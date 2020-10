Naunhofs Schulwege auf dem Prüfstand: Zweimal Note Sehr gut – einmal Ungenügend

Naunhof

Bringt die Baustelle zur Erweiterung der Grundschule Naunhof eine Gefahr für die Kinder mit sich? Die Frage, die sich im Vorfeld Eltern, Pädagogen und Kommunalpolitiker stellten, lässt sich jetzt einfach beantworten: Nein. Wie der Familienkompass der LVZ zeigt, gelten die Schulwege in Naunhof als besonders sicher. So liegt die Zufriedenheit der Umfrageteilnehmer für die Stadt mit einem Wert von 2,7 deutlich über dem Durchschnitt von 3,1. Besonders die geringe Verkehrsbelastung und die sichere Erreichbarkeit der Bildungsstätten mit dem Fahrrad werden als sehr positiv eingestuft. Das betrifft nicht nur die Wege zur Grund-, sondern auch zur Oberschule. Aus dem Freien Gymnasium hingegen kommt Kritik.

„Die Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet“, atmet Grundschulleiterin Gabi Lehmann auf. Wegen der Arbeiten am Erweiterungsbau musste die Schulstraße abgesperrt werden, in die vorher die Eltern mit Autos eingefahren waren, um ihre Kinder direkt vor dem Gebäude abzusetzen. Sie ist jetzt eine kurze Sackgasse. Und ein Teil der von ihr abzweigenden Bismarckstraße wurde dem Schulhof zugeschlagen, der damit generell größer werden sollte, was speziell in Corona-Zeiten sehr hilfreich ist. Ein weiteres Ziel war, durch die Umgestaltung den Verkehr enorm zu beruhigen.

Elternbeirat der Grundschule appelliert an Vernunft

In den ersten Tagen des neuen Schuljahres sperrten Mitarbeiter des Ordnungsamtes die Schulstraße an ihrer Einmündung in die Bahnhofstraße für Fahrzeuge ab. Der Elternbeirat, so dessen Vorsitzender Martin Heidel, appellierte an die Mütter und Väter, diese Verkehrsader auch noch zu meiden, wenn kein städtisches Personal mehr regulierend eingreift. „Dies wurde auch weitestgehend befolgt“, konstatiert er. So gefährden in aller Regel keine wendenden Autos die Kinder, die dort per pedes unterwegs sind.

Mahnung an Autofahrer

Parken müssen die Eltern ihre Wagen jetzt etwas weiter entfernt von der Grundschule. Sie überqueren dann mit den Kindern zu Fuß die Bahnhofstraße. Passiert ist es schon, dass manche, die auf den letzten Drücker eintrafen, Verkehrsregeln missachteten. Fast alle nutzen aber den extra eingerichteten Übergang. Anders sieht es mit dem rechtskonformen Verhalten vieler Autofahrer in diesem Bereich aus, hat Gabi Lehmann beobachtet. „In New York kann man mit geschlossenen Augen über Zebrastreifen gehen, in Naunhof würde man überfahren. Hier muss ich mitunter ein oder zwei Autos abwarten, bevor ich auf die Straße treten kann“, bedauert sie und bittet um mehr Rücksicht.

Hin- und Rückweg gesichert

Viele Mädchen und Jungen steigen an der Bushaltestelle aus, die von der Bismarck- in die Bahnhofsstraße verlegt worden ist. Von dort aus gehen sie auf Bürgersteigen zur Bildungsstätte, ohne über eine Fahrbahn laufen zu müssen. Am Nachmittag nehmen sie die Gegenrichtung, und zwar vom Hort aus, den Kerstin Hillig leitet. „Sie steigen dann auf der selben Seite der Bahnhofsstraße in den Bus ein, wo sie ihn am Morgen verlassen haben, müssen also die Straße wieder nicht überqueren“, erklärt sie. Die Busse drehen dann mit ihren jungen Insassen eine Schleife und bringen diese in Richtung Fuchshain oder Ammelshain.

Manche Eltern nutzen auch Parklücken in der Lindenstraße, um ihre Kinder abzusetzen. Von dort geht’s ebenfalls auf Trottoiren zur Schule. Und die Großbaustelle an der Schule ist gut abgeriegelt, so dass kein Kind verletzt werden kann.

Oberschule mit unverschämtem Glück

Friedemann Rüger, Leiter der Oberschule Naunhof, kann es relativ kurz machen. „Bei uns sprechen zwei Punkte für einen sicheren Schulweg“, sagt er. „Wir haben das unverschämte Glück, dass die meisten Buslinien direkt vor unserem Haus in der Wurzener Straße halten. Und wer vom Bahnhof kommt, nutzt die Überführung und anschließend den Fußweg durchs Grüne.“ Belehrt wurden die Schüler, nicht die Gleisanlagen zu betreten.

Schlechte und unsichere Wege zum Gymnasium

Mahnen muss Claudi Stichler auch, aber nicht ihre Schüler, sondern regelmäßig Eltern. „Sie parken im Halteverbot der Wiesenstraße, anstatt auf dem Parkplatz an der Parthelandhalle, damit ihre Kinder nicht 100 Meter weiter laufen müssen“, klagt die Leiterin des Freien Gymnasiums Naunhof. Weiteres Defizite aus ihrer Sicht: „An der Wiesenstraße und der Leipziger Straße gibt es keine Radwege. Und nach Threna existiert nur ein schlechter Feldweg.“ Problemlos sei das Gymnasium hingegen von den Bushaltestellen am Markt und Bahnhof aus zu erreichen. „Es handelt sich um sichere Gehwege“, meint Stichler.

Von Frank Pfeifer