Naunhofs Schlossturnplatz kaum noch nutzbar

Naunhof

Kopfzerbrechen bereitet der Naunhofer Stadtverwaltung der desolate Zustand des Schlossturnplatzes. Schulen und Vereine können dort nicht mehr oder kaum noch trainieren. Eine Sanierung würde aber viel Geld kosten, das die Kommune momentan nicht hat. Zumindest laufen Gespräche über eine Verbesserung der Lage.

Wegen großer Risse wurde die Tartanbahn abgesperrt. „Offiziell dürfen wir nur auf die Weitsprung- und die Kugelstoßanlage“, bedauert Claudi Stichler, Leiterin des Freien Gymnasiums, das in unmittelbarer Nähe zum Sportplatz steht und für diesen eine Nutzungsgebühr bezahlt. „Somit können wir kein Leichtathletik-Sportfest im klassischen Sinne mehr veranstalten, die Abnahme eines Sportabzeichens ist unmöglich.“ Zum Glück, so Stichler, stelle die Stadt das Waldbad für ein Schwimmfest zur Verfügung.

Grundschule nutzt eigene Anlagen

Die Grundschule Naunhof veranstaltet jeweils am 1. Juni ein Sportfest auf dem Platz. „Zweimal ist es jetzt wegen Corona ausgefallen, weshalb wir gar nicht in Versuchung gekommen sind, bei der Stadt anzufragen“, sagt die kommissarische Leiterin Katrin Lehmann, die für zwölf Monate Gabi Lehmann vertritt, die sich soeben in ein Sabbatjahr verabschiedet hat. „Wir haben Kleinsportanlagen auf unserem Gelände, die wir in der Zwischenzeit nutzten.“ Für diese Bildungsstätte wäre der Schlossturnplatz wegen der Mängel wohl ebenso tabu gewesen.

Nicht schön, aber noch nutzbar: die Kugelstoßanlage. Quelle: Thomas Kube

Oberschule verzichtet auf Sportfest

Im Rahmen des Sächsischen Schulsporttages hat die Oberschule Naunhof jährlich ihr Sportfest auf dem Gelände an der Schlossmühle durchgeführt. „Ohne Tartanbahn geht das aber nicht“, räumt Leiter Friedemann Rüger ein. „Und wir können in Naunhof nirgendwohin ausweichen.“ Seiner Meinung nach befindet sich der Platz in einer desolaten Verfassung, die sich zunehmend verschlechtert.

Saxonia-Verein braucht Schuppen

Von einem schier „unmöglichen Zustand“ spricht Michael Schramm, Präsident des Aktivsportvereins Saxonia. Seine Mitglieder benötigen den Platz fürs Leichtathletik-Training. „Außerdem bräuchten wir Unterstellmöglichkeiten für unsere Geräte“, sagt er. Deshalb habe er schon einen Antrag gestellt, ein vorhandenes Gebäude nutzen oder einen Container aufstellen zu dürfen.

Hilfsangebote an die Stadt

Eine Erneuerung der Tartanbahn ergibt aus seiner Sicht nur Sinn, wenn der Platz umzäunt wird, damit ihn Wildschweine nicht wieder verwüsten. „Unser Vorschlag: Die Stadt bezahlt den Zaun, wir und andere Vereine errichten ihn“, sagt er. Seines Wissens nach soll es Mitte bis Ende August ein Treffen der Vereine mit der Stadtverwaltung geben. „Wir können den Platz nicht einfach vergammeln lassen“, fordert Schramm.

Nach Einbruch demoliert: Eines der beiden zerstörten Gebäude auf dem Schlossturnplatz. Quelle: Thomas Kube

Der BSC Victoria erklärt sich grundsätzlich bereit, sich an einer Verbesserung der Situation mit Arbeitskraft zu beteiligen. „Unsere Leichtathleten können den Platz nur eingeschränkt nutzen. Wir haben gute Talente unter 14 Jahren, aber die Trainingsmöglichkeiten entsprechen nicht dem Niveau, das wir heute noch haben“, erklärt Präsident Peter Porsch. Über Jahre hinweg sei das Gelände abgenutzt und nicht mehr in Stand gehalten worden. „Die Toiletten sind nicht nutzbar. Hinzu kam Vandalismus“, sagt Porsch.

Sanierung käme teuer

In zwei Lager- und Umkleideräume war eingebrochen worden, bevor sie die Unbekannten zerstörten. „Sie sollten mit in Schuss gebracht werden, wenn wir den ganzen Platz in Angriff nehmen“, meint der amtierende Bauamtsleiter Thomas Hertel. Allerdings rechnet er mit Gesamtkosten von über 100 000 Euro. „So eine Summe muss im kommunalen Haushalt eingeplant werden, was nur der Stadtrat entscheiden kann“, erklärt er und gibt zu bedenken: „Wir erhalten keine Fördermittel.“

Kommune muss Prioritäten setzen

Nebenbei erinnert er daran, dass andere große Ausgaben anstehen: „Die Grundschule muss nochmals erweitert werden, perspektivisch auch die Oberschule. Und wir brauchen eine neue Kindertagesstätte.“ Alles sei also genauso eine Frage der Prioritäten, die Naunhof setzt.

Von Frank Pfeifer