und Zum Pfarrlehen sowie der Kamillen- und der Kräuterweg“, erklärt eine 36-jährige Telekom-Kundin, die ihren Namen nicht öffentlich genannt haben will. Bei ihrem Anbieter hat sie schon mehrfach angerufen und Erkundigungen eingeholt.

Leitungen seit Mittwochvormittag tot

„Nach meiner Kenntnis hat eine von der Telekom beauftragte Firma am Verteiler am Kreisverkehr in der Brandiser Straße gearbeitet, um unsere Gegend an ein schnelleres Internet anzuschließen. Dabei kam es wohl zu einem Fehler. Seit Mittwoch, gegen 10.30 Uhr, sind die Leitungen tot“, führt die Naunhoferin aus.

Sie sprach mit Technikern vor Ort, die ihr versichert hätten, in zwei bis drei Stunden würde wieder alles laufen. Doch die Arbeiter seien 16 Uhr verschwunden, ohne die Reparatur zu beenden. Auch Donnerstagfrüh habe sie keinen entdeckt. Erst gegen Mittag, als sie durch die Stadt kam, habe sie gesehen, dass sich etwas am Hauptverteiler in der Wiesenstraße tut.

Fehlende Informationen

„Zu einer Störung kann es immer mal kommen“, räumt die Naunhoferin ein. „Aber wenn es sich um einen Umbau handelt, hätte man uns vorher darauf hinweisen müssen, dass Probleme auftreten können. Es geht um gut 50 Haushalte, in manchen arbeiten beide Eltern im Homeoffice, während die Kinder das Internet für den Unterricht brauchen. Es gibt Selbstständige, Studenten und Ältere. Zwar haben etliche auch andere Anbieter. Aber sie alle sind gerade in der jetzigen Zeit auf die Verbindungen mehr angewiesen als je zuvor.“ Ihnen wäre auch geholfen gewesen, wenn sie wenigstens ab und zu Rückmeldungen über den Stand der Dinge erhalten hätten.

Anschlüsse werden zugeschaltet

Am Donnerstagnachmittag kam Entwarnung. „Eine andere Firma wurde jetzt beauftragt, die den Fehler gefunden hat. Jeder Einzelne wird wieder zugeschaltet“, informierte die Naunhoferin. Von der Telekom hatte sie weiterhin nichts gehört. Auf eine am Vormittag gestellte Presseanfrage gab der Magenta-Riese bis jetzt keine Antwort.

Von Frank Pfeifer