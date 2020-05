Naunhofer Helfer in der Corona-Krise organisieren sich um

Naunhof

Bestens funktioniert hat die Naunhofer Freiwilligenzentrale in der schwersten Zeit der Corona-Krise. Doch jetzt, da immer mehr Lockerungen in Kraft treten, werden ihre Dienste immer weniger nachgefragt. Sie will deswegen ihre Arbeit umstrukturieren, ohne ihre Dienste einzustellen. Für jenen, der Hilfe sucht, ändert sich wenig.

Veikko Möckel, Thomas Uhlenbrock, Andreas Fröhlich, Katja Sultzer und Denise Richter bauen ihren Koordinierungsstand im Bürgersaal des Stadtguts ab. Künftig arbeiten die Ehrenamtlichen von zu Hause aus, wenn es bei der Vermittlung zu Schwierigkeiten kommen sollte. Die eigentliche Dispatcherarbeit übernimmt das Begegnungszentrum.

Telefonnummer bleibt für Hilfesuchende gleich

„Wir als Stadt versuchen, sie mit einem geringen Aufwand selbst zu stemmen“, sagt Anja Gaitzsch, die als Leiterin der KulturWerkstadt auch für das Begegnungszentrum zuständig ist. „Wer die Telefonnummer 034293/5 51 52 wählt, unter der auch die Freiwilligenzentrale erreichbar war, kommt ins Gespräch mit unseren Mitarbeitern, die über eine Liste der Helfer verfügen.“

Auf dieser stehen mittlerweile 50 Namen. „Das sind Leute jeden Alters vom Gymnasiasten bis zum Rentner und aus verschiedenen Berufen“, erklärt Fröhlich. Sie hatten Menschen während der Kontaktbeschränkungen durch die Corona-Pandemie den Einkauf von Lebensmitteln abgenommen, ihnen Rezepte vom Arzt und Medikamente aus der Apotheke geholt oder den Hund Gassi geführt. „Eine Frau wollte dreimal pro Woche einfach nur mal mit jemandem spazieren gehen. Auch das konnten wir vermitteln“, so Fröhlich. Und Uhlenbrock fügt an: „Jeder, der helfen wollte, brachte sich ein. Und es war immer jemand da, wenn Hilfe gebraucht wurde.“

Rührige Situationen

Dabei kam es auch zu rührigen Situationen. So schickte der Sohn einer älteren Naunhoferin, der in Irland wohnt, die Einkaufsliste für seine Mutter an die Freiwilligenzentrale. Und es gab Helfer, die Blumen aus der eigenen Tasche bezahlten und einem Rentner schenkten, der seinen 92. Geburtstag allein mit seiner Frau feierte. Sogar Toilettenpapier wurde besorgt, wenn es irgendwo ausging. „Insgesamt kommen wir auf 40 bis 50 Fälle von 20 Hilfesuchenden, in denen wir vermittelt haben“, bilanziert Fröhlich.

Größter Bedarf in Kernstadt

Initiiert hatte die Freiwilligenzentrale Anna-Luise Conrad in der zweiten Märzhälfte, nachdem sie der Landrat als Beauftragte für die Stadt eingesetzt hatte und bevor sie Bürgermeisterin wurde. Auf einen Aufruf hin meldeten sich umgehend die Ehrenamtlichen. Gedacht war das Angebot für ganz Naunhof mitsamt aller Ortsteile.

Es wurde aber hauptsächlich in der Kernstadt angenommen. „Überall entstanden damals dezentral Hilfszentralen im Internet und in Wohnumfeldern, was positiv ist“, sagt Fröhlich. Gerade auf den Dörfern, wo gegenseitige Unterstützung wegen mangelnder Einkaufsmöglichkeiten eine Tradition hat, geschah laut Gaitzsch vieles im Selbstlauf.

Von Frank Pfeifer