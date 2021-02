Naunhofs Bürgermeisterin soll Strafanzeige stellen

Naunhof

Nach über zehn Monaten der Ruhe prallten am Donnerstagabend im Stadtrat erstmals unter der neuen Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos) zwei Fronten aufeinander. Auf der einen Seite die Fraktionen Linke/Grüne und AfD, auf der anderen Seite die restlichen Abgeordneten. Ihr Konflikt drehte sich um Dokumente aus nicht öffentlichen Zusammenkünften, die ans Licht der Öffentlichkeit gelangten. Insbesondere im Rechtsstreit zwischen Kranwerksinhaber Heiko Guter und Kommune habe der Prozessgegner geheime Dokumente erhalten.

Den Stein ins Rollen brachte die CDU. Sie stellte den Antrag, Bürgermeisterin Conrad möge Strafanzeige gegen unbekannt stellen, und zwar „wegen Verletzung des Dienstgeheimnisses und Weitergabe von Informationen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren oder sind, Diebstahl von Dokumenten und Informationsschreiben sowie Verletzung von Vertraulichkeits- und Geheimhaltungspflichten.“

CDU vermutet Datenleck

Fraktionschef Michael Schramm ging weit zurück: Schon im Tarifstreit von 2016 und 2017 seien manche Schriftstücke nicht hinter verschlossenen Türen geblieben. Jüngstes Beispiel wäre die Antwort des Landratsamtes auf eine Dienstaufsichtsbeschwerde von 2017 gegen den damaligen Bürgermeister Volker Zocher zum Kauf von Kranwerksgelände. „Das Schreiben ging nur der Stadt und dem Abgeordneten Eichhorn zu, der die Beschwerde gestellt hatte“, so Schramm. Es sei aber zeitgleich an Guter geraten und dann sogar in der LVZ aufgetaucht. Also müsse es ein Leck geben.

Linke spricht von Kriegserklärung

„Wenn die Sache nicht so ernst wäre, müsste ich darüber lachen“, konterte Eichhorn, der von einem „durchschaubaren politischen Manöver“ sprach. Er sei jener, der das Recht in der Stadt wahren wollte, indem er den Kaufvertrag durch das Landratsamt prüfen ließ. „Lange wurde von allen anderen versucht, Zocher an den Kragen zu gehen. Jetzt können wir ihm endlich einen Fehler nachweisen“, sagte der Linken-Abgeordnete.

Seiner Meinung nach grenze es an Justizbehinderung, derartige prozessrelevante Dinge geheim zu halten. „Und warum wollen sie eine Anzeige gegen unbekannt stellen und nennen nicht gleich den Namen?“, wandte er sich an Schramm. „Weil sie wissen, dass sie dann umgehend eine Verleumdungsklage am Hals haben.“ Die CDU versuche alles kaputt zu machen, was an konstruktiver Arbeit des gesamten Stadtrats in den vergangenen Monaten aufgebaut worden sei. Eichhorn: „Ich werte das als Kriegserklärung.“

AfD sieht Fehler im Antrag

Rocco-René Beulitz (AfD) setzte anders an. Er bezweifelte, dass Stadträten oder Verwaltungsangestellten Dokumente abhanden gekommen sind, weshalb von Diebstahl keine Rede sein könne. Außerdem wäre die schriftliche Begründung zum CDU-Antrag fehlerhaft. In ihr ist von einer Stadtratssitzung im August 2020 die Rede, in der die Stadt beschlossen habe, im Prozess gegen Guter in Berufung zu gehen. „Die Sitzung war aber erst am 21. September“, erklärte Beulitz.

Bürgermeisterin tut sich schwer

„Angesichts der Vorwürfe tue ich mich mit der Sache schwer“, gab sich Bürgermeisterin Conrad zurückhaltend, denn letztlich geht es nicht nur um Untersuchungen gegen Mandatsträger, sondern auch gegen ihre eigene Verwaltung. „Falls ich aber aufgefordert werde, die Vorkommnisse überprüfen zu lassen, komme ich dem natürlich nach“, sagte sie. Diese Aufforderung kam prompt: Nur die AfD stimmte gegen den CDU-Antrag, die Fraktion Linke/Grüne enthielt sich, die große Mehrheit war dafür.

Nächster Schritt unklar

Wie aber sieht nun der nächste Schritt aus? Christian Plischke (Linke): „Eine Strafanzeige kann nur eine Person stellen, nicht aber die Stadt als Institution.“ Solle Conrad also privat handeln oder könne sie auch als Bürgermeisterin klagen? Die Angesprochene will die Optionen prüfen lassen, schloss aber schon eine Variante aus: „Als Privatperson mache ich das nicht.“

