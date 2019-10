Naunhofer weiter ohne gültigen Haushalt

Naunhof

Wie es um den diesjährigen Haushalt der Stadt steht, bleibt weiter offen. Auf der Tagesordnung der Stadtratssitzung am 24. Oktober steht das Thema jedenfalls nicht. Ursprünglich war geplant gewesen, an diesem Tag über einen Nachtragsetat zu reden. Bis heute gibt es aber noch nicht einmal eine öffentliche Klarstellung, ob das kürzlich beschlossene Zahlenwerk Gültigkeit erlangt hat.

Neun lange Monate mussten ins Land ziehen, ohne dass die Stadt vernünftig investieren konnte. Erst am 1. Oktober beschloss der Stadtrat in Minimalbesetzung einen Haushalt, dessen Daten laut Verwaltung längst veraltet waren und zum Teil erheblich überarbeitet werden müssen. Fehlerhafte Aussagen der Kämmerei nahmen einige Abgeordnete zum Anlass, den Parlamentsbeschluss grundsätzlich anzufechten.

Naunhof – ein Fall für die Rechtsaufsicht

Wie die Rechtsaufsicht im Landratsamt zwischen ihnen und Kommune abwägt, bleibt abzuwarten. In Sachen Naunhofer Haushalt ist das im Übrigen nicht ihre einzige Entscheidung. Die Behörde muss grundsätzlich erklären, ob sie das Dokument genehmigt oder beanstandet. Möglicherweise ist dazu etwas am Ende der Stadtratssitzung unter dem Punkt „Verschiedenes“ zu erfahren.

Beginnen wird die Sitzung im Rathaus 19 Uhr mit einer Einwohnerfragestunde. Daraufhin soll eine Eilentscheidung von Bürgermeister Volker Zocher (parteilos) bekanntgegeben werden. Im Weiteren geht es um ein Konzept zum Neubau des Naunhofer Aldi-Marktes. Wie berichtet, will sich der Discounter erweitern – entweder am jetzigen Standort oder etwas weiter stadteinwärts an der Erdmannshainer Straße.

Elternbeiträge für Kitas sollen geändert werden

Gebeten wird der Rat, der Wahl des Stadtwehrleiters und seiner Stellvertreter zuzustimmen. Außerdem soll ein Grundsatzbeschluss gefasst werden zur Beschaffung von Atemschutztechnik für die Feuerwehren der Stadt.

Den Abgeordneten liegt eine Änderung der Satzung über Elternbeiträge und die Betreuung von Kindern in Einrichtungen der Kommune und von freien Trägern vor. Weiter haben sie über Grundstückskäufe in Ammelshain und Naunhof sowie einen Grundstückstausch zwischen Stadt und Kommunaler Wasserwerk Leipzig GmbH abzustimmen. Für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Naunhof soll der Jahresabschluss 2018 festgestellt werden.

Wie jede andere Kommune erhält auch Naunhof eine pauschale Zuweisung vom Freistaat zur Stärkung des ländlichen Raums. Wie das Geld verwendet wird, darüber hat der Stadtrat das letzte Wort.

Von Frank Pfeifer