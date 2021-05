Naunhofs Netto-Markt wächst in die Höhe: Das erwartet die Kunden

Naunhof

In die Höhe wächst der neue Netto-Markt an der Brandiser Straße in Naunhof. Nachdem der alte an gleicher Stelle weggerissen worden war, die Fundamente für das Nachfolgegebäude gesetzt und die Entwässerungsleitungen gelegt sind, lässt sich erahnen, welche Dimensionen das Bauwerk haben wird. Bis zur Fertigstellung ziehen aber noch etliche Monate ins Land.

„Wir bauen einen offenen Markt ohne Unterhangdecke“, erklärt Bauleiter Olaf Geburtig von der Firma Ratisbona Handelsimmobilien mit Sitz in Regensburg. Das heißt, die Holzbinder unterm Dach werden nur mit einer Stahlkonstruktion unterspannt. Der Kunde kann dann bis ganz hinauf schauen. „Das sieht moderner aus und wirkt größer“, sagt Geburtig.

Neuer Markt wird größer

Nicht nur gefühlt, sondern auch in seinen Abmaßen wird das Gebäude größer, um das Sortiment erweitern zu können. Laut dem amtierendem Bauamtsleiter, Thomas Hertel, kam der alte Markt auf 799 Quadratmeter, der neue nimmt eine Fläche von 1168 Quadratmetern ein. „Davon sind 1020 Quadratmeter reiner Verkaufsraum“, erläutert Geburtig. In der Vorladenzone werden ein Backshop und ein Lotto-Zeitschriften-Laden unterkommen.

Gebäude mit zwei Glasfronten

Nachdem alle Stützen aus Betonfertigteilen gesetzt sind, sollen die Zwischenräume ausgemauert werden. Zur Parkplatzseite hin, wo jetzt das provisorische Verkaufszelt von Netto steht, und an der Seite des Autobahnzubringers wird es großflächige Glasfronten geben.

Probleme mit Materiallieferungen

„Wir liegen im Bauzeitenplan“, versichert Olaf Geburtig, der einräumt: „Allerdings bereitet uns die Lieferung von Holz und Stahl große Probleme. Deshalb lässt sich noch nicht genau sagen, wann der Markt fertig wird. Wir hoffen aber, ihn Anfang November an Netto übergeben zu können.“

Veränderungen auch bei Mitbewerbern

Auch der benachbarte Lidl und Rewe im Stadtzentrum von Naunhof hegen derzeit Erweiterungsabsichten an ihren jeweiligen Standorten, bei ihnen geht es jedoch nur um Anbauten. Und der am Stadtrand befindliche Aldi will umziehen. Während für Netto bereits die Baugenehmigung vom Stadtrat abgesegnet ist, laufen die Planungsverfahren bei den Mitbewerbern noch.

Von Frank Pfeifer