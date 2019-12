Naunhofs Lidl-Markt soll wachsen

Naunhof

Erweitern will Lidl seinen Markt in Naunhof. Das stößt weitestgehend auf das Wohlwollen des Stadtrats und der Kunden. Der Vorentwurf des Bebauungsplans liegt auf dem Tisch und kann demnächst von jedermann im Rathaus eingesehen werden. Indessen wird das Konzept weiter ausgearbeitet und konkretisiert.

„Wir werden immer mehr Einwohner, überall entstehen neue Wohngebiete“, gibt Hans Hädicke aus Naunhof zu bedenken. Der 81-Jährige hat es zu Fuß nicht weit bis zu Lidl, ist dort Stammkunde und würde sich freuen, wenn der Markt wächst.

Aus Brandis nach Naunhof

Ebenso hofft Tatjana Neumüller aus Brandis auf die Expansion. „Bei uns hat Lidl schon vor Jahren geschlossen, weshalb ich immer hierher komme“, sagt die 50-Jährige und führt weiter aus: „Eigentlich genügt mir, was ich in Naunhof erhalte. Aber wenn der Markt größer wird, gibt es vielleicht mehr Marken. Deshalb bin ich dafür.“

Hoffen auf mehr Arbeitsplätze

Heiko Dietrich kommt ebenfalls von auswärts, und zwar aus Beucha. Den 58-Jährigen locken, wie er sagt, die tollen Angebote. „Wenn sich das Geschäft vergrößert, gibt es noch mehr Auswahl“, verleiht er seiner Vorfreude Ausdruck und nennt noch einen weiteren Aspekt: „Vielleicht werden ja sogar zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen.“

Eine Kundin aus Naunhof, die ihren Namen nicht nennen will, vertritt in der kleinen nichtrepräsentativen Umfrage als Einzige die Meinung, dass die jetzige Verkaufsfläche ausreicht. „Ich brauch’ nicht mehr, als hier da ist“, versichert sie. Doch selbst die 41-Jährige will keineswegs die Pläne von Lidl kategorisch ablehnen: „Ich kann nicht sagen, ob sie gut oder schlecht sind.“

Erweiterung Richtung Autobahnzubringer

Der Stadtrat zumindest findet sie gut und gab grünes Licht, den endgültigen Bebauungsplan auszuarbeiten. Einige Eckdaten stehen laut dem amtierenden Bauamtsleiter Thomas Hertel bereits fest. „Der Lidl-Markt soll von den jetzigen 799 Quadratmetern auf 1065 Quadratmeter vergrößert werden“, erläutert er. „Das geschieht in Richtung Autobahnzubringer.“

Ausbaufläche: Der Lidl-Markt soll nach links erweitert werden. Quelle: Frank Pfeifer

Die bestehende Bäckerfiliale wird nach seinen Worten ausgelagert. Für sie soll ein eigenes Gebäude errichtet werden auf der Fläche, auf der sich momentan noch die Einkaufswagen in einem Unterstand befinden.

Pflanzungen in Eicha

Weil mehr Land bebaut wird, fordert der Gesetzgeber Ausgleichsmaßnahmen in der Natur. Laut Hertel wird es Pflanzungen an einem Feldweg in Eicha geben. Ganz reicht das aber nicht aus, weshalb noch gesucht werden muss, wo weitere Bäume oder Sträucher gesetzt werden können.

Warnung vor Flächenversiegelung

Martin Schäfer ( Bündnis 90/Die Grünen), seit August Stadtratsmitglied, fordert, bei der Erweiterung von Supermärkten die zusätzliche Flächenversiegelung zu vermeiden. Für die Expansion sollten seiner Meinung nach die vorhandenen Auto-Abstellflächen genutzt werden. „Die Parkplätze, die dadurch verloren gehen, ließen sich auf die Dächer der Märkte verlagern“, schlägt er vor.

Bei Lidl kommt, das weiß er, diese Idee zu spät. „Die Planung ist einfach schon zu weit vorangeschritten“, räumt er ein. Zum Vorentwurf können Behörden, Verbände, Unternehmen und Privatpersonen Stellungnahmen abgeben, sobald er im Amtsblatt der Stadt Naunhof veröffentlicht ist.

Auch Aldi vor Veränderungen

Den Weg für den Ausbau des Lidl-Marktes hatte der Stadtrat bereits im vergangenen Jahr geebnet, indem er das seit 2011 geltende Einzelhandelskonzept der Kommune änderte. Auch Rewe, Netto und Penny erlaubten sie damit grundsätzlich, bei Bedarf zu expandieren. Nur Aldi bleibt das am jetzigen Standort verwehrt, deshalb will dieser Discounter auf der gegenüberliegenden Seite der Erdmannshainer Straße einen größeren Markt errichten. Dieser würde an ein neues Wohngebiet grenzen, das sich in Planung befindet.

Von Frank Pfeifer