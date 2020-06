Naunhofs Bürgermeisterin zieht neue Seiten auf: Amtsleiter berichten zur Ratssitzung

Naunhof

Seit Donnerstagabend hat Naunhof eine vereidigte Bürgermeisterin. „Der notwendige Festakt erfolgt für mich gefühlt nach einer ewiger Zeit“, sagte Anna-Luise Conrad (parteilos) zur Stadtratssitzung in der Parthelandhalle. Sie hatte das Amt am 1. April offiziell übernommen, es aber schon seit dem 18. März als Beauftragte des Landrats ausgeführt, weil ihr Vorgänger wegen einer Krankschreibung ausgefallen war und die Corona-Krise eine Führungsspitze im Rathaus erforderlich machte.

Die Vereidigung Conrads nahm Gabriele Wegel ( CDU) vor, die seit 1999 Stadträtin ist und damit die dienstälteste anwesende Abgeordnete war. „Ich schwöre, dass ich mein Amt nach bestem Wissen und Können führen, Verfassung und Recht achten und verteidigen und Gerechtigkeit gegenüber allen üben werde“, sprach die Bürgermeisterin ihr nach. In einer Verpflichtungserklärung versprach sie, „die Rechte der Stadt Naunhof gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern.“

Seitenhieb auf Amtsvorgänger Zocher

Wegel wünschte Conrad immer ein glückliches Händchen in den Verhandlungen sowie im Umgang mit ihren Stadträten, den Mitarbeitern der Verwaltung und den Bürgern von Naunhof. Dies durfte als Anspielung an Ex-Bürgermeister Volker Zocher (parteilos) verstanden werden, der genau dieses Gespür so oft vermissen ließ. In diesem Sinne fuhr Wegel fort: „Die vergangenen sieben Jahre des Stillstands sind leider nicht aufzuholen, aber mit Ihrem neuen jugendlichen Schwung und dem weiblichen Charme sehe ich wieder positiv in die Zukunft von Naunhof.“

Ortsspaziergänge beginnen

Conrad, die für die Zeit nach den Corona-Beschränkungen einen Bürger-Empfang versprach, setzte umgehend ein neues Zeichen. Ab sofort soll es zu jeder Stadtratssitzung einen Bericht aus der Arbeit der Stadtverwaltung geben. „Mir liegt viel daran, unsere Abläufe informativ und transparent darzustellen“, sagte sie. Bevor die Amtsleiter zur Sprache kamen, kündigte sie an, bis zum Jahresende eine digitale Verwaltung schaffen zu wollen. Und am Sonnabend soll die Reihe der Ortsspaziergänge beginnen – in Ammelshain. Lindhardt folgt am 4. Juli, die Kernstadt und die Ortsteile werden nach der Sommerpause dran sein.

Digitalisierung der Schulen beginnt

Aus dem Hauptamt war von Simone Leutbecher zu erfahren, dass am Donnerstag die Einrichtung des Ratssaals beendet wurde; die Technik wird eingebaut, sobald wieder eine unbegrenzte Anzahl an Besuchern möglich ist. Für die Digitalisierung beider Schulen traf ein Zuwendungsbescheid über 360 667 Euro ein. Die Verkabelung soll in den Sommerferien erfolgen, vielleicht aber in der Oberschule auch erst während der Herbstferien. Am 17. und 18. August wird der Container für die Erweiterung der Grundschule aufgestellt. Der Regelbetrieb in den Kindertagesstätten beginnt am 29. Juni. Im Hort bleibt der Betrieb bis zu den Ferien eingeschränkt.

Naunhof soll mehr blühen

Im Rahmen der Initiative „Sachsen blüht“ wurde nach den Worten des amtierenden Bauamtsleiters Thomas Hertel ein Fördermittelantrag gestellt, um gegenüber von Rewe eine Blühwiese anzulegen. Ein weiterer Antrag zur Förderung von Insektenvielfalt im Rahmen des Wettbewerbs „Naturstadt“ ist auf Anregung des Imkervereins in Arbeit. Gewinnt Naunhof das Preisgeld von 25 000 Euro, wird eine Fläche am neuen Friedhof umgestaltet.

Neue Bushaltestellen

Die Bushaltestelle der Grundschule in der Bismarckstraße wurde, so Hertel, am Mittwoch in die Bahnhofstraße umverlegt. Im Juli erhält die Fuchshainer Teichstraße Erdkabel und neue Masten für die LED-Beleuchtung. Für Juli und August sind die Erneuerung des Naunhofer Kreisverkehrs und der Neubau der Bushaltestelle vor der Ammelshainer Turnhalle vorgesehen.

Schranken für den Forst

Ordnungsamtsleiter Daniel Brcak berichtete von neuen Schranken, die am Autobahnzubringer und an der Ammelshainer Straße verhindern sollen, dass Badegäste ihre Fahrzeuge im Forst abstellen. An den Seen wird es künftig anlassbezogene Kontrollen geben – auch zur Abend- und Nachtzeit.

Feuerwehren erhalten Fahrzeuge

Zur Bildung des Kommunalen Präventionsrats steht der Stadt jetzt eine Beraterin zur Seite, so Brcak. Außerdem übernahm Brcak eine frisch eingerichtete Telefonbereitschaft für Einsatzfälle von Polizei und Feuerwehr, die später auf mehrere Schultern verteilt werden soll. Das neue Tanklöschfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Naunhof wird gerade von der Firma Magirus aufgebaut. Beantragt sind Fördermittel für Neuwagen der Ortswehren Ammelshain und Fuchshain sowie ein Notstromaggregat, das die Naunhofer Kameraden erhalten.

Pläne für Stromausfälle und Pandemien

Ein Besonderer Einsatzplan „Energiesicherheit“ soll für die Gefahr eines Stomausfalls über 24 Stunden vorsorgen, der Entwurf wird gerade mit der Katastrophenschutzbehörde des Landkreises abgestimmt. Weiterhin, so Brcak, wird eine Pandemieplanung für die Sicherheit der Bürger erstellt, in die die Corona-Erfahrungen einfließen.

Bürger sollen profitieren

Kämmerin Kathrin Stehr kündigte an, dass die Stadt die Mehrwertsteuer- Senkungen an die Bürger weitergibt; sämtliche Preise der KulturWerkStadt, des Waldbads und der Naunhofer Werbeartikel werden neu berechnet. Für Leistungen vom 1. Juli bis Jahresende gelten ermäßigte Steuersätze. Aus dem kommunalen Corona-Rettungsschirm erwartet die Stadt im Juli eine erste Tranche über 332 000 Euro. Bis Ende September werden die Kassen im Rathaus und Waldbad technisch neu ausgestattet, um Manipulationen zu verhindern. Und die Kämmerei begann bereits mit der Haushaltsplanung fürs kommende Jahr.

