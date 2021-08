Naunhofs Rewe-Markt mit bester Fruchtabteilung

Naunhof

Sächsischer Landessieger im Wettbewerb um den diesjährigen Fruchtpreis wurde der Rewe-Markt in Naunhof. Von allen Bewerbern um den Titeln konnte dieses Geschäft die beste Obst- und Gemüseabteilung im Freistaat vorweisen. Für Leiterin Regina Keller kommt die Auszeichnung zur rechten Zeit.

„In der Abteilung arbeiten vier Beschäftigte mit viel Herz“, hebt sie hervor. „Vom Morgen bis zum Abend ist jemand dort. Die Ware wird stets aktualisiert, schlechtes Obst und Gemüse nach bestem Wissen und Gewissen aussortiert.“ Der Jury, die unangemeldet die Stände inspizierte, fielen außergewöhnliche Beschriftungen an den Regalen auf. „Individualität und Fantasie überzeugen bei den wöchentlich wechselnden Aufbauten“, heißt es in ihrer Begründung zum Preis.

Ministerium als Schirmherr

Geprüft wurde heimlich das Sortiment in seiner Breite, Tiefe, und Regionalität, die Präsentation, die Beratung und der Kundenservice, die Sauberkeit und Hygiene, der Ideenreichtum sowie die Verkaufsleistung. Den Wettbewerb veranstalten jährlich die Fachzeitschriften „Rundschau für den Lebensmittelhandel“ und „Fruchthandel Magazin“. Schirmherr ist das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.

Bald Leitungswechsel

„Die Verleihung ist ein guter Abschied für mich und meine geleistete Arbeit“, sagt Regina Keller. Sie ist seit 29 Jahren Leiterin verschiedener Naunhofer Märkte und hatte sich vor 16 Jahren selbstständig gemacht. Ende Dezember geht sie in Rente, am 1. Januar übernimmt ihr Nachfolger Rico Hahn den Rewe-Markt in der Parthestadt.

Von Frank Pfeifer